Методы поиска процедур SQL, ссылающихся на определенную таблицу

Быстрый ответ

Если вам необходимо найти все хранимые процедуры, которые имеют отношение к конкретной таблице в SQL Server, вам пригодится следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT o.name AS ProcName FROM sys.sql_modules m INNER JOIN sys.objects o ON m.object_id = o.object_id WHERE m.definition LIKE '%ИмяТаблицы%' AND o.type = 'P'; -- Вставьте вместо 'ИмяТаблицы' название вашей таблицы

Здесь вместо 'ИмяТаблицы' следует указать актуальное название вашей таблицы. Выражение definition LIKE '%ИмяТаблицы%' поможет идентифицировать связи обозначенной таблицы с хранимыми процедурами.

Начинаем системный поиск

Погружение в системные представления

Мы можем использовать системные представления SQL Server для более детального поиска. Исследуйте их, чтобы сконструировать адекватный запрос для извлечения информации. sys.procedures и sys.sql_expression_dependencies — это важные представления, которые пригодятся вам в поиске:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT p.name AS procedure_name FROM sys.procedures p INNER JOIN sys.sql_expression_dependencies d ON p.object_id = d.referencing_id WHERE d.referenced_entity_name = 'ИмяТаблицы'; -- Запрашиваем подробности о вашей таблице

Этот запрос позволяет обнаружить реальные зависимости, а не только текстовые упоминания. Снова, вместо 'ИмяТаблицы' укажите название ваших таблицы.

Использование динамических зависимостей с помощью управляющих представлений

Для более тонкого анализа можно использовать динамические управляющие представления, такие как sys.dm_sql_referencing_entities :

SQL Скопировать код SELECT referencing_schema_name, referencing_entity_name, referencing_id, referencing_class_desc, is_caller_dependent FROM sys.dm_sql_referencing_entities ('dbo.ИмяТаблицы', 'OBJECT'); -- Заглянем глубже в океан SQL

Таким образом, вы учитываете динамически ссылающиеся объекты, что обеспечивает более полное представление о зависимостях.

Активация SQL-суперспособностей

При ремонте таблиц или изменениях в структуре баз данных всегда контролируйте зависимости:

SQL Скопировать код -- Ваш SQL-аватар для проверки зависимостей готов к действию EXEC sp_MSdependencies N'ИмяТаблицы', null, 1315327;

Визуализация

Использование визуальных инструментов, например SQL Server Management Studio (SSMS), значительно облегчит процедуру управления базами данных. SSMS создаёт наглядное представление взаимосвязей, которое можно исследовать с помощью курсора.

Секретное оружие: встроенные хранимые процедуры

В старых версиях SQL Server, например 2005 года выпуска, может быть полезной встроенная хранимая процедура sp_depends :

SQL Скопировать код EXEC sp_depends @objname = N'ИмяТаблицы'; -- Вернёмся к старым методам

Эта процедура, которую в новых версиях считают устаревшей, обеспечивает быстрый доступ к информации о зависимостях.

