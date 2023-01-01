Методы поиска процедур SQL, ссылающихся на определенную таблицу#Разное
Быстрый ответ
Если вам необходимо найти все хранимые процедуры, которые имеют отношение к конкретной таблице в SQL Server, вам пригодится следующий SQL-запрос:
SELECT o.name AS ProcName
FROM sys.sql_modules m
INNER JOIN sys.objects o ON m.object_id = o.object_id
WHERE m.definition LIKE '%ИмяТаблицы%' AND o.type = 'P'; -- Вставьте вместо 'ИмяТаблицы' название вашей таблицы
Здесь вместо 'ИмяТаблицы' следует указать актуальное название вашей таблицы. Выражение
definition LIKE '%ИмяТаблицы%' поможет идентифицировать связи обозначенной таблицы с хранимыми процедурами.
Начинаем системный поиск
Погружение в системные представления
Мы можем использовать системные представления SQL Server для более детального поиска. Исследуйте их, чтобы сконструировать адекватный запрос для извлечения информации.
sys.procedures и
sys.sql_expression_dependencies — это важные представления, которые пригодятся вам в поиске:
SELECT DISTINCT p.name AS procedure_name
FROM sys.procedures p
INNER JOIN sys.sql_expression_dependencies d ON p.object_id = d.referencing_id
WHERE d.referenced_entity_name = 'ИмяТаблицы'; -- Запрашиваем подробности о вашей таблице
Этот запрос позволяет обнаружить реальные зависимости, а не только текстовые упоминания. Снова, вместо 'ИмяТаблицы' укажите название ваших таблицы.
Использование динамических зависимостей с помощью управляющих представлений
Для более тонкого анализа можно использовать динамические управляющие представления, такие как
sys.dm_sql_referencing_entities:
SELECT
referencing_schema_name,
referencing_entity_name,
referencing_id,
referencing_class_desc,
is_caller_dependent
FROM sys.dm_sql_referencing_entities ('dbo.ИмяТаблицы', 'OBJECT'); -- Заглянем глубже в океан SQL
Таким образом, вы учитываете динамически ссылающиеся объекты, что обеспечивает более полное представление о зависимостях.
Активация SQL-суперспособностей
При ремонте таблиц или изменениях в структуре баз данных всегда контролируйте зависимости:
-- Ваш SQL-аватар для проверки зависимостей готов к действию
EXEC sp_MSdependencies N'ИмяТаблицы', null, 1315327;
Визуализация
Использование визуальных инструментов, например SQL Server Management Studio (SSMS), значительно облегчит процедуру управления базами данных. SSMS создаёт наглядное представление взаимосвязей, которое можно исследовать с помощью курсора.
Секретное оружие: встроенные хранимые процедуры
В старых версиях SQL Server, например 2005 года выпуска, может быть полезной встроенная хранимая процедура
sp_depends:
EXEC sp_depends @objname = N'ИмяТаблицы'; -- Вернёмся к старым методам
Эта процедура, которую в новых версиях считают устаревшей, обеспечивает быстрый доступ к информации о зависимостях.
Полезные материалы
- sys.sqlexpressiondependencies (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробно о зависимостях объектов в SQL Server.
- sys.dmsqlreferencing_entities (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — исследуйте отношения к сущностям в таблицах.
- SQL Dependency Tracker: See SQL Server Object Dependencies — инструмент для отслеживания зависимостей в базах данных.
- How do You Identify Object Dependencies in SQL Server — методы для выявления зависимостей в SQL Server.
- SQL Server – Find Stored Procedures by Table Reference — обсуждение на Stack Overflow о том, как отследить процедуры, связанные с таблицами.
