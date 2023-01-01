Массовое добавление записей и получение ID в MS SQL#Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Чтобы вставить несколько записей одновременно и получить их идентификаторы в SQL Server, используйте оператор
OUTPUT:
INSERT INTO MyTable (Col1, Col2)
OUTPUT INSERTED.ID
VALUES ('Val1', 'Val2'), ('Val3', 'Val4');
В PostgreSQL к запросу добавьте
RETURNING:
INSERT INTO MyTable (Col1, Col2)
VALUES ('Val1', 'Val2'), ('Val3', 'Val4')
RETURNING ID;
В MySQL запросите последний вставленный идентификатор и количество изменённых строк после вставки данных, либо используйте транзакцию для получения каждого ID.
Вставка записей и сохранение идентификаторов
Чтобы сохранить идентификаторы для последующего использования, обратитесь к переменным таблиц:
DECLARE @Identities TABLE (ID INT);
-- Сохраняем полученные идентификаторы
INSERT INTO MyTable (Col1, Col2)
OUTPUT INSERTED.ID INTO @Identities
VALUES ('Val1', 'Val2'), ('Val3', 'Val4');
-- Идентификаторы теперь доступны в @Identities
Таким способом идентификаторы будут доступны для дальнейшего использования в скрипте.
Вставка большого объема данных без использования курсоров
Отказ от использования курсоров дает возможность ускорить массовую вставку. Воспользуйтесь оператором
OUTPUT для операций, не требующих их применения:
-- Не используем курсоры!
INSERT INTO TableA (Column)
OUTPUT INSERTED.ID, INSERTED.Column -- Здесь хранятся идентификаторы и значения столбцов
SELECT Column FROM TableB; -- Перенос данных из TableB в TableA
Данная команда позволяет быстро переместить данные из TableB в TableA, записывая ID без необходимости работать с курсорами.
Визуализация
Представьте железнодорожную станцию, где у каждого поезда (
записи) есть свой номер вагона (
идентификатор).
Применяем SQL для получения этих идентификаторов:
-- Приготовьтесь к отправлению!
INSERT INTO Stations(TrainName)
OUTPUT inserted.TrainNumber
VALUES ('Express'), ('Local'), ('Freight');
Ж/д станция 🚉
Поезда: 🚄🚃🚂
Табло: 📢
"Номер Експресса: 1️⃣"
"Номер Пригородного: 2️⃣"
"Номер Грузового: 3️⃣"
Так станция объявляет номер каждого отправляющегося поезда. Очень удобно и наглядно!
Синхронизация после вставки
После вставки данных в TableA возможно потребуется синхронизировать новые ID со старыми ID из TableB:
-- Разберем на примере сопоставления ID
DECLARE @MapTable TABLE (OldID INT, NewID INT);
-- Делимся новыми данными!
INSERT INTO TableA (Column)
OUTPUT TableB.ID, INSERTED.ID INTO @MapTable(OldID, NewID)
SELECT Column FROM TableB;
-- Обновляем TableB с новыми ID
UPDATE TableB
SET TableB.NewId = MT.NewID
FROM @MapTable MT
WHERE TableB.ID = MT.OldID;
Данный запрос поясняет как обновить TableB, используя новые ID из TableA, обходя курсоры. Эффективность сопоставления идентификаторов на высоком уровне!
Возможные проблемы
Использование оператора
OUTPUT имеет свои нюансы:
- Триггеры: Возможно влияние на работу оператора
OUTPUT.
- Привилегии: Убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения для использования
OUTPUT.
- Транзакции: Помните, что откаты транзакций влияют на финальные значения ID.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик