Массовое добавление записей и получение ID в MS SQL

Быстрый ответ

Чтобы вставить несколько записей одновременно и получить их идентификаторы в SQL Server, используйте оператор OUTPUT :

SQL Скопировать код INSERT INTO MyTable (Col1, Col2) OUTPUT INSERTED.ID VALUES ('Val1', 'Val2'), ('Val3', 'Val4');

В PostgreSQL к запросу добавьте RETURNING :

SQL Скопировать код INSERT INTO MyTable (Col1, Col2) VALUES ('Val1', 'Val2'), ('Val3', 'Val4') RETURNING ID;

В MySQL запросите последний вставленный идентификатор и количество изменённых строк после вставки данных, либо используйте транзакцию для получения каждого ID.

Вставка записей и сохранение идентификаторов

Чтобы сохранить идентификаторы для последующего использования, обратитесь к переменным таблиц:

SQL Скопировать код DECLARE @Identities TABLE (ID INT); -- Сохраняем полученные идентификаторы INSERT INTO MyTable (Col1, Col2) OUTPUT INSERTED.ID INTO @Identities VALUES ('Val1', 'Val2'), ('Val3', 'Val4'); -- Идентификаторы теперь доступны в @Identities

Таким способом идентификаторы будут доступны для дальнейшего использования в скрипте.

Вставка большого объема данных без использования курсоров

Отказ от использования курсоров дает возможность ускорить массовую вставку. Воспользуйтесь оператором OUTPUT для операций, не требующих их применения:

SQL Скопировать код -- Не используем курсоры! INSERT INTO TableA (Column) OUTPUT INSERTED.ID, INSERTED.Column -- Здесь хранятся идентификаторы и значения столбцов SELECT Column FROM TableB; -- Перенос данных из TableB в TableA

Данная команда позволяет быстро переместить данные из TableB в TableA, записывая ID без необходимости работать с курсорами.

Визуализация

Представьте железнодорожную станцию, где у каждого поезда ( записи ) есть свой номер вагона ( идентификатор ).

Применяем SQL для получения этих идентификаторов:

SQL Скопировать код -- Приготовьтесь к отправлению! INSERT INTO Stations(TrainName) OUTPUT inserted.TrainNumber VALUES ('Express'), ('Local'), ('Freight');

Ж/д станция 🚉 Поезда: 🚄🚃🚂 Табло: 📢 "Номер Експресса: 1️⃣" "Номер Пригородного: 2️⃣" "Номер Грузового: 3️⃣"

Так станция объявляет номер каждого отправляющегося поезда. Очень удобно и наглядно!

Синхронизация после вставки

После вставки данных в TableA возможно потребуется синхронизировать новые ID со старыми ID из TableB:

SQL Скопировать код -- Разберем на примере сопоставления ID DECLARE @MapTable TABLE (OldID INT, NewID INT); -- Делимся новыми данными! INSERT INTO TableA (Column) OUTPUT TableB.ID, INSERTED.ID INTO @MapTable(OldID, NewID) SELECT Column FROM TableB; -- Обновляем TableB с новыми ID UPDATE TableB SET TableB.NewId = MT.NewID FROM @MapTable MT WHERE TableB.ID = MT.OldID;

Данный запрос поясняет как обновить TableB, используя новые ID из TableA, обходя курсоры. Эффективность сопоставления идентификаторов на высоком уровне!

Возможные проблемы

Использование оператора OUTPUT имеет свои нюансы:

Триггеры: Возможно влияние на работу оператора OUTPUT .

Возможно влияние на работу оператора . Привилегии: Убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения для использования OUTPUT .

Убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения для использования . Транзакции: Помните, что откаты транзакций влияют на финальные значения ID.

