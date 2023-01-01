Лучший способ хранения процентов в SQL Server: типы данных

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Лучшим способом хранения процентных значений в SQL Server является использование типа данных DECIMAL с подобающей точностью. Весьма распространённым является вариант DECIMAL(5,2), что позволяет хранить значения вплоть до 999.99%:

CREATE TABLE Percentages (
    Percentage DECIMAL(5, 2) NOT NULL -- целочисленная часть занимает до трех знаков, дробная часть – два знака после запятой
)
Почему лучше выбирать DECIMAL

Отражение сути процентов

Проценты представляют собой доли ста, и тип данных DECIMAL идеально передаёт эту концепцию, храня 28% как 0.28, 100% как 1.00 и так далее.

Контроль над точностью и масштабом

DECIMAL(p, s) дает вам полный контроль над точностью (p) и масштабом (s), что оказывается критически важным для финансовых расчетов и работы со статистикой. Главное, помните о необходимости правильного выбора масштаба для повышения точности.

Ограничения для обеспечения целостности данных

С помощью check constraint вы можете гарантировать, что значения процентов не превысят 100%, добавив дополнительный уровень проверки целостности данных.

Защита от проблем с FLOAT

Используя DECIMAL, вы избегаете проблем с точностью, характерными для типа FLOAT, что придаёт вашим расчётам стабильность и исключает ошибки округления.

DECIMAL по сравнению с другими типами данных

DECIMAL обходит FLOAT и INT при хранении процентов:

  • FLOAT может приводить к проблемам округления из-за своей бинарной структуры.
  • INT лучше подходит для целых чисел, а проценты часто требуют более деликатного представления.
  • DECIMAL или NUMERIC отличаются фиксированной точностью и масштабом, что делает их идеальными для хранения процентов.

Выбор точности и масштаба

При выборе масштаба (s) и точности (p) для DECIMAL обратите внимание на следующее:

  • p должно превосходить s хотя бы на одну единицу, чтобы можно было записать 100%.
  • s определяет количество знаков после запятой и должно быть подобрано согласно требуемой точности.

Визуализация

Можно сравнить представление процентного значения с использованием стакана для напитков 🥤:

Тип данных 🥤 Вместимость Применение
DECIMAL(5, 2) 100.00% Полный Оптимальная точность для различных задач
FLOAT Прибл. 100% Не рекомендуется из-за возможных проблем с точностью 🚫
INT (целые значения) 1—100 Капель Использование затруднено без дополнительных преобразований

DECIMAL(5, 2) – это наилучший вариант для достижения точных результатов в вычислениях. 👨‍🍳📊

Преобразование для отображения

На уровне клиента десятичное значение DECIMAL можно умножить на 100 и дополнить знаком процента для наглядности.

Использование в реальных задачах

DECIMAL находит применение в различных областях:

  • Для показателей эффективности, где значения в основном не превышают 100%, можно выбрать DECIMAL(3, 2).
  • Когда вам необходима особенная точность, например, при отслеживании изменения привычек питания ребенка, может подойти DECIMAL(5, 2).

Екатерина Громова

аналитик данных

