Лучший способ хранения процентов в SQL Server: типы данных
Быстрый ответ
Лучшим способом хранения процентных значений в SQL Server является использование типа данных
DECIMAL с подобающей точностью. Весьма распространённым является вариант
DECIMAL(5,2), что позволяет хранить значения вплоть до 999.99%:
CREATE TABLE Percentages (
Percentage DECIMAL(5, 2) NOT NULL -- целочисленная часть занимает до трех знаков, дробная часть – два знака после запятой
)
Почему лучше выбирать DECIMAL
Отражение сути процентов
Проценты представляют собой доли ста, и тип данных
DECIMAL идеально передаёт эту концепцию, храня 28% как
0.28, 100% как
1.00 и так далее.
Контроль над точностью и масштабом
DECIMAL(p, s) дает вам полный контроль над точностью (p) и масштабом (s), что оказывается критически важным для финансовых расчетов и работы со статистикой. Главное, помните о необходимости правильного выбора масштаба для повышения точности.
Ограничения для обеспечения целостности данных
С помощью check constraint вы можете гарантировать, что значения процентов не превысят 100%, добавив дополнительный уровень проверки целостности данных.
Защита от проблем с FLOAT
Используя
DECIMAL, вы избегаете проблем с точностью, характерными для типа
FLOAT, что придаёт вашим расчётам стабильность и исключает ошибки округления.
DECIMAL по сравнению с другими типами данных
DECIMAL обходит
FLOAT и
INT при хранении процентов:
FLOATможет приводить к проблемам округления из-за своей бинарной структуры.
INTлучше подходит для целых чисел, а проценты часто требуют более деликатного представления.
DECIMALили
NUMERICотличаются фиксированной точностью и масштабом, что делает их идеальными для хранения процентов.
Выбор точности и масштаба
При выборе масштаба (s) и точности (p) для
DECIMAL обратите внимание на следующее:
- p должно превосходить s хотя бы на одну единицу, чтобы можно было записать 100%.
- s определяет количество знаков после запятой и должно быть подобрано согласно требуемой точности.
Визуализация
Можно сравнить представление процентного значения с использованием стакана для напитков 🥤:
|Тип данных
|🥤 Вместимость
|Применение
|DECIMAL(5, 2)
|100.00% Полный
|Оптимальная точность для различных задач
|FLOAT
|Прибл. 100%
|Не рекомендуется из-за возможных проблем с точностью 🚫
|INT (целые значения)
|1—100 Капель
|Использование затруднено без дополнительных преобразований
DECIMAL(5, 2) – это наилучший вариант для достижения точных результатов в вычислениях. 👨🍳📊
Преобразование для отображения
На уровне клиента десятичное значение
DECIMAL можно умножить на 100 и дополнить знаком процента для наглядности.
Использование в реальных задачах
DECIMAL находит применение в различных областях:
- Для показателей эффективности, где значения в основном не превышают 100%, можно выбрать
DECIMAL(3, 2).
- Когда вам необходима особенная точность, например, при отслеживании изменения привычек питания ребенка, может подойти
DECIMAL(5, 2).
Полезные материалы
- Типы данных (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробное руководство по типам данных в SQL Server.
- Список рекомендованных размеров полей в базах данных – Stack Overflow — обсуждение стандартных размеров полей в базах данных.
- Точность, масштаб и размеры (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — проглубленное описание точности, масштаба и размера данных.
- Типы данных SQL для MySQL, SQL Server и MS Access — сравнительная характеристика типов данных в различных системах управления базами данных.
Екатерина Громова
аналитик данных