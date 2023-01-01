LINQ to SQL: имитация подзапроса IN через связанные таблицы

#Основы SQL  #JOIN (соединения таблиц)  #Подзапросы  
Быстрый ответ

LINQ предлагает агрегирующие функции, которые позволяют эффективно применять оператор SQL IN. Для решения этой задачи идеально подходит метод .Contains():

csharp

// Список индентификаторов, которые нас интересуют
var ids = new List<int> { 1, 2, 3 };

// LINQ позволяет сделать запрос ясным и лаконичным
var result = dbContext.Table.Where(row => ids.Contains(row.Id));

Данный код демонстрирует использование метода .Contains() для создания условия, аналогичного оператору IN в SQL. Для более сложных ситуаций LINQ предоставляет метод .Any() и ключевое слово let. Глубокое понимание связей между таблицами позволит вам создавать оптимальные LINQ-запросы, которые можно сравнить с SQL-подзапросами.

Any для EXISTS — ведь LINQ немыслим без Any!

csharp

// EXISTS в LINQ звучит как магическое заклинание, и вы, безусловно, справитесь с ним!
var result = dbContext.ParentTable
                      .Where(p => dbContext.ChildTable.Any(c => c.ParentId == p.Id));

Использование let для реализации сложных подзапросов

csharp

// Употребляем let в LINQ для создания еще более мощных запросов
var query = from p in dbContext.ParentTable
            let subQuery = from c in dbContext.ChildTable
                           where p.Id == c.ParentId
                           select c
            where subQuery.Any()
            select p;

Упрощаем сложные сценарии с помощью let и Contains

csharp

// LINQ также умеет делать запросы занимательными, подобно SQLQuery
var query = from p in dbContext.ParentTable
            let ids = subQuery.Select(c => c.Id)
            where ids.Contains(p.Id)
            select p;

От многосложности SQL к простоте LINQ

Для преобразования запутанного SQL-запроса в LINQ нужно разложить запрос на составляющие и тщательно подобрать соответствующие методы LINQ.

Визуализация

Представьте себе, что ваша база данных — это громадный аквариум (🌊) с множественными обитателями: рыбка A (🐟), рыбка B (🐠), рыбка C (🐡). У вас есть ведро (🪣), в котором скоплены определенные виды рыб. Ваша цель — извлечь их.

Использование метода LINQ .Contains() можно сравнить с вылавливанием рыб из ведра:

csharp

var bucket = new[] { FishA, FishC }; // выбранные обитатели из вашего ведра
var caughtFish = aquarium.Where(fish => bucket.Contains(fish)); // пришло время ловить рыбу!

Применение .Contains() в LINQ to SQL выглядит как сетка, которую вы используете для вылавливания конкретных рыб из аквариума.

Тонкая настройка подзапросов LINQ

Преобразование SQL-подзапросов в LINQ может быть поистине тонким процессом. Ниже приведены несколько рекомендаций для создания качественных запросов:

  • Отложенное исполнение: LINQ-запросы запускаются при их итерации. Обратите внимание на контекст выполнения.
  • Оптимизация производительности: неправильно составленные подзапросы могут замедлить работу. Где возможно, используйте .Join() вместо вложенных .Where().
  • Предотвращение повторного вычисления: сохраняйте результаты подзапросов, чтобы избежать лишних операций.
  • Соответствие типов данных: удостоверьтесь, что типы данных в .Contains() и соответствующем поле совпадают.

Продвинутые подходы к подзапросам LINQ

Обработка сложных условий

csharp

var complexQuery = dbContext.Table
                            .Where(row => ids.Contains(row.Id) &&
                                          row.Date > startDate &&
                                          row.Date < endDate);

Преобразование и выборка данных, аналогично работе картографа

csharp

var subQueryDictionary = dbContext.ChildTable
                                  .Where(c => c.SomeCondition)
                                  .ToDictionary(c => c.Key, c => c.Value);

var mainQuery = dbContext.ParentTable
                         .Where(p => subQueryDictionary.ContainsKey(p.Id) &&
                                     subQueryDictionary[p.Id] == someValue);

Вложенные подзапросы: как в "Искусстве ухода"!

csharp

var nestedQuery = dbContext.GrandParentTable
                           .Select(g => new {
                               GrandParent = g,
                               Parents = g.ParentTable
                                          .Where(p => ids.Contains(p.Id))
                                          .Select(p => new {
                                              Parent = p,
                                              Children = p.ChildTable
                                                          .Where(c => c.SomeCondition)
                                          })
                           });

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

