LINQ to SQL: имитация подзапроса IN через связанные таблицы

Быстрый ответ

LINQ предлагает агрегирующие функции, которые позволяют эффективно применять оператор SQL IN . Для решения этой задачи идеально подходит метод .Contains() :

csharp Скопировать код // Список индентификаторов, которые нас интересуют var ids = new List<int> { 1, 2, 3 }; // LINQ позволяет сделать запрос ясным и лаконичным var result = dbContext.Table.Where(row => ids.Contains(row.Id));

Данный код демонстрирует использование метода .Contains() для создания условия, аналогичного оператору IN в SQL. Для более сложных ситуаций LINQ предоставляет метод .Any() и ключевое слово let . Глубокое понимание связей между таблицами позволит вам создавать оптимальные LINQ-запросы, которые можно сравнить с SQL-подзапросами.

Any для EXISTS — ведь LINQ немыслим без Any!

csharp Скопировать код // EXISTS в LINQ звучит как магическое заклинание, и вы, безусловно, справитесь с ним! var result = dbContext.ParentTable .Where(p => dbContext.ChildTable.Any(c => c.ParentId == p.Id));

Использование let для реализации сложных подзапросов

csharp Скопировать код // Употребляем let в LINQ для создания еще более мощных запросов var query = from p in dbContext.ParentTable let subQuery = from c in dbContext.ChildTable where p.Id == c.ParentId select c where subQuery.Any() select p;

Упрощаем сложные сценарии с помощью let и Contains

csharp Скопировать код // LINQ также умеет делать запросы занимательными, подобно SQLQuery var query = from p in dbContext.ParentTable let ids = subQuery.Select(c => c.Id) where ids.Contains(p.Id) select p;

От многосложности SQL к простоте LINQ

Для преобразования запутанного SQL-запроса в LINQ нужно разложить запрос на составляющие и тщательно подобрать соответствующие методы LINQ.

Визуализация

Представьте себе, что ваша база данных — это громадный аквариум (🌊) с множественными обитателями: рыбка A (🐟), рыбка B (🐠), рыбка C (🐡). У вас есть ведро (🪣), в котором скоплены определенные виды рыб. Ваша цель — извлечь их.

Использование метода LINQ .Contains() можно сравнить с вылавливанием рыб из ведра:

csharp Скопировать код var bucket = new[] { FishA, FishC }; // выбранные обитатели из вашего ведра var caughtFish = aquarium.Where(fish => bucket.Contains(fish)); // пришло время ловить рыбу!

Применение .Contains() в LINQ to SQL выглядит как сетка, которую вы используете для вылавливания конкретных рыб из аквариума.

Тонкая настройка подзапросов LINQ

Преобразование SQL-подзапросов в LINQ может быть поистине тонким процессом. Ниже приведены несколько рекомендаций для создания качественных запросов:

Отложенное исполнение : LINQ-запросы запускаются при их итерации. Обратите внимание на контекст выполнения.

: LINQ-запросы запускаются при их итерации. Обратите внимание на контекст выполнения. Оптимизация производительности : неправильно составленные подзапросы могут замедлить работу. Где возможно, используйте .Join() вместо вложенных .Where() .

: неправильно составленные подзапросы могут замедлить работу. Где возможно, используйте вместо вложенных . Предотвращение повторного вычисления : сохраняйте результаты подзапросов, чтобы избежать лишних операций.

: сохраняйте результаты подзапросов, чтобы избежать лишних операций. Соответствие типов данных: удостоверьтесь, что типы данных в .Contains() и соответствующем поле совпадают.

Продвинутые подходы к подзапросам LINQ

Обработка сложных условий

csharp Скопировать код var complexQuery = dbContext.Table .Where(row => ids.Contains(row.Id) && row.Date > startDate && row.Date < endDate);

Преобразование и выборка данных, аналогично работе картографа

csharp Скопировать код var subQueryDictionary = dbContext.ChildTable .Where(c => c.SomeCondition) .ToDictionary(c => c.Key, c => c.Value); var mainQuery = dbContext.ParentTable .Where(p => subQueryDictionary.ContainsKey(p.Id) && subQueryDictionary[p.Id] == someValue);

Вложенные подзапросы: как в "Искусстве ухода"!

csharp Скопировать код var nestedQuery = dbContext.GrandParentTable .Select(g => new { GrandParent = g, Parents = g.ParentTable .Where(p => ids.Contains(p.Id)) .Select(p => new { Parent = p, Children = p.ChildTable .Where(c => c.SomeCondition) }) });

