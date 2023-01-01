LINQ: генерация всех возможных комбинаций объектов#Алгоритмы #Комбинаторика и вероятностные модели
Быстрый ответ
В LINQ для создания декартова произведения применяется метод
SelectMany. Он позволяет объединить каждый элемент из двух коллекций. Ниже приведен пример, демонстрирующий объединение массивов чисел и строк:
var nums = new[] { 1, 2 };
var chars = new[] { "a", "b" };
var product = nums.SelectMany(num => chars, (num, ch) => (num, ch));
Таким образом, мы получили следующий набор пар: (1, 'a'), (1, 'b'), (2, 'a'), и (2, 'b'), что является декартовым произведением этих множеств.
Комбинация статических предложений 'from', динамические операции во время выполнения и возможности SelectMany
Использование статических предложений 'from' для читаемости кода
Когда работаем с наборами данных, которые известны во время компилирования, множественное использование ключевого слова
from в синтаксисе LINQ query дает наглядное представление декартова произведения. Рассмотрим пример с комбинациями имен собак:
var beagles = new[] { "Наполеон", "Цезарь", "Александр" };
var poodles = new[] { "ПудельНап", "ПудельЦез", "ПудельХандра" };
var pairs = from beagle in beagles
from poodle in poodles
select new { Beagle = beagle, Poodle = poodle };
Расширяющий метод CartesianProduct для динамических коллекций
Когда набор данных становится известным лишь в момент выполнения, можно использовать расширяющий метод CartesianProduct, который удобно интегрируется в любую LINQ-цепочку:
public static IEnumerable<IEnumerable<T>> CartesianProduct<T>(this IEnumerable<IEnumerable<T>> sequences)
{
IEnumerable<IEnumerable<T>> emptyProduct = new[] { Enumerable.Empty<T>() };
return sequences.Aggregate(
emptyProduct,
(accumulator, sequence) =>
from accSeq in accumulator
from item in sequence
select accSeq.Concat(new[] { item }));
}
List<List<string>> dogBreeds = new List<List<string>>
{
new List<string> { "Бигль", "Мопс", "Бульдог" },
new List<string> { "Пудель", "Такса" }
};
var allPossiblePairs = dogBreeds.CartesianProduct();
Применение SelectMany далее декартового произведения
Метод
SelectMany является многофункциональным оператором, который позволяет не только создавать декартовы произведения, но и обрабатывать сложные структуры данных и формировать сложные запросы.
Сортировка результатов с помощью ToDictionary и ToLookup
Если требуется структурировать парные данные, то подойдут методы
ToDictionary и
ToLookup, позволяющие привести результаты в удобный для работы формат:
var puppyPairsAsDictionary = pairs.ToDictionary(
pair => pair.Beagle,
pair => pair.Poodle);
Визуализация
Создание декартова произведения можно представить как танцевальный вальс:
Танцоры А (🕺): [Адам, Алек, Альвин]
Танцорки Б (💃): [Белла, Бри, Брук]
🕺🤝💃 И каждый из них танцует с каждой под светом софитов:
🕺 Адам 🤝 💃 Белла
🕺 Адам 🤝 💃 Бри
🕺 Адам 🤝 💃 Брук
🕺 Алек 🤝 💃 Белла
🕺 Алек 🤝 💃 Бри
🕺 Алек 🤝 💃 Брук
🕺 Альвин 🤝 💃 Белла
🕺 Альвин 🤝 💃 Бри
🕺 Альвин 🤝 💃 Брук
Практическое использование LINQ
Код на C# со синтаксисом SQL благодаря LINQ
Благодаря LINQ, вы можете писать запросы, используя синтаксис SQL, прямо на C#.
Работа с сложными структурами данных
LINQ успешно справляется с обработкой сложноструктурированных данных, таких как иерархические или вложенные структуры.
Использование KeyValuePair для работы с парами
В LINQ структура
KeyValuePair<TKey,TValue> оказывается идеальным решением для хранения и обработки пар ключ-значение.
