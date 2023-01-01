LINQ: генерация всех возможных комбинаций объектов

Быстрый ответ

В LINQ для создания декартова произведения применяется метод SelectMany . Он позволяет объединить каждый элемент из двух коллекций. Ниже приведен пример, демонстрирующий объединение массивов чисел и строк:

csharp Скопировать код var nums = new[] { 1, 2 }; var chars = new[] { "a", "b" }; var product = nums.SelectMany(num => chars, (num, ch) => (num, ch));

Таким образом, мы получили следующий набор пар: (1, 'a'), (1, 'b'), (2, 'a'), и (2, 'b'), что является декартовым произведением этих множеств.

Комбинация статических предложений 'from', динамические операции во время выполнения и возможности SelectMany

Использование статических предложений 'from' для читаемости кода

Когда работаем с наборами данных, которые известны во время компилирования, множественное использование ключевого слова from в синтаксисе LINQ query дает наглядное представление декартова произведения. Рассмотрим пример с комбинациями имен собак:

csharp Скопировать код var beagles = new[] { "Наполеон", "Цезарь", "Александр" }; var poodles = new[] { "ПудельНап", "ПудельЦез", "ПудельХандра" }; var pairs = from beagle in beagles from poodle in poodles select new { Beagle = beagle, Poodle = poodle };

Расширяющий метод CartesianProduct для динамических коллекций

Когда набор данных становится известным лишь в момент выполнения, можно использовать расширяющий метод CartesianProduct, который удобно интегрируется в любую LINQ-цепочку:

csharp Скопировать код public static IEnumerable<IEnumerable<T>> CartesianProduct<T>(this IEnumerable<IEnumerable<T>> sequences) { IEnumerable<IEnumerable<T>> emptyProduct = new[] { Enumerable.Empty<T>() }; return sequences.Aggregate( emptyProduct, (accumulator, sequence) => from accSeq in accumulator from item in sequence select accSeq.Concat(new[] { item })); } List<List<string>> dogBreeds = new List<List<string>> { new List<string> { "Бигль", "Мопс", "Бульдог" }, new List<string> { "Пудель", "Такса" } }; var allPossiblePairs = dogBreeds.CartesianProduct();

Применение SelectMany далее декартового произведения

Метод SelectMany является многофункциональным оператором, который позволяет не только создавать декартовы произведения, но и обрабатывать сложные структуры данных и формировать сложные запросы.

Сортировка результатов с помощью ToDictionary и ToLookup

Если требуется структурировать парные данные, то подойдут методы ToDictionary и ToLookup , позволяющие привести результаты в удобный для работы формат:

csharp Скопировать код var puppyPairsAsDictionary = pairs.ToDictionary( pair => pair.Beagle, pair => pair.Poodle);

Визуализация

Создание декартова произведения можно представить как танцевальный вальс:

Markdown Скопировать код Танцоры А (🕺): [Адам, Алек, Альвин] Танцорки Б (💃): [Белла, Бри, Брук]

🕺🤝💃 И каждый из них танцует с каждой под светом софитов:

plaintext Скопировать код 🕺 Адам 🤝 💃 Белла 🕺 Адам 🤝 💃 Бри 🕺 Адам 🤝 💃 Брук 🕺 Алек 🤝 💃 Белла 🕺 Алек 🤝 💃 Бри 🕺 Алек 🤝 💃 Брук 🕺 Альвин 🤝 💃 Белла 🕺 Альвин 🤝 💃 Бри 🕺 Альвин 🤝 💃 Брук

Практическое использование LINQ

Код на C# со синтаксисом SQL благодаря LINQ

Благодаря LINQ, вы можете писать запросы, используя синтаксис SQL, прямо на C#.

Работа с сложными структурами данных

LINQ успешно справляется с обработкой сложноструктурированных данных, таких как иерархические или вложенные структуры.

Использование KeyValuePair для работы с парами

В LINQ структура KeyValuePair<TKey,TValue> оказывается идеальным решением для хранения и обработки пар ключ-значение.

