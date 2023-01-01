LEFT OUTER JOIN и LEFT JOIN в SQL: одно и то же?

Быстрый ответ

В SQL-запросах LEFT JOIN и LEFT OUTER JOIN действительно являются одним и тем же. Они оба предназначены для выбора всех строк из левой таблицы и совпадающих строк из правой таблицы. Если совпадения не найдены, появление NULL значит, что строка из правой таблицы не была выбрана.

Пример:

SQL Скопировать код SELECT a.*, b.* FROM a LEFT JOIN b ON a.key = b.key; -- В нашем случае используется LEFT JOIN!

Результат будет идентичен, если использовать:

SQL Скопировать код SELECT a.*, b.* FROM a LEFT OUTER JOIN b ON a.key = b.key; -- Для некоторых это не новость: мы применяли LEFT OUTER JOIN!

Оба запроса вернут все строки из таблицы a , связанные с соответствующими строками из b . Колонки из b , для которых не найдено соответствующих строк, будут заполнены значениями NULL.

Отличия между типами соединений

Несмотря на однозначность LEFT OUTER JOIN и LEFT JOIN, понимание различных видов соединений — залог эффективного использования SQL:

INNER JOIN : Соединяет только те строки, которые совпадают и в левой, и в правой таблицах. Это аналог входа на вечеринку, куда у людей есть приглашения от обоих сторон.

: Соединяет только те строки, которые совпадают и в левой, и в правой таблицах. Это аналог входа на вечеринку, куда у людей есть приглашения от обоих сторон. RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN : Возвращает все строки из правой таблицы и совпадающие строки из левой. Простое объяснение: сначала все со второго блюда, а потом какой-нибудь салатик.

: Возвращает все строки из правой таблицы и совпадающие строки из левой. Простое объяснение: сначала все со второго блюда, а потом какой-нибудь салатик. FULL JOIN : Комбинирует LEFT и RIGHT JOIN, включая строки из обеих таблиц, безотносительно наличия совпадений.

: Комбинирует LEFT и RIGHT JOIN, включая строки из обеих таблиц, безотносительно наличия совпадений. SELF JOIN : Применяется, когда таблица связывается сама с собой – полезно для иерархических запросов.

: Применяется, когда таблица связывается сама с собой – полезно для иерархических запросов. CARTESIAN JOIN / CROSS JOIN: Декартово произведение, соединяет все возможные комбинации строк между двумя или большим количеством таблиц без условия соответствия.

Обязательно просмотрите синтаксис диалектов SQL. В некоторых из них обязательно использовать слово OUTER.

Визуализация

Согласитесь, изображение может сказать больше слов! Давайте вспомним аналогию с поездом!

Markdown Скопировать код Поезд (🚂): [Локомотив, Вагон A, Вагон B, Кабуз]

Вагон A (🚃): Символизирует Левую таблицу. Вагон B (🚋): Обозначает соответствующие строки из Правой таблицы.

Markdown Скопировать код 🚂---🚃---🚋---🛤️ (Left Join)

Как поезд, Left Join перемещает всех пассажиров из Вагона A и тех из Вагона B, которые имеют билеты (то есть совпадение).

Markdown Скопировать код 🚂---🚃---🚋---🚃✨---🛤️ (Left Outer Join)

Left Outer Join следует по том же пути. Выделенный вагон (✨) представляет строки из Левой таблицы, для которых некому стать парой. Они все равно участвуют в поездке!

Итог: как вы можете видеть из примеров, Left Join и Left Outer Join в SQL — это два разных названия для одной и той же операции!

Связывание точек: ключевые моменты по соединениям

SQL умеет работать с отношениями между данными. Вот некоторые ключевые моменты, которые необходимо помнить при использовании соединений:

Как максимально использовать возможности соединений

LEFT JOIN : Применяйте, чтобы получить полный список записей из левой (главной) таблицы.

: Применяйте, чтобы получить полный список записей из левой (главной) таблицы. INNER JOIN: Используйте, чтобы выбрать записи, для которых поиск совпадений в обеих таблицах прошел успешно.

Как не допустить распространенных ошибок при работе с соединениями

Старайтесь избегать соединения таблиц без условий сопоставления , если вы не хотите получить декартово произведение .

, если вы не хотите получить . Не путайте FULL JOIN с LEFT или RIGHT JOIN. Они решают разные задачи и дают разные результаты.

Повышение эффективности соединений

Для ускорения работы соединений убедитесь, что используемые в условиях ON столбцы проиндексированы. Это похоже на ускорение работы вашего соединения скоростным катером!

столбцы проиндексированы. Это похоже на ускорение работы вашего соединения скоростным катером! Регулярно просматривайте планы выполнения запросов, чтобы разобраться, как бд обрабатывает соединения, и при необходимости оптимизируйте их.

