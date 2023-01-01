Корректное использование CASE в SELECT запросе SQL

Быстрый ответ

Применение CASE позволяет внедрить условную логику в результаты SELECT :

SQL Скопировать код SELECT column1, CASE WHEN условие THEN 'РезультатИстина' /* Это аналогично вашему утреннему кофе ☕ */ ELSE 'РезультатЛожь' /* Ещё не совсем то, что вы ожидали 🎯 */ END AS ПсевдонимПоля FROM таблица;

условие проверяется для каждой строки. Если условие выполняется, то ПсевдонимПоля будет равен 'РезультатИстина' . В противном случае – 'РезультатЛожь' . Важно придерживаться правильного синтаксиса и структуры CASE . Уточняйте название таблицы перед CASE , если вы работаете с несколькими таблицами.

Практические примеры

Классификация данных с применением CASE

Категоризация данных упрощает их анализ, словно добавляя яркие цвета в монохромный набор цифр:

SQL Скопировать код SELECT ProductID, Price, CASE WHEN Price < 50 THEN 'Доступный' /* Выгодное предложение 🏷️ */ WHEN Price BETWEEN 50 AND 150 THEN 'Средний' /* Популярный и предпочтительный вариант 🥛 */ WHEN Price > 150 THEN 'Эксклюзивный' /* Синоним роскоши 🎩 */ ELSE 'Непредсказуемый' /* Таинственная ценовая категория 🤷‍♂️ */ END AS PriceCategory FROM Products;

Пользовательская сортировка с использованием CASE в ORDER BY

Использование CASE в ORDER BY позволяет настроить порядок вывода записей в соответствии с определенными приоритетами:

SQL Скопировать код SELECT EmployeeID, Name, Salary FROM Employees ORDER BY CASE WHEN Department = 'HR' THEN 1 /* HR-специалисты на первом месте 😁 */ WHEN Department = 'IT' THEN 2 /* ИТ-специалисты следуют за ними 🐱‍💻 */ ELSE 3 END;

Таким образом создается впечатление, что специалисты по кадрам "главные", за ними идут IT-гуру, а все остальные сотрудники — в конце списка.

Обновление записей с использованием CASE

Включение CASE в выражения обновления позволяет делать выборочные изменения. Это похоже на инструкцию IF-THEN в условиях переменчивой ситуации:

SQL Скопировать код UPDATE Employees SET Role = CASE WHEN PromotionDue THEN 'Старший ' + Role /* Повышение по службе 😎 */ ELSE Role /* Без изменений… 🏊‍♂️ */ END WHERE EmployeeID = @EmpID;

Изучаем применение CASE глубже

Сложная логика с помощью Searched CASE

Searched CASE позволяет проводить более сложные проверки, используя AND , OR и даже NOT :

SQL Скопировать код SELECT ProductName, Stock, CASE WHEN Stock > 50 AND IsNew THEN 'Избыток и новинка' /* Всё идеально 😇 */ WHEN Stock <= 50 OR IsDiscontinued THEN 'Спешите оформить заказ' /* Как цены на бензин… всегда колеблющиеся ⛽️ */ ELSE 'В наличии' /* Доступно на складе ✌️ */ END AS СтатусНаличия FROM Inventory;

Корректировка данных с помощью CASE и LIKE

Для создания динамических шаблонов сопоставления в запросах можно использовать сочетание CASE и LIKE . Это можно сравнить с гардеробом для разных ситуаций:

SQL Скопировать код SELECT ProductName, CASE WHEN ProductName LIKE 'New%' THEN 'Новое' /* Новинка на полках 🚢 */ WHEN ProductName LIKE 'Old%' THEN 'Классическое' /* Проверенное временем, как хорошее вино 🍷 */ ELSE 'Стандартное' /* Просто товар ⚡ */ END AS ТипТовара FROM ProductCatalog;

Визуализация

В этой секции CASE превращает запрос SELECT в отличного диспетчера, руководящего данными по различным маршрутам в зависимости от условий:

Markdown Скопировать код SELECT Name, Age, CASE WHEN Age < 20 THEN '👶 Молодой' WHEN Age BETWEEN 20 AND 29 THEN '👨‍💼 Возраст созревания' WHEN Age >= 30 THEN '🧔 Взрослый' ELSE '👽 Не определено' END as ВозрастнаяКатегория FROM People;

Это можно сравнить с дорожным индикатором на перекрестке:

Markdown Скопировать код 👶 Молодой | Созревающий --🚦-- Взрослый | 👽 Не определено

На каждом шаге Age определeно перекрестком ВозрастнаяКатегория , которым управляет CASE .

Эффективные подходы и потенциальные проблемы

Ясность логики

В ходе составления CASE следует избегать неоднозначности и каждое условие формулировать ясно и четко:

SQL Скопировать код SELECT StatusCode, CASE StatusCode WHEN 'A' THEN 'Одобрено' /* Всё идет по плану ✅ */ WHEN 'R' THEN 'Отклонено' /* Тормозной сигнал 🛑 */ WHEN 'P' THEN 'На рассмотрении' /* На стадии выполнения 🐌 */ ELSE 'Статус не определён' /* Мистический статус 😸 */ END AS СтатусОписание FROM ApplicationStatus;

CASE в GROUP BY и HAVING

CASE улучшает фильтрацию данных при агрегировании, используемую в GROUP BY и HAVING .

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN Age < 30 THEN 'До 30' /* Молодость только начинается 🕺 */ ELSE '30 и старше' /* Этап зрелости 💃 */ END AS ВозрастнаяГруппа, COUNT(*) AS Количество FROM Users GROUP BY ВозрастнаяГруппа HAVING COUNT(*) > 100; /* Фокус на численно крупных группах 🏆 */

Обработка NULL значений

При работе с CASE необходимо учитывать NULL . Функции COALESCE или ISNULL помогут предотвратить неожиданные проблемы:

SQL Скопировать код SELECT CustomerID, CASE WHEN COALESCE(Points, 0) > 1000 THEN 'VIP' /* Клиент высшего класса 👑 */ ELSE 'Обычный' /* Стандартный покупатель 👀 */ END AS СтатусКлиента FROM CustomerLoyalty;

