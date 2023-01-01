Корректная переименования столбца в MySQL 5.5.27: решение ошибки#Основы SQL #MySQL / MariaDB #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Переименование столбца в MySQL осуществляется с помощью следующей команды:
ALTER TABLE `YourTable` CHANGE `OldName` `NewName` Datatype;
В этой команде
YourTable – это имя вашей таблицы,
OldName – исходное имя столбца,
NewName – новое имя столбца, а
Datatype – тип данных столбца, например,
INT,
VARCHAR(255) и так далее.
Подробнее об особенностях синтаксиса
datatype – тип данных столбца. Особое внимание стоит уделить указанию типа данных: несмотря на то, что он может и не изменяться, его нужно обязательно прописать в команде. Это особенно важно для версий MySQL старше 8.0, где указание типа данных является обязательным.
Специфика синтаксиса для разных версий MySQL
Синтаксис для версий MySQL до 8.0
-- Как гласит народная мудрость SQL: "Старое – это золото, а новое – это бриллиант".
ALTER TABLE `customer` CHANGE `customerCity` `customer_city` VARCHAR(225);
В версиях MySQL старше 8.0 обязательно требуется явно указать тип данных. За игнорирование этого правила вы можете столкнуться с нежелательными последствиями или даже ошибкой.
Синтаксис для версий MySQL 8.0 и новее
-- Но в новых версиях MySQL придерживаются утверждения: "Краткость – сестра таланта".
ALTER TABLE `table_name` RENAME COLUMN `old_col_name` TO `new_col_name`;
Начиная с версии MySQL 8.0, процесс переименования столбцов упрощается: больше нет необходимости указывать тип данных заново.
На что стоит обратить внимание: распространенные ошибки
- Ошибки ввода: Будьте особо внимательны при указании типа данных в версиях MySQL старше 8.0.
- Проблемы совместимости: Используйте только те команды, которые подходят для вашей версии MySQL.
- Опасность изменения типа данных: Перед переименованием столбца внимательно проверьте его тип данных, чтобы избежать неожиданных изменений.
Визуализация
Продемонстрируем процесс переименования столбца в MySQL на примере:
До:
| OldName | Data |
| ------------- |------------ |
| ID123 | Джон Доу |
Процесс:
ALTER TABLE `PersonalData` CHANGE `OldName` `NewName` VARCHAR(255);
После:
| NewName | Data |
| ------------- |-------------|
| ID123 | Джон Доу |
Этот процесс напоминает кастомизацию автомобилей на шоу "Pimp My Ride" MTV. Однако здесь вместо машин мы тюнингуем базу данных, а в роли ведущего выступает администратор баз данных.
Итог
Всегда помните о обратных кавычках
Обрамляйте имена таблиц и столбцов в обратные кавычки (
Не забывайте посоветоваться с документацией
Если вам требуется наиболее точная и свежая информация, обратитесь к Руководству по MySQL 5.7 или другим источникам, подходящим для вашей версии MySQL.
Не путайте Oracle и MySQL
Не стоит забывать, что в Oracle для переименования столбца достаточно команды
RENAME, в то время как в MySQL для этого обязательно требуется
ALTER TABLE.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик