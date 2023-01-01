Корректировка SQL запросов: группировка и union в MySQL

#MySQL / MariaDB  #GROUP BY и агрегации  #UNION / UNION ALL  
Быстрый ответ

Чтобы осуществить группировку результатов из разных запросов, в подзапросе следует применить команду UNION, а во внешнем запросе — GROUP BY:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  col, 
  COUNT(*),
  SUM(val)
FROM (
    SELECT col, val FROM tbl1
    UNION ALL
    SELECT col, val FROM tbl2
) sub  
GROUP BY col;

Такой подход позволит скомпоновать данные из различных таблиц (tbl1, tbl2) и группировать их по одним и тем же столбцам (col, val). Команда UNION ALL включает в выборку все записи. Если нужно исключить дубликаты, оператор ALL следует опустить.

Лучшие практики и подводные камни

Обратим внимание на некоторые ключевые аспекты использования команд UNION и GROUP BY, которые помогут обеспечить точность, производительность и понятность SQL-запросов:

  • Подзапросы: Использование подзапросов делает код более структурированным и читабельным.

  • Псевдонимы таблиц: Рекомендуется использовать псевдонимы для таблиц, чтобы улучшить восприятие кода и избежать недопониманий при использовании JOIN.

  • Условия для JOIN: При объединении таблиц всегда предпочитайте использовать явные формы типа INNER JOIN или другие вместо устаревших неявных форм.

  • Правила агрегирования: В запросе SELECT все столбцы, не участвующие в агрегировании, должны быть указаны в GROUP BY, чтобы избежать ошибок и следовать стандартам SQL.

Визуализация

Markdown
Скопировать код
Книга рецептов A (🍳): [Яичное блюдо, Салат, Суп]
Книга рецептов B (🥗): [Салат, Суп, Десерт]

Группировка = Сортировка рецептов

Markdown
Скопировать код
🍳📚 Группировка по типу блюд:
- Яичное блюдо (1)
- Салат (1)
- Суп (1)

🥗📚 Группировка по типу блюд:
- Салат (1)
- Суп (1)
- Десерт (1)

Объединение = Общий список рецептов

Markdown
Скопировать код
🍳🍲 Группировка и объединение:
- Яичное блюдо (1)
- Салат (2)
- Суп (2)
- Десерт (1)

Формируя списки из двух книг рецептов, мы добиваемся общей подборки. В результате мы получаем богатый выбор блюд!

Критически важные меры

Избегайте ошибок

  • Проверьте правописание: Даже малейшая опечатка в названии таблицы или колонки может привести к неправильному выполнению запроса. В SQL автокоррекции нет!

  • Соответствие в SELECT: Неагрегированные столбцы в SELECT должны повторяться в GROUP BY, так как SQL требует строгого соответствия структуры!

Обеспечивайте успешное выполнение

  • Тестирование на примерах: Проверка запроса на небольшом наборе данных позволит убедиться в правильности ожидаемых результатов.

Оптимизируйте для успеха

  • UNION против UNION ALL: Выбирайте тип объединения с осторожностью: UNION отфильтровывает дубликаты, в то время как UNION ALL сохраняет все записи.

  • Тщательное подсчёт: COUNT(*) охватывает все строки, включая те, что содержат NULL. Иногда такие данные могут быть полезными!

Предотвращайте ошибки

  • Регулярная проверка: Регулярно сверяйтесь с правилами базы данных и проверяйте запрос на наличие возможных синтаксических ошибок.

  • GROUP BY: Это ключевой оператор для точной агрегации данных, поэтому важно обеспечить, чтобы каждое поле соответствовало целевому набору выборки.

Полезные материалы

  1. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 15.2.18 Секция UNION — Официальная документация по синтаксису UNION MySQL.
  2. Недавние вопросы с тегами 'mysql+group-by+union' – Stack Overflow — Обсуждения и решения проблем, связанных с MySQL на популярном форуме.
  3. Производительность UNION против UNION ALL — Анализ производительности различных типов UNION.
  4. Моделирование баз данных c Vertabelo — Детальное руководство, объясняющее разницу между UNION и UNION ALL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

