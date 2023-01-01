Корректировка SQL запросов: группировка и union в MySQL

Быстрый ответ

Чтобы осуществить группировку результатов из разных запросов, в подзапросе следует применить команду UNION, а во внешнем запросе — GROUP BY:

SQL Скопировать код SELECT col, COUNT(*), SUM(val) FROM ( SELECT col, val FROM tbl1 UNION ALL SELECT col, val FROM tbl2 ) sub GROUP BY col;

Такой подход позволит скомпоновать данные из различных таблиц ( tbl1 , tbl2 ) и группировать их по одним и тем же столбцам ( col , val ). Команда UNION ALL включает в выборку все записи. Если нужно исключить дубликаты, оператор ALL следует опустить.

Лучшие практики и подводные камни

Обратим внимание на некоторые ключевые аспекты использования команд UNION и GROUP BY, которые помогут обеспечить точность, производительность и понятность SQL-запросов:

Подзапросы : Использование подзапросов делает код более структурированным и читабельным.

Псевдонимы таблиц : Рекомендуется использовать псевдонимы для таблиц, чтобы улучшить восприятие кода и избежать недопониманий при использовании JOIN.

Условия для JOIN : При объединении таблиц всегда предпочитайте использовать явные формы типа INNER JOIN или другие вместо устаревших неявных форм.

Правила агрегирования: В запросе SELECT все столбцы, не участвующие в агрегировании, должны быть указаны в GROUP BY, чтобы избежать ошибок и следовать стандартам SQL.

Визуализация

Markdown Скопировать код Книга рецептов A (🍳): [Яичное блюдо, Салат, Суп] Книга рецептов B (🥗): [Салат, Суп, Десерт]

Группировка = Сортировка рецептов

Markdown Скопировать код 🍳📚 Группировка по типу блюд: - Яичное блюдо (1) - Салат (1) - Суп (1) 🥗📚 Группировка по типу блюд: - Салат (1) - Суп (1) - Десерт (1)

Объединение = Общий список рецептов

Markdown Скопировать код 🍳🍲 Группировка и объединение: - Яичное блюдо (1) - Салат (2) - Суп (2) - Десерт (1)

Формируя списки из двух книг рецептов, мы добиваемся общей подборки. В результате мы получаем богатый выбор блюд!

Критически важные меры

Избегайте ошибок

Проверьте правописание : Даже малейшая опечатка в названии таблицы или колонки может привести к неправильному выполнению запроса. В SQL автокоррекции нет!

Соответствие в SELECT: Неагрегированные столбцы в SELECT должны повторяться в GROUP BY, так как SQL требует строгого соответствия структуры!

Обеспечивайте успешное выполнение

Тестирование на примерах: Проверка запроса на небольшом наборе данных позволит убедиться в правильности ожидаемых результатов.

Оптимизируйте для успеха

UNION против UNION ALL : Выбирайте тип объединения с осторожностью: UNION отфильтровывает дубликаты, в то время как UNION ALL сохраняет все записи.

Тщательное подсчёт: COUNT(*) охватывает все строки, включая те, что содержат NULL . Иногда такие данные могут быть полезными!

Предотвращайте ошибки

Регулярная проверка : Регулярно сверяйтесь с правилами базы данных и проверяйте запрос на наличие возможных синтаксических ошибок.

GROUP BY: Это ключевой оператор для точной агрегации данных, поэтому важно обеспечить, чтобы каждое поле соответствовало целевому набору выборки.

