Корректировка SQL запросов: группировка и union в MySQL#MySQL / MariaDB #GROUP BY и агрегации #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Чтобы осуществить группировку результатов из разных запросов, в подзапросе следует применить команду UNION, а во внешнем запросе — GROUP BY:
SELECT
col,
COUNT(*),
SUM(val)
FROM (
SELECT col, val FROM tbl1
UNION ALL
SELECT col, val FROM tbl2
) sub
GROUP BY col;
Такой подход позволит скомпоновать данные из различных таблиц (
tbl1,
tbl2) и группировать их по одним и тем же столбцам (
col,
val). Команда
UNION ALL включает в выборку все записи. Если нужно исключить дубликаты, оператор
ALL следует опустить.
Лучшие практики и подводные камни
Обратим внимание на некоторые ключевые аспекты использования команд UNION и GROUP BY, которые помогут обеспечить точность, производительность и понятность SQL-запросов:
Подзапросы: Использование подзапросов делает код более структурированным и читабельным.
Псевдонимы таблиц: Рекомендуется использовать псевдонимы для таблиц, чтобы улучшить восприятие кода и избежать недопониманий при использовании JOIN.
Условия для JOIN: При объединении таблиц всегда предпочитайте использовать явные формы типа INNER JOIN или другие вместо устаревших неявных форм.
Правила агрегирования: В запросе SELECT все столбцы, не участвующие в агрегировании, должны быть указаны в GROUP BY, чтобы избежать ошибок и следовать стандартам SQL.
Визуализация
Книга рецептов A (🍳): [Яичное блюдо, Салат, Суп]
Книга рецептов B (🥗): [Салат, Суп, Десерт]
Группировка = Сортировка рецептов
🍳📚 Группировка по типу блюд:
- Яичное блюдо (1)
- Салат (1)
- Суп (1)
🥗📚 Группировка по типу блюд:
- Салат (1)
- Суп (1)
- Десерт (1)
Объединение = Общий список рецептов
🍳🍲 Группировка и объединение:
- Яичное блюдо (1)
- Салат (2)
- Суп (2)
- Десерт (1)
Формируя списки из двух книг рецептов, мы добиваемся общей подборки. В результате мы получаем богатый выбор блюд!
Критически важные меры
Избегайте ошибок
Проверьте правописание: Даже малейшая опечатка в названии таблицы или колонки может привести к неправильному выполнению запроса. В SQL автокоррекции нет!
Соответствие в SELECT: Неагрегированные столбцы в SELECT должны повторяться в GROUP BY, так как SQL требует строгого соответствия структуры!
Обеспечивайте успешное выполнение
- Тестирование на примерах: Проверка запроса на небольшом наборе данных позволит убедиться в правильности ожидаемых результатов.
Оптимизируйте для успеха
UNION против UNION ALL: Выбирайте тип объединения с осторожностью:
UNIONотфильтровывает дубликаты, в то время как
UNION ALLсохраняет все записи.
Тщательное подсчёт:
COUNT(*)охватывает все строки, включая те, что содержат
NULL. Иногда такие данные могут быть полезными!
Предотвращайте ошибки
Регулярная проверка: Регулярно сверяйтесь с правилами базы данных и проверяйте запрос на наличие возможных синтаксических ошибок.
GROUP BY: Это ключевой оператор для точной агрегации данных, поэтому важно обеспечить, чтобы каждое поле соответствовало целевому набору выборки.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик