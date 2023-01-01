Копирование таблицы в SQL Server: структура, данные, ключи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо экстренно копировать таблицу, используйте эти SQL-скрипты. Для создания копии таблицы вместе с данными применяйте SELECT INTO:

SQL Скопировать код SELECT * INTO NewTable FROM ExistingTable;

Если вы хотите скопировать только структуру таблицы, без данных, воспользуйтесь предикатом, который никогда не выполняется:

SQL Скопировать код SELECT * INTO NewTable FROM ExistingTable WHERE 0 = 1;

Помните, что индексы, ограничения и триггеры не будут скопированы. Вам потребуется создать скрипт оригинальной таблицы вручную и применить его к новой таблице.

Более чем базовые методы для дублирования таблиц

Создание скрипта структуры таблицы с индексами и ограничениями

SELECT INTO идеально подходит, когда нужно быстро скопировать данные, однако оно не включает индексы и ограничения. Чтобы сохранить их, создайте скрипт оригинальной таблицы таким образом:

Нажмите правой кнопкой мыши на нужной таблице в SSMS и откройте контекстное меню. Выберите пункт Создать скрипт таблицы как > CREATE To > Новое окно запроса. Замените в скрипте имя таблицы на имя новой таблицы и выполните запрос.

Обработка столбцов с идентификаторами

Таблицы со столбцами идентификаторов требуют специальной обработки:

SQL Скопировать код -- Включаем режим добавления значений в столбцы с идентификаторами SET IDENTITY_INSERT NewTable ON; -- Добавляем данные, почтительно обходя столбцы с идентификаторами INSERT INTO NewTable SELECT * FROM ExistingTable; -- Выключаем режим SET IDENTITY_INSERT NewTable OFF;

Не забывайте про внешние связи и ключи, создайте и примените их скрипты для новой таблицы.

Работа с большими наборами данных

Для обработки больших таблиц рекомендуется разделить процесс на порции:

SQL Скопировать код -- Обрабатываем данные частями WHILE (SELECT COUNT(*) FROM ExistingTable) > 0 BEGIN -- Добавляем данные частями, например, по 1000 записей за раз INSERT INTO NewTable SELECT TOP (1000) * FROM ExistingTable; -- Исключаем уже скопированные данные END

Копирование таблицы: профессиональное уровень

Мастер импорта и экспорта данных SQL Server

Для точного клонирования таблиц с учётом всех нюансов используйте встроенные инструменты:

Откройте контекстное меню базы данных, нажав на ней правой кнопкой мыши. Выберите Задачи > Экспортировать данные.... Следуйте указаниям мастера шаг за шагом.

Воспользоваться функцией генерации скриптов в SSMS

Если вы не хотите пользоваться мастером, вы можете генерировать скрипты напрямую в SSMS:

Нажмите правой кнопкой мыши на базе данных в Обозревателе объектов, затем выберите Задачи > Создать скрипты. Уточните Схема и данные для генерации полного скрипта таблицы.

Клонирование только структуры таблицы через интерфейс SSMS

Если нужна только структура таблицы:

Нажмите правой кнопкой мыши на таблице в Обозревателе объектов. Перейдите к Создать скрипт таблицы как > CREATE To > Новое окно запроса. В скрипте переименуйте исходную таблицу на имя новой таблицы.

Визуализация

Представьте процесс создания копии таблицы в виде клонирования дома:

Markdown Скопировать код Оригинальная таблица (🏠): Столбцы представляют собой комнаты, данные — это мебель. Создание **Дубликата** (🏠➡️🏠): Шаг 1: Возведение фундамента (`CREATE TABLE NewHouse LIKE OldHouse;`) Шаг 2: транспортировка мебели (`INSERT INTO NewHouse SELECT * FROM OldHouse;`) Результат: **Клонированный** дом с каждым кирпичом и штукой мебели!

До: 🏠 После: 🏠 🏠 (Идентичные дома-близнецы)

Действительно похоже на магию, не так ли? Идеальная копия оригинального дома.

Учет возможных трудностей

Обработка больших объемов данных

Копирование значительных объемов данных может привести к тайм-ауту или переполнению журнала. Проблему можно решить при помощи порционной вставки данных.

Нагрузка на сервер

Дублирование больших таблиц может требовать значительных ресурсов. Используйте для этого периоды низкой нагрузки или воспользуйтесь инструментами мониторинга для планирования операции.

Сохранение целостности данных

Учтите, что при клонировании таблиц настройки безопасности и связи с другими серверами не копируются. Вам потребуется вручную создать эти элементы и применить их к новой таблице.

Юридические и бизнес-аспекты

При копировании таблиц с чувствительными данными не забывайте о законодательных требованиях по защите данных и корпоративных политиках. Созданная копия должна соответствовать всем этим требованиям.

Полезные материалы