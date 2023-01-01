Копирование таблицы со всеми данными и индексами в PostgreSQL

Быстрый ответ

Для эффективного клонирования таблицы в PostgreSQL включая её индексы, выполните следующие шаги:

Создайте новую таблицу, содержащую данные оригинальной: SQL Скопировать код CREATE TABLE новая_таблица AS TABLE существующая_таблица; Сгенерируйте SQL-команды для создания индексов на основе оригинальной таблицы: SQL Скопировать код SELECT 'CREATE INDEX ' || replace(indexname, 'существующая_таблица', 'новая_таблица') || ' ON новая_таблица USING ' || regexp_replace(indexdef, 'ON .+ USING', 'USING') FROM pg_indexes WHERE tablename = 'существующая_таблица'; Выполните сгенерированные команды, чтобы воссоздать каждый индекс.

Таким образом, клонируются как данные, так и индексы, что идеально для создания резервной копии или тестового окружения.

Клонирование таблицы с использованием 'pg_dump'

Использование pg_dump с параметром -t позволяет клонировать конкретную таблицу. Название таблицы в дамп-файле необходимо изменить, после чего его можно загрузить обратно:

Bash Скопировать код pg_dump -t существующая_таблица -f dump.sql dbname sed -i '' 's/существующая_таблица/новая_таблица/g' dump.sql psql dbname -f dump.sql

Инструмент sed является универсальным, но его следует использовать осознанно.

Клонирование таблицы в PostgreSQL версии 8.3 и выше

С версии PostgreSQL 8.3 вы можете использовать ключевое слово LIKE для копирования таблицы включая её индексы:

SQL Скопировать код CREATE TABLE новая_таблица (LIKE существующая_таблица INCLUDING INDEXES);

Убедитесь в поддержке данной функции вашей версией PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT version(); -- Вдруг мы есть во временной машине?

После клонирования таблицы необходимо проверить структуру таблицы и соответствие индексов.

Подтверждение точности при создании таблиц и индексов

После клонирования таблицы:

Проконтролируйте её структуру следующим образом: SQL Скопировать код \d новая_таблица Проверьте индексы, чтобы удостовериться в их правильности: SQL Скопировать код \di+ новая_таблица

Визуализация

Процесс клонирования таблицы можно сравнить с дублированием здания со всеми элементами его архитектуры и оформления.

Markdown Скопировать код 🏫 Оригинальное здание: ТАБЛИЦА со всеми записями (СТРОКАМИ) и индексами (ИНДЕКСАМИ).

SQL Скопировать код CREATE TABLE новое_здание AS TABLE старое_здание;

Markdown Скопировать код 🏢 Клон: Точная копия со всеми структурными элементами и индексами.

Копирование подмножества данных и вопросы последовательности

Для копирования только определённых строк можно использовать условие WHERE :

SQL Скопировать код CREATE TABLE новая_таблица AS SELECT * FROM существующая_таблица WHERE условие;

Могут возникнуть проблемы с последовательностями, связанными с полями типа SERIAL , но их можно решить таким образом:

Проверьте текущую последовательность: SQL Скопировать код SELECT pg_get_serial_sequence('новая_таблица', 'имя_столбца_serial'); Переназначьте последовательность: SQL Скопировать код ALTER SEQUENCE имя_последовательности OWNED BY новая_таблица.имя_столбца_serial;

Оптимизация процесса

Для улучшения производительности и удобства использования рекомендуется:

Обернуть процесс в транзакцию, чтобы обеспечить атомарность операций.

Создавать индексы без блокировки таблиц с использованием CREATE INDEX CONCURRENTLY .

. Применять UNLOGGED для таблиц, чтобы уменьшить нагрузку на систему в окружениях, не являющихся продакшен.

