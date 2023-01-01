Копирование хранимых процедур между БД в SQL Server

Быстрый ответ

Для переноса хранимых процедур из одной базы данных в другую в SQL Server может быть применено два варианта:

Создание скриптов с помощью SQL Server Management Studio (SSMS): выберите базу данных правой кнопкой мыши > перейдите во вкладку «Задачи» > выберите «Создать скрипты» > выберите необходимые процедуры > укажите формат вывода > запустите получившийся скрипт на целевой базе данных. Ручное создание скриптов: выполните предложенный ниже запрос на исходной базе данных и примените результат на целевой:

SQL Скопировать код SELECT 'CREATE PROCEDURE ' + QUOTENAME(SCHEMA_NAME(p.schema_id)) + '.' + QUOTENAME(p.name) + ' ' + m.definition FROM sys.procedures p JOIN sys.sql_modules m ON p.object_id = m.object_id WHERE p.is_ms_shipped = 0 FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '');

Запрос выберет имена и определения хранимых процедур, учитывая схемы и специальные символы.

Шаги, которые следует учесть, и предосторожности

Следует помнить:

Необходимость следить за зависимостями и сохранять правильную последовательность выполнения скриптов.

Важность создания резервной копии целевой базы данных для предотвращения потери данных.

Необходимость проверки уровня доступа, который дает возможность запуска скриптов на целевой базе данных.

Необходимость внимательной проверки целевой базы данных после выполнения скриптов для уверенности в корректности и безопасности переноса хранимых процедур.

Продвинутые методы для пакетной и автоматизированной миграции

Для массовой миграции рекомендуется:

Использовать PowerShell или SQLCMD для автоматизации процесса.

или для автоматизации процесса. Применять sp_helptext для извлечения текста отдельных процедур.

для извлечения текста отдельных процедур. Писать динамический SQL и использовать циклы для автоматизации задач, но быть внимательными, так как это чувствительный инструмент.

и использовать циклы для автоматизации задач, но быть внимательными, так как это чувствительный инструмент. Настроить Планировщик для автоматического запуска сценариев PowerShell по расписанию.

Инструменты и сервисы для успешной миграции

При больших или сложных миграциях могут быть полезны:

Сторонние инструменты , как например ApexSQL Diff для оперативной работы с хранимыми процедурами.

, как например ApexSQL Diff для оперативной работы с хранимыми процедурами. Службы интеграции данных SQL Server (SSIS) для качественной интеграции и трансформации данных.

Не забывайте проверять наличие всех необходимых таблиц и функций перед запуском скриптов и осуществлять тщательную проверку в случае, если сценарии предполагают удаление и создание объектов.

Визуализация

Вот так может выглядеть визуализация переноса хранимых процедур:

Markdown Скопировать код **База данных A (🌐A)**: [🔧Проц1, 🔨Проц2, ⚙️Проц3] **База данных B (🌐B)**: [🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6]

Процесс миграции:

Markdown Скопировать код 🌐A: 🔧Проц1, 🔨Проц2 ➡️ Переносятся... ➡️ (🌐B)🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6, 🔧Проц1, 🔨Проц2

После окончания миграции, база данных B обновлена и дополнена новыми процедурами:

Markdown Скопировать код **База данных B (🌐B+)**: [🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6, 🔧Проц1, 🔨Проц2]

Таким образом, происходит поэтапная интеграция с сохранением исходных данных.

