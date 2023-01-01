Копирование хранимых процедур между БД в SQL Server#Хранимые процедуры #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для переноса хранимых процедур из одной базы данных в другую в SQL Server может быть применено два варианта:
Создание скриптов с помощью SQL Server Management Studio (SSMS): выберите базу данных правой кнопкой мыши > перейдите во вкладку «Задачи» > выберите «Создать скрипты» > выберите необходимые процедуры > укажите формат вывода > запустите получившийся скрипт на целевой базе данных.
Ручное создание скриптов: выполните предложенный ниже запрос на исходной базе данных и примените результат на целевой:
SELECT 'CREATE PROCEDURE ' +
QUOTENAME(SCHEMA_NAME(p.schema_id)) + '.' +
QUOTENAME(p.name) + ' ' +
m.definition
FROM sys.procedures p
JOIN sys.sql_modules m ON p.object_id = m.object_id
WHERE p.is_ms_shipped = 0
FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '');
Запрос выберет имена и определения хранимых процедур, учитывая схемы и специальные символы.
Шаги, которые следует учесть, и предосторожности
Следует помнить:
- Необходимость следить за зависимостями и сохранять правильную последовательность выполнения скриптов.
- Важность создания резервной копии целевой базы данных для предотвращения потери данных.
- Необходимость проверки уровня доступа, который дает возможность запуска скриптов на целевой базе данных.
- Необходимость внимательной проверки целевой базы данных после выполнения скриптов для уверенности в корректности и безопасности переноса хранимых процедур.
Продвинутые методы для пакетной и автоматизированной миграции
Для массовой миграции рекомендуется:
- Использовать PowerShell или SQLCMD для автоматизации процесса.
- Применять sp_helptext для извлечения текста отдельных процедур.
- Писать динамический SQL и использовать циклы для автоматизации задач, но быть внимательными, так как это чувствительный инструмент.
- Настроить Планировщик для автоматического запуска сценариев PowerShell по расписанию.
Инструменты и сервисы для успешной миграции
При больших или сложных миграциях могут быть полезны:
- Сторонние инструменты, как например ApexSQL Diff для оперативной работы с хранимыми процедурами.
- Службы интеграции данных SQL Server (SSIS) для качественной интеграции и трансформации данных.
Не забывайте проверять наличие всех необходимых таблиц и функций перед запуском скриптов и осуществлять тщательную проверку в случае, если сценарии предполагают удаление и создание объектов.
Визуализация
Вот так может выглядеть визуализация переноса хранимых процедур:
**База данных A (🌐A)**: [🔧Проц1, 🔨Проц2, ⚙️Проц3]
**База данных B (🌐B)**: [🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6]
Процесс миграции:
🌐A: 🔧Проц1, 🔨Проц2 ➡️ Переносятся... ➡️ (🌐B)🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6, 🔧Проц1, 🔨Проц2
После окончания миграции, база данных B обновлена и дополнена новыми процедурами:
**База данных B (🌐B+)**: [🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6, 🔧Проц1, 🔨Проц2]
Таким образом, происходит поэтапная интеграция с сохранением исходных данных.
Полезные материалы
- Использование Мастера копирования баз данных – SQL Server | Microsoft Learn — подробное описание функционала встроенного в SQL Server мастера для копирования баз данных.
- SQL Server Management Studio (SSMS) – SQL Server Management Studio (SSMS) | Microsoft Learn — руководство по работе с данными и хранимыми процедурами через SSMS.
- Утилита bcp – SQL Server | Microsoft Learn — эффективный инструмент для перемещения данных между экземплярами SQL Server.
- SQL Compare: Сравнение и синхронизация схем SQL Server — решение от RedGate для сравнения и синхронизации структур баз данных SQL Server.
- Службы интеграции данных SQL Server – SQL Server Integration Services (SSIS) | Microsoft Learn — обзор способов использования Служб интеграции данных SQL Server для операций импорта и экспорта данных в больших объемах.
Алина Карпова
инженер по данным