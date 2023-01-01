logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Копирование хранимых процедур между БД в SQL Server
Перейти

Копирование хранимых процедур между БД в SQL Server

#Хранимые процедуры  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для переноса хранимых процедур из одной базы данных в другую в SQL Server может быть применено два варианта:

  1. Создание скриптов с помощью SQL Server Management Studio (SSMS): выберите базу данных правой кнопкой мыши > перейдите во вкладку «Задачи» > выберите «Создать скрипты» > выберите необходимые процедуры > укажите формат вывода > запустите получившийся скрипт на целевой базе данных.

  2. Ручное создание скриптов: выполните предложенный ниже запрос на исходной базе данных и примените результат на целевой:

SELECT 'CREATE PROCEDURE ' + 
    QUOTENAME(SCHEMA_NAME(p.schema_id)) + '.' + 
    QUOTENAME(p.name) + ' ' + 
    m.definition 
FROM sys.procedures p
JOIN sys.sql_modules m ON p.object_id = m.object_id
WHERE p.is_ms_shipped = 0
FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '');

Запрос выберет имена и определения хранимых процедур, учитывая схемы и специальные символы.

Шаги, которые следует учесть, и предосторожности

Следует помнить:

  • Необходимость следить за зависимостями и сохранять правильную последовательность выполнения скриптов.
  • Важность создания резервной копии целевой базы данных для предотвращения потери данных.
  • Необходимость проверки уровня доступа, который дает возможность запуска скриптов на целевой базе данных.
  • Необходимость внимательной проверки целевой базы данных после выполнения скриптов для уверенности в корректности и безопасности переноса хранимых процедур.

Продвинутые методы для пакетной и автоматизированной миграции

Для массовой миграции рекомендуется:

  • Использовать PowerShell или SQLCMD для автоматизации процесса.
  • Применять sp_helptext для извлечения текста отдельных процедур.
  • Писать динамический SQL и использовать циклы для автоматизации задач, но быть внимательными, так как это чувствительный инструмент.
  • Настроить Планировщик для автоматического запуска сценариев PowerShell по расписанию.

Инструменты и сервисы для успешной миграции

При больших или сложных миграциях могут быть полезны:

  • Сторонние инструменты, как например ApexSQL Diff для оперативной работы с хранимыми процедурами.
  • Службы интеграции данных SQL Server (SSIS) для качественной интеграции и трансформации данных.

Не забывайте проверять наличие всех необходимых таблиц и функций перед запуском скриптов и осуществлять тщательную проверку в случае, если сценарии предполагают удаление и создание объектов.

Визуализация

Вот так может выглядеть визуализация переноса хранимых процедур:

Markdown
Скопировать код
**База данных A (🌐A)**: [🔧Проц1, 🔨Проц2, ⚙️Проц3]
**База данных B (🌐B)**: [🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6]

Процесс миграции:

Markdown
Скопировать код
🌐A: 🔧Проц1, 🔨Проц2 ➡️ Переносятся... ➡️ (🌐B)🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6, 🔧Проц1, 🔨Проц2

После окончания миграции, база данных B обновлена и дополнена новыми процедурами:

Markdown
Скопировать код
**База данных B (🌐B+)**: [🛠️Проц4, 🔧Проц5, 🗜️Проц6, 🔧Проц1, 🔨Проц2]

Таким образом, происходит поэтапная интеграция с сохранением исходных данных.

Полезные материалы

  1. Использование Мастера копирования баз данных – SQL Server | Microsoft Learn — подробное описание функционала встроенного в SQL Server мастера для копирования баз данных.
  2. SQL Server Management Studio (SSMS) – SQL Server Management Studio (SSMS) | Microsoft Learn — руководство по работе с данными и хранимыми процедурами через SSMS.
  3. Утилита bcp – SQL Server | Microsoft Learn — эффективный инструмент для перемещения данных между экземплярами SQL Server.
  4. SQL Compare: Сравнение и синхронизация схем SQL Server — решение от RedGate для сравнения и синхронизации структур баз данных SQL Server.
  5. Службы интеграции данных SQL Server – SQL Server Integration Services (SSIS) | Microsoft Learn — обзор способов использования Служб интеграции данных SQL Server для операций импорта и экспорта данных в больших объемах.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие два способа переноса хранимых процедур между базами данных в SQL Server упоминаются в тексте?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

Свежие материалы
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024

Загрузка...