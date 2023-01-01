Копирование данных из одной таблицы в другую в SQL Server

Быстрый ответ

Для копирования данных применяем команду INSERT INTO целевая_таблица с подзапросом SELECT из источник_таблицы :

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица SELECT * FROM источник_таблицы;

Если необходимо выбрать конкретные столбцы, выполните следующую команду:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2) SELECT столбец1, столбец2 FROM источник_таблицы;

Помните о совместимости столбцов для корректного копирования данных.

Подробнее о процессе

Работа с разными схемами

При работе с таблицами разных схем важно явно указывать столбцы:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (целевойСтолбец1, целевойСтолбец2) SELECT исходныйСтолбец1, исходныйСтолбец2 FROM источник_таблицы;

Это позволяет контролировать, куда точно будут помещены данные.

Отсутствие ошибок схемы

Обратите внимание: INSERT INTO позволяет добавить данные в уже существующую таблицу, в отличие от SELECT INTO , которая создает новую:

SQL Скопировать код SELECT * INTO новая_таблица FROM источник_таблицы; -- Берегитесь данной ловушки!

Поэтому заранее создавайте новые таблицы, чтобы избежать неожиданностей на продакшене.

Повышение эффективности с 'INSERT SELECT'

При массовом переносе данных предпочтение отдается INSERT SELECT , так как это быстро и надежно. Для больших объемов рассмотрите методы массового импорта:

SQL Скопировать код BULK INSERT целевая_таблица FROM 'файл_данных_источника' WITH (FIELDTERMINATOR = ',', ROWTERMINATOR = '

'); -- Это настоящий "тяжеловес", поэтому действуйте осторожно!

или

SQL Скопировать код OPENROWSET(BULK 'файл_данных_источника', FORMATFILE = 'путь_к_файлу_формата') AS источник_таблицы; -- Это заметно улучшает производительность SQL.

Контроль соответствия данных

Используйте явное указание столбцов вместо * , чтобы предотвратить ошибки в соответствии данных.

Практические примеры применения

Условное копирование

При копировании по условию используйте WHERE :

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2) SELECT столбец1, столбец2 FROM источник_таблицы WHERE столбец3 = 'условие'; -- Где есть желание, там найдется решение!

Перенос подмножеств

Используйте JOIN или подзапросы для переноса отдельных данных:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (ID, DataPoint) SELECT s.ID, s.DataPoint FROM источник_таблицы AS s INNER JOIN другая_таблица AS a ON s.ID = a.ID WHERE a.Condition = TRUE; -- Этот подход для истинных гуру SQL!

Борьба с дубликатами

Исключайте дубликаты с помощью NOT EXISTS или EXCEPT :

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (ID, DataPoint) SELECT ID, DataPoint FROM источник_таблицы WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM целевая_таблица WHERE целевая_таблица.ID = источник_таблицы.ID); -- Дубликаты в базе данных – это всегда плохо.

или

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица SELECT ID, DataPoint FROM источник_таблицы EXCEPT SELECT ID, DataPoint FROM целевая_таблица; -- Дублирующие строки не пройдут!

Визуализация

Воображайте процесс переноса данных как миграцию "птиц данных" из одной таблицы в другую:

Markdown Скопировать код "Исходная таблица" 🕊️🌳 – - – - – > "Целевая таблица" 🏞️🌲

Каждая "птица данных", то есть строка, назодит новый дом в целевой таблице с помощью INSERT INTO...SELECT :

SQL Скопировать код INSERT INTO ЦелеваяТаблица (Столбец1, Столбец2, ...) SELECT Столбец1, Столбец2, ... FROM ИсходнаяТаблица WHERE условие;

В упрощенном виде это выглядит так:

Markdown Скопировать код 🕊️🌳 => 🕊️🌲 🕊️🌳 => 🕊️🌲 🕊️🌳 => 🕊️🌲 # Ни одна строка не будет без внимания! 🐥

Менее распространенные случаи

Перенос данных между базами данных

Для копирования данных в другую базу данных добавьте полный путь к таблице:

SQL Скопировать код INSERT INTO БазаДанных2.dbo.целевая_таблица (столбец1, столбец2) SELECT столбец1, столбец2 FROM БазаДанных1.dbo.источник_таблицы;

Трансформация данных во время переноса

Вы можете трансформировать данные во время переноса с помощью функций трансформации:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (скорректированная_колонка) SELECT CONVERT(VARCHAR, CAST(исходная_колонка AS DATE), 101) FROM источник_таблицы;

Обеспечение сохранности работы во время переноса

Для обеспечения безопасности выполните операцию внутри транзакционной сессии:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; INSERT INTO целевая_таблица SELECT * FROM источник_таблицы; -- В случае ошибки мы можем откатить изменения, господа! COMMIT TRANSACTION;

Избегайте этих ошибок

Несоответствие типов данных

Тщательно сравнивайте типы данных, чтобы избежать ошибок при конвертации.

Нужен доступ

Перед переносом данных проверьте свои разрешения на чтение и запись в таблицах.

Губители производительности

При копировании больших объемов данных избегайте блокировок и долгих транзакций, следите за производительностью и используйте индексы или пакетные операции.

