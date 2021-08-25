Конвертация Varchar в Datetime в SQL Server: смена формата

Быстрый ответ

Для преобразования строк VARCHAR в формат даты и времени DATETIME используйте функции CAST или CONVERT :

SQL Скопировать код SELECT CAST('2021-08-25T13:14:15' AS DATETIME);

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(DATETIME, '2021-08-25T13:14:15', 126); -- Рекомендуется использовать формат ISO 8601 для универсальности

Формат ISO 8601 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss' помогает избежать несоответствия при работе с разными форматами даты.

Декодирование форматов даты

Замечательная новость! Коды форматов позволяют точно преобразовать строки в нужный вам формат даты:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(DATETIME, '28-09-2011', 105); -- Итальянский формат ДД-ММ-ГГГГ SELECT CONVERT(DATETIME, '18:25:00', 108); -- Чистое время ЧЧ:ММ:СС

Использование кодов, таких как 105 для 'dd-mm-yyyy' и 108 для 'hh:mi:ss' , гарантирует согласованное преобразование даты и времени с SQL Server.

Склеивание даты и времени

Если дата и время, так же как и кошка с водой, оказались в разных столбцах, объедините их в одном столбце DATETIME :

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(DATETIME, CONCAT(CONVERT(VARCHAR, dateColumn, 105), ' ', CONVERT(VARCHAR, timeColumn, 108))) AS ОбъединеннаяДата FROM yourTable;

Таким образом, данные в формате VARCHAR могут быть успешно преобразованы в формат DATETIME .

Защита целостности данных

Обеспечьте защиту своих данных от ошибок, используя функцию RIGHT и ограничение VARCHAR(10):

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(DATETIME, CONVERT(VARCHAR(10), dateColumn, 105) + ' ' + RIGHT('0'+CONVERT(VARCHAR(2), hourColumn), 2) + ':' + RIGHT('0'+CONVERT(VARCHAR(2), minuteColumn), 2) + ':00', 105) AS ТочнаяДата FROM yourTable;

Такой подход позволяет сохранять точность данных и избегать ошибок в информационных потоках.

Функция TRY_CONVERT

В сложных ситуациях на помощь приходит TRY_CONVERT :

SQL Скопировать код SELECT TRY_CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn, 105) AS Преобразование_даты FROM yourTable;

Если TRY_CONVERT столкнется с проблемой, он вместо провала вернёт NULL , благодаря чему SQL Server продолжит работать без ошибок.

Визуализация

Преобразование VARCHAR в DATATYPE в SQL Server напоминает процесс готовки. Представьте это окончательное блюдо:

Markdown Скопировать код | Ингредиент (VARCHAR) | Кулинарное действие (CONVERT) | Итоговое блюдо (DATETIME) | | ---------------------- | ---------------------------- | ------------------------ | | '2023-03-21 10:05AM' | 🍳 ПРИМЕНЯЕМ SQL CONVERT | 2023-03-21 10:05:00 |

Как в готовке, при преобразовании данных обязательно качественная подготовка VARCHAR для получения нужного результата в форме DATETIME .

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn) AS Итоговый_DATETIME FROM yourTable;

Это и есть кулинария данных! Преобразуйте строки с датой в аппетитное DATETIME для SQL Server. 🍽️🗓️

Пережитые трудности и итоговые уроки

Борьба с возможными ошибками

Если вы столкнулись с неоднозначными форматами, процесс конвертации может потребовать дополнительного условного кода:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ISDATE(yourVarcharColumn) = 1 THEN CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn) ELSE NULL END AS БезОшибок FROM yourTable;

Так вы подстраховываетесь: только корректные даты пройдут проверку, исключая возможность ошибок исполнения.

Локализация важна

Обязательно учитывайте региональные особенности данных. Нейтрализуйте региональные различия:

SQL Скопировать код SET LANGUAGE French; SELECT CONVERT(DATETIME, '25/08/2021', 103); -- Французский формат: ДД/ММ/ГГГГ

Благодаря настройке SQL Server под конкретную локализацию, вы добьётесь корректного форматирования дат.

Продвинутые методы работы с датами

Используйте функции DATEADD , DATEDIFF и DATEPART для сложных операций с датами и временем:

SQL Скопировать код -- Узнать, какое время будет через один час? SELECT DATEADD(hour, 1, GETDATE()); -- Определить разницу в днях между двумя датами SELECT DATEDIFF(day, '2021-08-25', '2021-08-30'); -- Получить месяц указанной даты SELECT DATEPART(month, '2021-08-25');

