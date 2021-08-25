logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Конвертация Varchar в Datetime в SQL Server: смена формата
Перейти

Конвертация Varchar в Datetime в SQL Server: смена формата

#SQL для аналитиков  #Типы данных SQL  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для преобразования строк VARCHAR в формат даты и времени DATETIME используйте функции CAST или CONVERT:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST('2021-08-25T13:14:15' AS DATETIME);
SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(DATETIME, '2021-08-25T13:14:15', 126); -- Рекомендуется использовать формат ISO 8601 для универсальности

Формат ISO 8601 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss' помогает избежать несоответствия при работе с разными форматами даты.

Пошаговый план для смены профессии

Декодирование форматов даты

Замечательная новость! Коды форматов позволяют точно преобразовать строки в нужный вам формат даты:

SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(DATETIME, '28-09-2011', 105); -- Итальянский формат ДД-ММ-ГГГГ
SELECT CONVERT(DATETIME, '18:25:00', 108); -- Чистое время ЧЧ:ММ:СС

Использование кодов, таких как 105 для 'dd-mm-yyyy' и 108 для 'hh:mi:ss', гарантирует согласованное преобразование даты и времени с SQL Server.

Склеивание даты и времени

Если дата и время, так же как и кошка с водой, оказались в разных столбцах, объедините их в одном столбце DATETIME:

SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(DATETIME, CONCAT(CONVERT(VARCHAR, dateColumn, 105), ' ', CONVERT(VARCHAR, timeColumn, 108))) AS ОбъединеннаяДата
FROM yourTable;

Таким образом, данные в формате VARCHAR могут быть успешно преобразованы в формат DATETIME.

Защита целостности данных

Обеспечьте защиту своих данных от ошибок, используя функцию RIGHT и ограничение VARCHAR(10):

SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(DATETIME, CONVERT(VARCHAR(10), dateColumn, 105) + ' ' + RIGHT('0'+CONVERT(VARCHAR(2), hourColumn), 2) + ':' + RIGHT('0'+CONVERT(VARCHAR(2), minuteColumn), 2) + ':00', 105) AS ТочнаяДата
FROM yourTable;

Такой подход позволяет сохранять точность данных и избегать ошибок в информационных потоках.

Функция TRY_CONVERT

В сложных ситуациях на помощь приходит TRY_CONVERT:

SQL
Скопировать код
SELECT TRY_CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn, 105) AS Преобразование_даты
FROM yourTable;

Если TRY_CONVERT столкнется с проблемой, он вместо провала вернёт NULL, благодаря чему SQL Server продолжит работать без ошибок.

Визуализация

Преобразование VARCHAR в DATATYPE в SQL Server напоминает процесс готовки. Представьте это окончательное блюдо:

Markdown
Скопировать код
| Ингредиент (VARCHAR)  | Кулинарное действие (CONVERT) | Итоговое блюдо (DATETIME) |
| ---------------------- | ---------------------------- | ------------------------ |
| '2023-03-21 10:05AM'   | 🍳 ПРИМЕНЯЕМ SQL CONVERT    | 2023-03-21 10:05:00      |

Как в готовке, при преобразовании данных обязательно качественная подготовка VARCHAR для получения нужного результата в форме DATETIME.

SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn) AS Итоговый_DATETIME FROM yourTable;

Это и есть кулинария данных! Преобразуйте строки с датой в аппетитное DATETIME для SQL Server. 🍽️🗓️

Пережитые трудности и итоговые уроки

Борьба с возможными ошибками

Если вы столкнулись с неоднозначными форматами, процесс конвертации может потребовать дополнительного условного кода:

SQL
Скопировать код
SELECT CASE 
         WHEN ISDATE(yourVarcharColumn) = 1 THEN 
            CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn) 
         ELSE 
            NULL 
       END AS БезОшибок 
FROM yourTable;

Так вы подстраховываетесь: только корректные даты пройдут проверку, исключая возможность ошибок исполнения.

Локализация важна

Обязательно учитывайте региональные особенности данных. Нейтрализуйте региональные различия:

SQL
Скопировать код
SET LANGUAGE French;
SELECT CONVERT(DATETIME, '25/08/2021', 103); -- Французский формат: ДД/ММ/ГГГГ

Благодаря настройке SQL Server под конкретную локализацию, вы добьётесь корректного форматирования дат.

Продвинутые методы работы с датами

Используйте функции DATEADD, DATEDIFF и DATEPART для сложных операций с датами и временем:

SQL
Скопировать код
-- Узнать, какое время будет через один час?
SELECT DATEADD(hour, 1, GETDATE()); 

-- Определить разницу в днях между двумя датами
SELECT DATEDIFF(day, '2021-08-25', '2021-08-30'); 

-- Получить месяц указанной даты
SELECT DATEPART(month, '2021-08-25');

Полезные материалы

  1. Функция SQL Server CONVERT() — Углубите свои навыки использования функции CONVERT.
  2. CAST и CONVERT (Transact-SQL) – Microsoft Docs — Официальное руководство по использованию функций CAST и CONVERT.
  3. Обработка ошибок при преобразовании varchars в datetime в SQL Server — Еще больше знаний о возможных "подводных камнях" и способах их обхода.
  4. Функция TRY_CONVERT в SQL Server – Stack Overflow — Подробный рассказ о тонкостях использования функции TRY_CONVERT.
  5. Лучшие практики работы с DateTime в SQL Server – MSSQLTips — Добро пожаловать в мир передовых методик работы с датой и временем!
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой формат рекомендуется использовать для преобразования VARCHAR в DATETIME?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

Свежие материалы
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...