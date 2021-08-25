Конвертация Varchar в Datetime в SQL Server: смена формата#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для преобразования строк
VARCHAR в формат даты и времени
DATETIME используйте функции
CAST или
CONVERT:
SELECT CAST('2021-08-25T13:14:15' AS DATETIME);
SELECT CONVERT(DATETIME, '2021-08-25T13:14:15', 126); -- Рекомендуется использовать формат ISO 8601 для универсальности
Формат ISO 8601
'YYYY-MM-DDThh:mm:ss' помогает избежать несоответствия при работе с разными форматами даты.
Декодирование форматов даты
Замечательная новость! Коды форматов позволяют точно преобразовать строки в нужный вам формат даты:
SELECT CONVERT(DATETIME, '28-09-2011', 105); -- Итальянский формат ДД-ММ-ГГГГ
SELECT CONVERT(DATETIME, '18:25:00', 108); -- Чистое время ЧЧ:ММ:СС
Использование кодов, таких как
105 для
'dd-mm-yyyy' и
108 для
'hh:mi:ss', гарантирует согласованное преобразование даты и времени с SQL Server.
Склеивание даты и времени
Если дата и время, так же как и кошка с водой, оказались в разных столбцах, объедините их в одном столбце
DATETIME:
SELECT CONVERT(DATETIME, CONCAT(CONVERT(VARCHAR, dateColumn, 105), ' ', CONVERT(VARCHAR, timeColumn, 108))) AS ОбъединеннаяДата
FROM yourTable;
Таким образом, данные в формате
VARCHAR могут быть успешно преобразованы в формат
DATETIME.
Защита целостности данных
Обеспечьте защиту своих данных от ошибок, используя функцию
RIGHT и ограничение VARCHAR(10):
SELECT CONVERT(DATETIME, CONVERT(VARCHAR(10), dateColumn, 105) + ' ' + RIGHT('0'+CONVERT(VARCHAR(2), hourColumn), 2) + ':' + RIGHT('0'+CONVERT(VARCHAR(2), minuteColumn), 2) + ':00', 105) AS ТочнаяДата
FROM yourTable;
Такой подход позволяет сохранять точность данных и избегать ошибок в информационных потоках.
Функция TRY_CONVERT
В сложных ситуациях на помощь приходит
TRY_CONVERT:
SELECT TRY_CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn, 105) AS Преобразование_даты
FROM yourTable;
Если
TRY_CONVERT столкнется с проблемой, он вместо провала вернёт
NULL, благодаря чему SQL Server продолжит работать без ошибок.
Визуализация
Преобразование
VARCHAR в
DATATYPE в SQL Server напоминает процесс готовки. Представьте это окончательное блюдо:
| Ингредиент (VARCHAR) | Кулинарное действие (CONVERT) | Итоговое блюдо (DATETIME) |
| ---------------------- | ---------------------------- | ------------------------ |
| '2023-03-21 10:05AM' | 🍳 ПРИМЕНЯЕМ SQL CONVERT | 2023-03-21 10:05:00 |
Как в готовке, при преобразовании данных обязательно качественная подготовка
VARCHAR для получения нужного результата в форме
DATETIME.
SELECT CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn) AS Итоговый_DATETIME FROM yourTable;
Это и есть кулинария данных! Преобразуйте строки с датой в аппетитное
DATETIME для SQL Server. 🍽️🗓️
Пережитые трудности и итоговые уроки
Борьба с возможными ошибками
Если вы столкнулись с неоднозначными форматами, процесс конвертации может потребовать дополнительного условного кода:
SELECT CASE
WHEN ISDATE(yourVarcharColumn) = 1 THEN
CONVERT(DATETIME, yourVarcharColumn)
ELSE
NULL
END AS БезОшибок
FROM yourTable;
Так вы подстраховываетесь: только корректные даты пройдут проверку, исключая возможность ошибок исполнения.
Локализация важна
Обязательно учитывайте региональные особенности данных. Нейтрализуйте региональные различия:
SET LANGUAGE French;
SELECT CONVERT(DATETIME, '25/08/2021', 103); -- Французский формат: ДД/ММ/ГГГГ
Благодаря настройке SQL Server под конкретную локализацию, вы добьётесь корректного форматирования дат.
Продвинутые методы работы с датами
Используйте функции
DATEADD,
DATEDIFF и
DATEPART для сложных операций с датами и временем:
-- Узнать, какое время будет через один час?
SELECT DATEADD(hour, 1, GETDATE());
-- Определить разницу в днях между двумя датами
SELECT DATEDIFF(day, '2021-08-25', '2021-08-30');
-- Получить месяц указанной даты
SELECT DATEPART(month, '2021-08-25');
Алина Карпова
инженер по данным