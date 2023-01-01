Конвертация MDB (Access) в MySQL или SQL файл: обход CSV

Быстрый ответ

Для конвертации данных из формата MDB в MySQL вам предварительно потребуется экспортировать таблицы из Access в формат, совместимый с MySQL, например CSV или SQL. В программе Access выберите Внешние данные > Экспорт > ODBC-база данных. В результате вы получите SQL-файлы, которые затем можно использовать в MySQL или сразу экспортировать данные в формате CSV.

Пример экспорта данных из Access:

SQL Скопировать код CREATE TABLE `Клиенты` ( `КодКлиента` INT, // Не стоит переживать, вы больше, чем просто номер. `НазваниеКомпании` VARCHAR(255), // Держимся в рамках разумной длины названий. ... );

Затем импортируйте данные в MySQL, применяя следующую команду:

shell Скопировать код mysql -u myuser -p mydb < my_sql_file.sql

Укажите вместо myuser , mydb и my_sql_file.sql актуальные для вас значения. Проверьте также совместимость используемого синтаксиса SQL-файлов.

Конвертация с применением специализированного программного обеспечения

Инструмент Access to MySQL значительно облегчает процесс переноса данных за счет использования мастера конвертации и предоставляет возможность прямой трансляции данных, избежав этапа работы с промежуточными файлами и созданий дампов.

Основные функции программы включают в себя:

Перенос указанных таблиц и их полей .

. Преобразование баз данных, использующих пароли .

. Сохранение индексов, существующих записей и значений по умолчанию .

. Корректная обработка полей с автоинкрементом.

Для пользователей Linux доступен набор инструментов mdbtools, позволяющих осуществить прямую конвертацию MDB в MySQL без привлечения CSV.

Автоматизация процесса с помощью скриптов

bash-скрипт под названием to_mysql.sh способен автоматизировать процесс конвертации из MDB в MySQL, что позволяет сэкономить время. Для работы скрипты используют утилиты mdb-schema и mdb-export, для преобразования структуры базы данных и её данных в формат, понятный MySQL.

Рекомендации перед конвертацией

Перед началом процесса конвертации учтите следующие нюансы:

Удалите все существующие в MySQL таблицы , чтобы предотвратить конфликты совпадения имен.

, чтобы предотвратить конфликты совпадения имен. Определите, какие именно таблицы требуют переноса, используя инструмент mdb-tables .

. Для точного сохранения данных о времени и дате применяйте нужный формат в команде mdb-export.

Детальный разбор инструментов

Mdbtools — это набор инструментов, предназначенных для прямой конвертации. Установить их в OSX можно с помощью Homebrew. В его состав входят mdb-schema и mdb-export, что предотвращает необходимость использования промежуточных форматов.

Преимущества Mdbtools:

Генерация SQL-команд прямо из базы Access и благодаря mdb-to-mysql .

. Облегчение процесса конвертации за счет обхода этапа с CSV.

Перенос и конвертация данных гибко в файл или другую программу.

Особенности в процессе конвертации

На стадии конвертации следует обратить внимание на некоторые сложности:

Несовпадение типов данных : Проверьте соответствие типов данных между Access и MySQL.

: Проверьте соответствие типов данных между Access и MySQL. Кодировка символов : Кодировка текста в обеих системах должна быть совместимой для корректного избежания ошибок.

: Кодировка текста в обеих системах должна быть совместимой для корректного избежания ошибок. Конвертация макросов и VBA: Их прямая переносимость в MySQL отсутствует, потребуется доработка логики на стороне MySQL.

