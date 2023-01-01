Конвертация MDB (Access) в MySQL или SQL файл: обход CSV#Разное
Для конвертации данных из формата MDB в MySQL вам предварительно потребуется экспортировать таблицы из Access в формат, совместимый с MySQL, например CSV или SQL. В программе Access выберите Внешние данные > Экспорт > ODBC-база данных. В результате вы получите SQL-файлы, которые затем можно использовать в MySQL или сразу экспортировать данные в формате CSV.
Пример экспорта данных из Access:
CREATE TABLE `Клиенты` (
`КодКлиента` INT, // Не стоит переживать, вы больше, чем просто номер.
`НазваниеКомпании` VARCHAR(255), // Держимся в рамках разумной длины названий.
...
);
Затем импортируйте данные в MySQL, применяя следующую команду:
mysql -u myuser -p mydb < my_sql_file.sql
Укажите вместо
myuser,
mydb и
my_sql_file.sql актуальные для вас значения. Проверьте также совместимость используемого синтаксиса SQL-файлов.
Конвертация с применением специализированного программного обеспечения
Инструмент Access to MySQL значительно облегчает процесс переноса данных за счет использования мастера конвертации и предоставляет возможность прямой трансляции данных, избежав этапа работы с промежуточными файлами и созданий дампов.
Основные функции программы включают в себя:
- Перенос указанных таблиц и их полей.
- Преобразование баз данных, использующих пароли.
- Сохранение индексов, существующих записей и значений по умолчанию.
- Корректная обработка полей с автоинкрементом.
Для пользователей Linux доступен набор инструментов mdbtools, позволяющих осуществить прямую конвертацию MDB в MySQL без привлечения CSV.
Автоматизация процесса с помощью скриптов
bash-скрипт под названием
to_mysql.sh способен автоматизировать процесс конвертации из MDB в MySQL, что позволяет сэкономить время. Для работы скрипты используют утилиты mdb-schema и mdb-export, для преобразования структуры базы данных и её данных в формат, понятный MySQL.
Рекомендации перед конвертацией
Перед началом процесса конвертации учтите следующие нюансы:
- Удалите все существующие в MySQL таблицы, чтобы предотвратить конфликты совпадения имен.
- Определите, какие именно таблицы требуют переноса, используя инструмент mdb-tables.
- Для точного сохранения данных о времени и дате применяйте нужный формат в команде mdb-export.
Визуализация
Представим процесс перевода данных из MDB в MySQL в виде системы транспортировки:
MDB (🏙️): [Таблицы 🛢, Запросы 🛤, Формы 🚏, Отчёты 🏬]
Производим перевозку в:
MySQL (🌆): [Таблицы 🗄️, SQL-запросы 🚦]
Этапы конвертации: 🏙️ MDB 🚂🛤️🚂🌆 MySQL
- 🚂: движок обработки данных
- 🛤️: маршрут конвертации
В итоге получаем:
🌆 MySQL: [Новые таблицы 🗄️, Обработанные SQL-запросы 🚦]
Здесь данные надёжно доставляются и гармонично интегрируются в новую информационную среду.
Детальный разбор инструментов
Mdbtools — это набор инструментов, предназначенных для прямой конвертации. Установить их в OSX можно с помощью Homebrew. В его состав входят mdb-schema и mdb-export, что предотвращает необходимость использования промежуточных форматов.
Преимущества Mdbtools:
- Генерация SQL-команд прямо из базы Access и благодаря mdb-to-mysql.
- Облегчение процесса конвертации за счет обхода этапа с CSV.
- Перенос и конвертация данных гибко в файл или другую программу.
Особенности в процессе конвертации
На стадии конвертации следует обратить внимание на некоторые сложности:
- Несовпадение типов данных: Проверьте соответствие типов данных между Access и MySQL.
- Кодировка символов: Кодировка текста в обеих системах должна быть совместимой для корректного избежания ошибок.
- Конвертация макросов и VBA: Их прямая переносимость в MySQL отсутствует, потребуется доработка логики на стороне MySQL.
