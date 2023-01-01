Конвертация даты в формат 'YYYY-QX' в TSQL: год и квартал#SQL для аналитиков #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для вычисления квартала из даты используйте функцию TSQL
DATEPART:
SELECT DATEPART(QUARTER, @YourDate) AS Quarter;
В данном случае
@YourDate — это дата, квартал которой вам нужно определить. В результате мы получим число от 1 до 4, обозначающее календарные кварталы от первого до четвёртого.
Указываем год: полная характеристика квартала
Для полноты характеристики квартала в вывод добавляем год. Таким образом, у вас появляется строка формата
ГГГГ-КЧ:
SELECT CAST(YEAR(@YourDate) AS VARCHAR(4)) + '-Q' + CAST(DATEPART(QUARTER, @YourDate) AS VARCHAR(1)) AS YearQuarter;
Обратите внимание на использование конкатенации строк с помощью
+ — это придает выводимому результату более аккуратный и понятный вид.
Работа с датами формата VARCHAR
Иногда даты указываются в формате строк (
VARCHAR). Если преобразовать их в
DATETIME, работа с датами станет намного удобнее:
SELECT DATEPART(QUARTER, CAST(@YourDateString AS DATETIME)) AS Quarter;
Такой подход позволяет гарантированно избегать ошибок при приведении типов.
Определенное название кварталов
С помощью
DATENAME можно получить словесное название квартала — это будет полезно при формировании названия для отчетов:
SELECT 'The ' + DATENAME(QUARTER, @YourDate) + ' Quarter' AS VerboseQuarter;
Например, "Третий квартал" воспринимается намного понятнее, чем просто "3".
Визуализация
Представьте год как последовательность месяцев, объединенных в четыре группы:
Корзины = [ Янв, Фев, Мар | Апр, Май, Июн | Июл, Авг, Сен | Окт, Ноя, Дек ]
Каждая из этих групп соответствует своему кварталу:
Q1: [ Янв, Фев, Мар ]
Q2: [ Апр, Май, Июн ]
Q3: [ Июл, Авг, Сен ]
Q4: [ Окт, Ноя, Дек ]
Итак, допустим, у нас есть дата:
SELECT DATEPART(QUARTER, '2023-05-15') AS Quarter; -- Очевидно, что она попадает в Q2!
Вывод:
'2023-05-15' ➡️ [ Апрель, Май, Июнь ] ➡️ **Q2**
Поздравляем, дата достигла второго квартала! 🎉
Продвинутый подход: Расчет кварталов вручную
Если у вас нет доступа к
DATEPART, вы все равно можете рассчитать квартал вручную:
SELECT CEILING(MONTH(@YourDate) / 3.0) AS Quarter;
Необходимо отметить, что этот метод является показателем настоящего мастерства — умение находить обходные пути разрешения задачи при ограниченных возможностях.
Общее табличное выражение (CTE) для сложных ситуаций
В случаях, когда столкнулись с более сложной задачей, или когда кварталы не соответствуют календарному году, вы сможете решить проблему с помощью CTE и явного определения кварталов:
WITH QuarterMapping AS (
SELECT 1 AS Month, 'Q1' AS Quarter UNION ALL
SELECT 2, 'Q1' UNION ALL
SELECT 3, 'Q1' UNION ALL
SELECT 4, 'Q2' UNION ALL
-- Продолжайте добавлять соответствия для оставшихся месяцев
)
SELECT m.Quarter
FROM YourDateTable d
JOIN QuarterMapping m ON m.Month = MONTH(d.DateColumn);
Такое использование CTE может быть неожиданно полезно в решении ряда задач.
Вариативность форматов
Хотите присвоить кварталу уникальный формат? Используйте сочетание функций конкатенации и
CONVERT:
SELECT 'Q' + CONVERT(CHAR(1), DATEPART(QUARTER, @YourDate)) + ' – ' + CONVERT(CHAR(4), YEAR(@YourDate)) AS CustomQuarterFormat;
Таким образом, вы сможете выразить свою индивидуальность, сохраняя при этом нужную информацию в удобном для вас формате.
Полезные материалы
- DATEPART (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn
- CAST and CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn
- Настройка последовательного порта в VirtualBox для работы с Pyserial – Stack Overflow
- Типы данных даты и времени и функции – SQL Server (Transact-SQL) | Microsoft Learn
- Чек-лист DBA для проектирования и рецензирования архитектур систем SQL Server
Екатерина Громова
аналитик данных