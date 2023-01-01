Конвенции именования первичных и внешних ключей в БД#PRIMARY KEY #FOREIGN KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Принято придерживаться формата
<имя_таблицы>_id для обозначения первичных ключей, что подчеркивает их роль. Внешние ключи же называются в соответствии с связанными первичными ключами. Например:
таблица user -> PK: `user_id`
таблица order -> PK: `order_id`, FK: `user_id`
Такой подход упрощает понимание взаимосвязей между таблицами, значительно повышая наглядность структуры базы данных.
Дилемма между ясностью и согласованностью
Часто приходится выбирать между использованием обобщённого
ID в роли первичного ключа и именованием внешних ключей в соответствии с связанной таблицей, либо подходом, где имя первичного ключа совпадает с именем таблицы, а внешние ключи повторяют копируют названия соответствующих им первичных ключей.
Основная реляционная модель отдает предпочтение имени столбцов, которое отражает предметную область. Это способствует созданию унифицированного списка названий и облегчает процесс написания эффективных запросов.
Гармонизация с Object-Relational Mapping (ORM)
В условиях распространения фреймворков ORM, единообразие наименований облегчает процесс маппинга. Совпадение имен PK и FK с наименованиями таблиц помогает уменьшить сложность структуры.
Гибкость в нормах именования играет важную роль. Проверенные временем стандарты выступают в роли ориентира, а не неоспоримого правила.
Решение сложных задач проектирования
Важно быть готовым к сложным техническим решениям, в том числе к рекурсивным ссылкам на таблицы. Руководствуйтесь принципами эффективности и экономии ресурсов, а не строгой догмой именования.
Визуализация
Визуализируйте базу данных как город (🏙️), где первичные ключи (PK) – это улицы, а внешние ключи (FK) – это маршруты для ориентации:
Улицы города PK: [Улица Пользователь (User_ID), Улица Заказ (Order_ID), Улица Товар (Product_ID)]
Направления FK: [Перекресток Улицы Пользователь и Улицы Заказ (User_Order_FK), перекресток Улицы Заказ и Улицы Товар (Order_Product_FK)]
🏙️🔑🗺️: Чёткое именование PK/FK упрощает ориентацию.
- PK — опорные артерии, названные в честь районов города 🛣️.
- FK — указатели на перекрестки между районами 🚏.
Единообразное именование помогает легко ориентироваться в структуре БАЗЫ ДАННЫХ, воспринимая её как ГОРОД! 🏙️🔄🧭
Нахождение баланса для читаемости
Читабельная база данных – это база данных, которую легко поддерживать. Внедрение такой стратегии именования, как PK_TableName и FK_RelatedTableName, повышает прозрачность и читаемость данных. С увеличением объема базы данных, корректная номенклатура поможет сохранить доступность критически важной информации.
Избегание повторяющихся дебатов
Не вляпывайтесь в бесконечные споры о стандартах именования. Выберите систему, которая обеспечивает читаемость и поддержку ваших баз данных. Практический эффект от вашего кода важнее догматических убеждений.
Павел Усов
администратор баз данных