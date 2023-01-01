logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Конвенции именования первичных и внешних ключей в БД
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Принято придерживаться формата <имя_таблицы>_id для обозначения первичных ключей, что подчеркивает их роль. Внешние ключи же называются в соответствии с связанными первичными ключами. Например:

таблица user -> PK: `user_id` 
таблица order -> PK: `order_id`, FK: `user_id`

Такой подход упрощает понимание взаимосвязей между таблицами, значительно повышая наглядность структуры базы данных.

Дилемма между ясностью и согласованностью

Часто приходится выбирать между использованием обобщённого ID в роли первичного ключа и именованием внешних ключей в соответствии с связанной таблицей, либо подходом, где имя первичного ключа совпадает с именем таблицы, а внешние ключи повторяют копируют названия соответствующих им первичных ключей.

Основная реляционная модель отдает предпочтение имени столбцов, которое отражает предметную область. Это способствует созданию унифицированного списка названий и облегчает процесс написания эффективных запросов.

Гармонизация с Object-Relational Mapping (ORM)

В условиях распространения фреймворков ORM, единообразие наименований облегчает процесс маппинга. Совпадение имен PK и FK с наименованиями таблиц помогает уменьшить сложность структуры.

Гибкость в нормах именования играет важную роль. Проверенные временем стандарты выступают в роли ориентира, а не неоспоримого правила.

Решение сложных задач проектирования

Важно быть готовым к сложным техническим решениям, в том числе к рекурсивным ссылкам на таблицы. Руководствуйтесь принципами эффективности и экономии ресурсов, а не строгой догмой именования.

Визуализация

Визуализируйте базу данных как город (🏙️), где первичные ключи (PK) – это улицы, а внешние ключи (FK) – это маршруты для ориентации:

Markdown
Скопировать код
Улицы города PK: [Улица Пользователь (User_ID), Улица Заказ (Order_ID), Улица Товар (Product_ID)]
Направления FK: [Перекресток Улицы Пользователь и Улицы Заказ (User_Order_FK), перекресток Улицы Заказ и Улицы Товар (Order_Product_FK)]

🏙️🔑🗺️: Чёткое именование PK/FK упрощает ориентацию.

Markdown
Скопировать код
- PK — опорные артерии, названные в честь районов города 🛣️.
- FK — указатели на перекрестки между районами 🚏.

Единообразное именование помогает легко ориентироваться в структуре БАЗЫ ДАННЫХ, воспринимая её как ГОРОД! 🏙️🔄🧭

Нахождение баланса для читаемости

Читабельная база данных – это база данных, которую легко поддерживать. Внедрение такой стратегии именования, как PK_TableName и FK_RelatedTableName, повышает прозрачность и читаемость данных. С увеличением объема базы данных, корректная номенклатура поможет сохранить доступность критически важной информации.

Избегание повторяющихся дебатов

Не вляпывайтесь в бесконечные споры о стандартах именования. Выберите систему, которая обеспечивает читаемость и поддержку ваших баз данных. Практический эффект от вашего кода важнее догматических убеждений.

Полезные материалы

  1. SQL style guide by Simon Holywell — Рекомендации по именованию в SQL.
  2. What's the best practice for primary keys in tables? – Stack Overflow — Обсуждение лучших практик для первичных ключей.
  3. CREATE TABLESPACE — Документация Oracle с указаниями по именованию.
  4. Primary and Foreign Key Constraints – SQL Server | Microsoft Learn — Руководство по ограничениям первичных и внешних ключей SQL Server.
  5. SQL FOREIGN KEY Constraint — Основы использования ограничений внешних ключей в SQL.
  6. PostgreSQL: Documentation: 16: 4.1. Lexical Structure — Правила именования в документации PostgreSQL.
  7. Vertabelo Database Modeler — Рекомендации по именованию при проектировании баз данных.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как принято называть первичные ключи в базе данных?
1 / 5

Павел Усов

администратор баз данных

