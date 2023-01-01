Конкатенация строки и значения поля в MySQL через JOIN#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #JOIN (соединения таблиц)
Быстрый ответ
Для такого объединения в MySQL вы можете использовать функцию
CONCAT():
SELECT CONCAT('Префикс', столбец, 'Суффикс') FROM ваша_таблица;
Если требуется вставить разделитель между элементами, используйте
CONCAT_WS(), где
' ' станет вашим разделителем:
SELECT CONCAT_WS(' ', 'Префикс', столбец, 'Суффикс') FROM ваша_таблица;
В итоге сформируется новая строка, включающая 'Префикс' и 'Суффикс', а также значение из
столбца.
Освоение CONCAT в операциях соединения
Применение CONCAT с JOIN
Для добавления
CONCAT() в условия операции соединения JOIN, вставьте функцию в секцию
ON или в список выбираемых столбцов
SELECT:
-- Этот SQL ступает в бар и замечает две таблицы. Он спрашивает: могу ли я присоединиться к вам?
SELECT tableOne.*, tableTwo.*
FROM tableOne
LEFT JOIN tableTwo ON tableTwo.query = CONCAT('category_id=', tableOne.category_id);
В данном примере соединение осуществляется на основе строки, полученной в результате объединения строкового значения с значением поля из
tableOne.
Псевдонимы для повышения удобочитаемости SQL-запроса
Псевдонимы вида
t1: и
t2: помогут повысить понятность взаимосвязей в сложных SQL-запросах:
-- Псевдонимы делают SQL понятным с 1974 года.
SELECT t1.name, t2.description
FROM products AS t1
LEFT JOIN categories AS t2 ON t2.id = CONCAT('CAT_', t1.category_id);
Работа с sql_mode для удобства
В MySQL для использования оператора
|| как альтернативы
CONCAT() необходимо поменять
sql_mode на
'PIPES_AS_CONCAT'. Но помните, великая сила влечет за собой великую ответственность.
Визуализация
Воспринимайте SQL-соединение как прицепление вагона к поезду. Поезд (🚂) представляет собой исходное значение в поле, а вагон (🚗) — это добавляемая строка.
Исходное значение поля (🚂): `[Станция БазаДанных]`
Добавляемая строка (🚗): ` – Архивы`
Применяем
CONCAT():
SELECT CONCAT(поле, ' – Архивы') FROM таблица;
И срабатывает магия!
Результирующее значение поля (🚂🚗): `[Станция БазаДанных – Архивы]`
Соответственно, соединение увеличивает исходное значение поля, как прицепление нового вагона к поезду.
Обращение с NULL
Учтите, что если любой элемент в
CONCAT() равен NULL, то и весь результат будет NULL. В подобных случаях помочь может функция
COALESCE():
-- NULL в CONCAT – это как ананасы на пицце, они там просто не нужны!
SELECT CONCAT(COALESCE(поле, 'по_умолчанию'), ' – архивы') FROM таблица;
Объединение нескольких столбцов как профи
Если вы хотите объединить несколько столбцов, воспользуйтесь функцией
CONCAT_WS(), которая надёжно разделяет значения:
-- Как устроить вечеринку в космосе? Попробуйте CONCAT_WS!
SELECT CONCAT_WS(' – ', столбец1, столбец2, столбец3) as ПолнаяСтрока FROM таблица;
Учёт производительности
Объединение строк может ухудшить производительность системы, поэтому обязательно контролируйте длину строки и количество обрабатываемых строк.
Полезные материалы
- Функция CONCAT() в MySQL – Официальная документация — познакомьтесь с подробностями об строковых функциях MySQL.
- Stack Overflow – Обсуждение лучших методов конкатенации — рекомендации от специалистов MySQL.
- Продвинутые приемы работы с CONCAT – Статья на SQLShack — глубже изучите тему с помощью примеров, нацеленных на SQL Server.
- Советы по предотвращению SQL-инъекций — обезопасьте себя от SQL-инъекций, работая со строками.
- Видеоурок по объединению строк в SQL — наглядное руководство по объединению строк в SQL.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных