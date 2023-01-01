Конкатенация строки и значения поля в MySQL через JOIN

Быстрый ответ

Для такого объединения в MySQL вы можете использовать функцию CONCAT() :

SQL Скопировать код SELECT CONCAT('Префикс', столбец, 'Суффикс') FROM ваша_таблица;

Если требуется вставить разделитель между элементами, используйте CONCAT_WS() , где ' ' станет вашим разделителем:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT_WS(' ', 'Префикс', столбец, 'Суффикс') FROM ваша_таблица;

В итоге сформируется новая строка, включающая 'Префикс' и 'Суффикс', а также значение из столбца .

Освоение CONCAT в операциях соединения

Применение CONCAT с JOIN

Для добавления CONCAT() в условия операции соединения JOIN, вставьте функцию в секцию ON или в список выбираемых столбцов SELECT :

SQL Скопировать код -- Этот SQL ступает в бар и замечает две таблицы. Он спрашивает: могу ли я присоединиться к вам? SELECT tableOne.*, tableTwo.* FROM tableOne LEFT JOIN tableTwo ON tableTwo.query = CONCAT('category_id=', tableOne.category_id);

В данном примере соединение осуществляется на основе строки, полученной в результате объединения строкового значения с значением поля из tableOne .

Псевдонимы для повышения удобочитаемости SQL-запроса

Псевдонимы вида t1: и t2: помогут повысить понятность взаимосвязей в сложных SQL-запросах:

SQL Скопировать код -- Псевдонимы делают SQL понятным с 1974 года. SELECT t1.name, t2.description FROM products AS t1 LEFT JOIN categories AS t2 ON t2.id = CONCAT('CAT_', t1.category_id);

Работа с sql_mode для удобства

В MySQL для использования оператора || как альтернативы CONCAT() необходимо поменять sql_mode на 'PIPES_AS_CONCAT' . Но помните, великая сила влечет за собой великую ответственность.

Визуализация

Воспринимайте SQL-соединение как прицепление вагона к поезду. Поезд (🚂) представляет собой исходное значение в поле, а вагон (🚗) — это добавляемая строка.

Markdown Скопировать код Исходное значение поля (🚂): `[Станция БазаДанных]` Добавляемая строка (🚗): ` – Архивы`

Применяем CONCAT() :

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(поле, ' – Архивы') FROM таблица;

И срабатывает магия!

Markdown Скопировать код Результирующее значение поля (🚂🚗): `[Станция БазаДанных – Архивы]`

Соответственно, соединение увеличивает исходное значение поля, как прицепление нового вагона к поезду.

Обращение с NULL

Учтите, что если любой элемент в CONCAT() равен NULL, то и весь результат будет NULL. В подобных случаях помочь может функция COALESCE() :

SQL Скопировать код -- NULL в CONCAT – это как ананасы на пицце, они там просто не нужны! SELECT CONCAT(COALESCE(поле, 'по_умолчанию'), ' – архивы') FROM таблица;

Объединение нескольких столбцов как профи

Если вы хотите объединить несколько столбцов, воспользуйтесь функцией CONCAT_WS() , которая надёжно разделяет значения:

SQL Скопировать код -- Как устроить вечеринку в космосе? Попробуйте CONCAT_WS! SELECT CONCAT_WS(' – ', столбец1, столбец2, столбец3) as ПолнаяСтрока FROM таблица;

Учёт производительности

Объединение строк может ухудшить производительность системы, поэтому обязательно контролируйте длину строки и количество обрабатываемых строк.

