Конкатенация строки и целочисленной переменной в T-SQL
Быстрый ответ
Чтобы в одном запросе выводить числовую переменную и текстовую строку вместе, вам будет необходимо использовать конкатенацию. Для совмещения разнотипных данных помогут функции и приведение типов.
MySQL/PostgreSQL:
SELECT CONCAT('Текст ', ваше_число) FROM ваша_таблица;
SQL Server:
SELECT 'Текст ' + CAST(ваше_число AS VARCHAR) FROM ваша_таблица;
Замените в
Текст на нужную строку, в
ваше_число на имя колонки с числовым значением, а для
ваша_таблица на имя таблицы.
Методы преобразования чисел в строки
Использование CAST или CONVERT
В SQL Server для совмещения разнотипных данных используйте функции
CAST или
CONVERT:
DECLARE @intValue INT = 10;
PRINT 'Значение равно: ' + CAST(@intValue AS VARCHAR);
Не забывайте, что SQL относится к типам данных столь же опасливо, как кошка к огурцу. 🐱👤🥒
CONCAT – автоматическое преобразование
С версии SQL Server 2012 доступна функция
CONCAT, которая автоматически преобразует типы данных из численных в строковые:
DECLARE @intValue INT = 10;
PRINT CONCAT('Значение равно: ', @intValue);
Это если представить, что SQL выбрал себе помощника по конкатенации данных. "Спасибо тебе, ДЖАРВИС."
RAISERROR для форматированного вывода
Тем, кто уже успел познакомиться с console.log(), в SQL Server доступен функционал
RAISERROR (с опцией
NOWAIT) позволяющий форматировать вывод сообщений:
DECLARE @intValue INT = 10;
RAISERROR ('Значение равно: %d', 0, 1, @intValue) WITH NOWAIT;
"SQL раскрывает свой аналог console.log. Теперь распознать JavaSscript разработчика не составит труда."
Обработка переменных и типов данных
Объявление и инициализация переменных
Чтобы объявить переменную, используйте
DECLARE:
DECLARE @count INT;
SET @count = 100;
PRINT CONCAT('Общее количество: ', @count);
"SQL Server: объявите, установите значение и выводите."
Совместимость типов данных – важный момент!
Объединение численного значения со строкой без предварительного приведения в SQL Server приведёт к ошибке:
SELECT 'Значение равно ' + @intValue; -- Ошибка, без преобразования не сработает
SELECT 'Значение равно ' + CAST(@intValue AS VARCHAR); -- Правильный подход
"SQL Server всегда соблюдает типы данных."
Значимость приоритета операторов
Не забывайте об обязательном соблюдении приоритетов операторов, как это делается в математике:
SELECT 'Значение: ' + 1 + 2; -- Ошибка из-за неправильного порядка вычислений
SELECT 'Значение: ' + CAST(1 AS VARCHAR) + CAST(2 AS VARCHAR); -- Правильный вывод
"SQL Server никогда не забывает уроки из школьной программы по математике."
Визуализация
Конкатенация в SQL служит важным методом объединения локомотива и вагонов:
| SQL Операция | Визуализация |
| ------------------ | ---------------- |
| КОНКАТЕНАЦИЯ | 🚂💼 -> 🛤️ -> 📃 |
Символом локомотива (🚂) представлена числовая переменная, вагонами (💼) выступают строки, а рельсы (🛤️) символизируют SQL-команды.
Соединив переменную и строку, получим:
SET @count = 5;
SELECT CONCAT('Общее количество: ', @count);
Результат:
🚉 "Общее количество: 5"
Садитесь поудобнее, поезд SQL отправляется в путь! 🚂💨
Виктор Ермаков
SQL-разработчик