Конкатенация строки и целочисленной переменной в T-SQL

Быстрый ответ

Чтобы в одном запросе выводить числовую переменную и текстовую строку вместе, вам будет необходимо использовать конкатенацию. Для совмещения разнотипных данных помогут функции и приведение типов.

MySQL/PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT('Текст ', ваше_число) FROM ваша_таблица;

SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT 'Текст ' + CAST(ваше_число AS VARCHAR) FROM ваша_таблица;

Замените в Текст на нужную строку, в ваше_число на имя колонки с числовым значением, а для ваша_таблица на имя таблицы.

Методы преобразования чисел в строки

Использование CAST или CONVERT

В SQL Server для совмещения разнотипных данных используйте функции CAST или CONVERT :

SQL Скопировать код DECLARE @intValue INT = 10; PRINT 'Значение равно: ' + CAST(@intValue AS VARCHAR);

Не забывайте, что SQL относится к типам данных столь же опасливо, как кошка к огурцу. 🐱‍👤🥒

CONCAT – автоматическое преобразование

С версии SQL Server 2012 доступна функция CONCAT , которая автоматически преобразует типы данных из численных в строковые:

SQL Скопировать код DECLARE @intValue INT = 10; PRINT CONCAT('Значение равно: ', @intValue);

Это если представить, что SQL выбрал себе помощника по конкатенации данных. "Спасибо тебе, ДЖАРВИС."

RAISERROR для форматированного вывода

Тем, кто уже успел познакомиться с console.log(), в SQL Server доступен функционал RAISERROR (с опцией NOWAIT ) позволяющий форматировать вывод сообщений:

SQL Скопировать код DECLARE @intValue INT = 10; RAISERROR ('Значение равно: %d', 0, 1, @intValue) WITH NOWAIT;

"SQL раскрывает свой аналог console.log. Теперь распознать JavaSscript разработчика не составит труда."

Обработка переменных и типов данных

Объявление и инициализация переменных

Чтобы объявить переменную, используйте DECLARE :

SQL Скопировать код DECLARE @count INT; SET @count = 100; PRINT CONCAT('Общее количество: ', @count);

"SQL Server: объявите, установите значение и выводите."

Совместимость типов данных – важный момент!

Объединение численного значения со строкой без предварительного приведения в SQL Server приведёт к ошибке:

SQL Скопировать код SELECT 'Значение равно ' + @intValue; -- Ошибка, без преобразования не сработает SELECT 'Значение равно ' + CAST(@intValue AS VARCHAR); -- Правильный подход

"SQL Server всегда соблюдает типы данных."

Значимость приоритета операторов

Не забывайте об обязательном соблюдении приоритетов операторов, как это делается в математике:

SQL Скопировать код SELECT 'Значение: ' + 1 + 2; -- Ошибка из-за неправильного порядка вычислений SELECT 'Значение: ' + CAST(1 AS VARCHAR) + CAST(2 AS VARCHAR); -- Правильный вывод

"SQL Server никогда не забывает уроки из школьной программы по математике."

Визуализация

Конкатенация в SQL служит важным методом объединения локомотива и вагонов:

Markdown Скопировать код | SQL Операция | Визуализация | | ------------------ | ---------------- | | КОНКАТЕНАЦИЯ | 🚂💼 -> 🛤️ -> 📃 |

Символом локомотива (🚂) представлена числовая переменная, вагонами (💼) выступают строки, а рельсы (🛤️) символизируют SQL-команды.

Соединив переменную и строку, получим:

SQL Скопировать код SET @count = 5; SELECT CONCAT('Общее количество: ', @count);

Результат:

Markdown Скопировать код 🚉 "Общее количество: 5"

Садитесь поудобнее, поезд SQL отправляется в путь! 🚂💨

