Конкатенация колонок в DataFrame через Spark SQL

Быстрый ответ

Для слияния колонок в DataFrame Apache Spark используйте функцию concat из пакета pyspark.sql.functions . Вот пример использования этой функции:

Python Скопировать код from pyspark.sql.functions import concat, col # Предположим, что в DataFrame 'df' существуют колонки 'FirstName' и 'LastName' df.select(concat(col("FirstName"), col("LastName")).alias("FullName")).show()

В результате будет создана новая колонка "FullName", в которой значения "FirstName" и "LastName" объединены. Одним словом, мы создали "звездный дуэт" в нашем DataFrame!

Учет разделителей

Если вы хотите добавить пробел между значениями, пользуйтесь функцией concat_ws . Здесь ws означает "with separator" (с разделителем):

Python Скопировать код from pyspark.sql.functions import concat_ws, col # Слияние с использованием пробела в качестве разделителя df.select(concat_ws(" ", col("FirstName"), col("LastName")).alias("FullName")).show()

Символ пробела хорошо соединяет колонки, и это знает каждый, кто имел дело с ASCII-кодом 32!

Работа с NULL: не позволяйте отсутствующим значениям испортить ваш процесс

Данные не всегда бывают полными и могут содержать null . Естественно, вы не хотите игнорировать этот факт, не так ли? Чтобы правильно объединить колонки, используйте функцию coalesce или оцените условия с помощью when и otherwise :

Python Скопировать код from pyspark.sql.functions import coalesce, lit df.withColumn("FullName", concat(coalesce(col("FirstName"), lit("")), coalesce(col("LastName"), lit(""))))

Null-значения преобразуются в пустые строки. Вот так решается проблема отсутствующих данных!

Определение пользовательской функции: когда вам не хватает встроенных функций

Если стандартных функций оказывается недостаточно, можно создать пользовательскую функцию (User Defined Function, UDF):

Python Скопировать код from pyspark.sql.functions import udf from pyspark.sql.types import StringType def custom_concat(a, b): # Здесь вы можете определить свою логику return a.strip() + " " + b.strip() concat_udf = udf(custom_concat, StringType()) df.withColumn("FullName", concat_udf(col("FirstName"), col("LastName")))

Поздравляю! Вы взяли инициативу в свои руки (или, лучше сказать, в свою функцию)!

Визуализация

Представьте колонки вашего DataFrame как бусы, нанизанные на нитку:

Markdown Скопировать код Колонка A (FirstName): [John, Jane, Mike] Колонка B (LastName): [Doe, Roe, Pike]

После слияния получится:

Markdown Скопировать код Результат (FullName): [JohnDoe, JaneRoe, MikePike]

Или, если выразиться кодом:

SQL Скопировать код df.withColumn("FullName", concat(col("FirstName"), col("LastName")))

Результат: ⚡ Нам удалось успешно объединить 'FirstName' и 'LastName' в одну колонку 'FullName'!

Погружение в объединение в Spark

Использование selectExpr для упрощения кода

Этот подход позволяет использовать SQL-выражения для оптимизации вашего кода:

Python Скопировать код df.selectExpr("concat(FirstName, LastName) as FullName").show()

Таким образом, вы сокращаете количество кода, и ваш ответ на Stack Overflow становится лаконичнее!

Прямые SQL-запросы: новые приемы в старом SQL

Кто сказал, что в SQL нет места новшествам?

Python Скопировать код df.createOrReplaceTempView("people") spark.sql("SELECT CONCAT(FirstName, LastName) AS FullName FROM people").show()

Вы можете писать SQL запросы прямо на Python, и, возможно, мы только что изобрели PySQL!

Интерполяция строк с помощью ||

Хитрость для объединения строковых столбцов:

Python Скопировать код df.selectExpr("FirstName || LastName as FullName").show()

Кто бы мог подумать, что пара вертикальных линий ( || ) могут служить склейкой в SQL!

Полезные материалы