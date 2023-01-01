Композитный или автоинкрементный ключ в SQL: что быстрее?#Индексы #PRIMARY KEY #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
В промежуточных таблицах связей многие-ко-многим часто используется составной первичный ключ, объединяющий внешние ключи из связанных таблиц. Возьмем для примера таблицы
Users и
Roles, и таблицу связей
UserRoles. Тогда составной ключ будет состоять из полей
UserID и
RoleID.
Пример создания таблицы выглядит так:
CREATE TABLE UserRoles (
UserID INT NOT NULL, -- NULL – не лучший выбор для нас
RoleID INT NOT NULL, -- Исключаем возможность NULL-значений
PRIMARY KEY (UserID, RoleID), -- Вот наш надежный составной ключ
FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES Users(UserID), -- Связь с таблицей пользователей
FOREIGN KEY (RoleID) REFERENCES Roles(RoleID) -- И с таблицей ролей
);
Такая структура гарантирует уникальность пар "пользователь-роль" и поддерживает целостность данных.
Магия составных ключей в промежуточных таблицах
Баланс между производительностью и целостностью
Составные ключи в промежуточных таблицах позволяют обеспечить одновременно целостность данных и производительность системы, предотвратив избыточность данных. Оптимизация занимаемого объема и индексации напрямую влияет на скорость поиска, что критически важно для высокопроизводительных систем баз данных. Важно умело распределять индексы в соответствии с наиболее частыми запросами.
Преимущество производительности чтения
Несмотря на то, что операции вставки и обновления могут замедлиться из-за особенностей индексации, запросы на чтение данных обычно происходят гораздо чаще, что делает оптимизацию операций выборки более важной. Многомерные индексные структуры, например, B-деревья, обеспечивают хороший баланс между производительностью чтения и записи.
ORM и суррогатные ключи
Инструменты объектно-реляционного отображения (ORM), которые удобнее использовать с единочными первичными ключами, могут стимулировать использование суррогатного ключа. Такое толчок может стать уважительной причиной для отступления от привычки использования составных ключей.
Визуализация
Представление связи многие-ко-многим:
Участники (🕺) Подбор пар (💃🕺) Мероприятия (🎶)
----------------- ----------------- ---------------
| Участник A | | A 🕺💃 B | | Мероприятие 1 |
| Участник B | <--> | B 🕺💃 C | <--> | Мероприятие 2 |
| Участник C | | C 🕺💃 A | | Мероприятие 3 |
----------------- ----------------- ---------------
Первичный ключ = Уникальный идентификатор
💃🕺#1#2 Каждая комбинация представляет собой уникальную пару,
💃🕺#2#3 гарантируя, что каждый участник и мероприятие имеют свою уникальность.
💃🕺#3#1 В результате получаем ясный учет участия.
Даже если участники переходят к другим мероприятиям, идентификаторы их пар остаются уникальными. 🎟️
Стратегии индексации и их поддержка
Помимо первичного ключа, может потребоваться создание дополнительных индексов для ускорения операций объединения или доступа к данным разными способами. Эффективная поддержка индексов помогает ускорить обработку запросов.
Минимизация проблем при вставке и реструктуризации индексов
Вставки и перестроение индексов могут влиять на структуру индексов, однако автоинкрементное поле ID в роли суррогатного ключа может снизить эти трудности. Составной ключ продолжает играть ключевую роль в обеспечении эффективного доступа к данным.
Сложные ссылки и суррогатные ключи
Суррогатный ключ приобретает значение, когда сложность ссылок на строки возрастает из-за использования составного ключа, поскольку он упрощает взаимодействия со сложными связями.
Павел Усов
администратор баз данных