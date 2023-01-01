logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Композитный или автоинкрементный ключ в SQL: что быстрее?
Перейти

Композитный или автоинкрементный ключ в SQL: что быстрее?

#Индексы  #PRIMARY KEY  #Производительность и тюнинг  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В промежуточных таблицах связей многие-ко-многим часто используется составной первичный ключ, объединяющий внешние ключи из связанных таблиц. Возьмем для примера таблицы Users и Roles, и таблицу связей UserRoles. Тогда составной ключ будет состоять из полей UserID и RoleID.

Пример создания таблицы выглядит так:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE UserRoles (
    UserID INT NOT NULL,              -- NULL – не лучший выбор для нас
    RoleID INT NOT NULL,              -- Исключаем возможность NULL-значений
    PRIMARY KEY (UserID, RoleID),     -- Вот наш надежный составной ключ
    FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES Users(UserID), -- Связь с таблицей пользователей
    FOREIGN KEY (RoleID) REFERENCES Roles(RoleID)  -- И с таблицей ролей
);

Такая структура гарантирует уникальность пар "пользователь-роль" и поддерживает целостность данных.

Магия составных ключей в промежуточных таблицах

Баланс между производительностью и целостностью

Составные ключи в промежуточных таблицах позволяют обеспечить одновременно целостность данных и производительность системы, предотвратив избыточность данных. Оптимизация занимаемого объема и индексации напрямую влияет на скорость поиска, что критически важно для высокопроизводительных систем баз данных. Важно умело распределять индексы в соответствии с наиболее частыми запросами.

Преимущество производительности чтения

Несмотря на то, что операции вставки и обновления могут замедлиться из-за особенностей индексации, запросы на чтение данных обычно происходят гораздо чаще, что делает оптимизацию операций выборки более важной. Многомерные индексные структуры, например, B-деревья, обеспечивают хороший баланс между производительностью чтения и записи.

ORM и суррогатные ключи

Инструменты объектно-реляционного отображения (ORM), которые удобнее использовать с единочными первичными ключами, могут стимулировать использование суррогатного ключа. Такое толчок может стать уважительной причиной для отступления от привычки использования составных ключей.

Визуализация

Представление связи многие-ко-многим:

Markdown
Скопировать код
Участники (🕺)       Подбор пар (💃🕺)       Мероприятия (🎶)
-----------------     -----------------      ---------------
| Участник A |      | A 🕺💃 B |             | Мероприятие 1 |
| Участник B | <--> | B 🕺💃 C | <-->       | Мероприятие 2 |
| Участник C |      | C 🕺💃 A |             | Мероприятие 3 |
-----------------     -----------------      ---------------

Первичный ключ = Уникальный идентификатор

Markdown
Скопировать код
💃🕺#1#2        Каждая комбинация представляет собой уникальную пару,
💃🕺#2#3        гарантируя, что каждый участник и мероприятие имеют свою уникальность.
💃🕺#3#1        В результате получаем ясный учет участия.

Даже если участники переходят к другим мероприятиям, идентификаторы их пар остаются уникальными. 🎟️

Стратегии индексации и их поддержка

Помимо первичного ключа, может потребоваться создание дополнительных индексов для ускорения операций объединения или доступа к данным разными способами. Эффективная поддержка индексов помогает ускорить обработку запросов.

Минимизация проблем при вставке и реструктуризации индексов

Вставки и перестроение индексов могут влиять на структуру индексов, однако автоинкрементное поле ID в роли суррогатного ключа может снизить эти трудности. Составной ключ продолжает играть ключевую роль в обеспечении эффективного доступа к данным.

Сложные ссылки и суррогатные ключи

Суррогатный ключ приобретает значение, когда сложность ссылок на строки возрастает из-за использования составного ключа, поскольку он упрощает взаимодействия со сложными связями.

Полезные материалы

  1. Difference between one-to-many and many-to-one relationship – Stack Overflow – обсуждение привлекательных практик SQL для отношений многие-ко-многим.
  2. SQL PRIMARY KEY Constraint – W3Schools – детальное объяснение применения ключей в базах данных SQL.
  3. What Is a Many-to-Many Relationship in a Database? – Vertabelo – всестороннее руководство по проектированию таблиц пересечений для отношений многие-ко-многим.
  4. SQL: Primary Keys – TechOnTheNet – лучшие методы применения ограничений SQL PRIMARY KEY.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой ключ используется для обеспечения уникальности пар 'пользователь-роль' в таблице связей 'UserRoles'?
1 / 5

Павел Усов

администратор баз данных

