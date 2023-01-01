Композитный или автоинкрементный ключ в SQL: что быстрее?

Быстрый ответ

В промежуточных таблицах связей многие-ко-многим часто используется составной первичный ключ, объединяющий внешние ключи из связанных таблиц. Возьмем для примера таблицы Users и Roles , и таблицу связей UserRoles . Тогда составной ключ будет состоять из полей UserID и RoleID .

Пример создания таблицы выглядит так:

SQL Скопировать код CREATE TABLE UserRoles ( UserID INT NOT NULL, -- NULL – не лучший выбор для нас RoleID INT NOT NULL, -- Исключаем возможность NULL-значений PRIMARY KEY (UserID, RoleID), -- Вот наш надежный составной ключ FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES Users(UserID), -- Связь с таблицей пользователей FOREIGN KEY (RoleID) REFERENCES Roles(RoleID) -- И с таблицей ролей );

Такая структура гарантирует уникальность пар "пользователь-роль" и поддерживает целостность данных.

Магия составных ключей в промежуточных таблицах

Баланс между производительностью и целостностью

Составные ключи в промежуточных таблицах позволяют обеспечить одновременно целостность данных и производительность системы, предотвратив избыточность данных. Оптимизация занимаемого объема и индексации напрямую влияет на скорость поиска, что критически важно для высокопроизводительных систем баз данных. Важно умело распределять индексы в соответствии с наиболее частыми запросами.

Преимущество производительности чтения

Несмотря на то, что операции вставки и обновления могут замедлиться из-за особенностей индексации, запросы на чтение данных обычно происходят гораздо чаще, что делает оптимизацию операций выборки более важной. Многомерные индексные структуры, например, B-деревья, обеспечивают хороший баланс между производительностью чтения и записи.

ORM и суррогатные ключи

Инструменты объектно-реляционного отображения (ORM), которые удобнее использовать с единочными первичными ключами, могут стимулировать использование суррогатного ключа. Такое толчок может стать уважительной причиной для отступления от привычки использования составных ключей.

Визуализация

Представление связи многие-ко-многим:

Markdown Скопировать код Участники (🕺) Подбор пар (💃🕺) Мероприятия (🎶) ----------------- ----------------- --------------- | Участник A | | A 🕺💃 B | | Мероприятие 1 | | Участник B | <--> | B 🕺💃 C | <--> | Мероприятие 2 | | Участник C | | C 🕺💃 A | | Мероприятие 3 | ----------------- ----------------- ---------------

Первичный ключ = Уникальный идентификатор

Markdown Скопировать код 💃🕺#1#2 Каждая комбинация представляет собой уникальную пару, 💃🕺#2#3 гарантируя, что каждый участник и мероприятие имеют свою уникальность. 💃🕺#3#1 В результате получаем ясный учет участия.

Даже если участники переходят к другим мероприятиям, идентификаторы их пар остаются уникальными. 🎟️

Стратегии индексации и их поддержка

Помимо первичного ключа, может потребоваться создание дополнительных индексов для ускорения операций объединения или доступа к данным разными способами. Эффективная поддержка индексов помогает ускорить обработку запросов.

Минимизация проблем при вставке и реструктуризации индексов

Вставки и перестроение индексов могут влиять на структуру индексов, однако автоинкрементное поле ID в роли суррогатного ключа может снизить эти трудности. Составной ключ продолжает играть ключевую роль в обеспечении эффективного доступа к данным.

Сложные ссылки и суррогатные ключи

Суррогатный ключ приобретает значение, когда сложность ссылок на строки возрастает из-за использования составного ключа, поскольку он упрощает взаимодействия со сложными связями.

