Хранение IPv6 адресов в MySQL: альтернативы строкам и INT

Быстрый ответ

Для надёжного хранения IPv6-адресов в MySQL рекомендуется выбрать тип данных BINARY(16) . Преобразование адресов из текстового формата осуществляется с использованием функции INET6_ATON() :

SQL Скопировать код CREATE TABLE ip_table (ip BINARY(16)); INSERT INTO ip_table (ip) VALUES (INET6_ATON('2001:db8::1'));

Чтобы отобразить адреса в удобочитаемом формате, используйте функцию INET6_NTOA() :

SQL Скопировать код SELECT INET6_NTOA(ip) FROM ip_table;

Такой подход сочетает в себе компактность хранения и удобство представления данных.

Обработка смешанных типов

Для хранения адресов IPv4 и IPv6 подойдёт тип данных VARBINARY(16) . Для предотвращения SQL-инъекций рекомендуется использовать функцию mysqli_real_escape_string :

SQL Скопировать код $escaped_ip = mysqli_real_escape_string($connection, $ip_address); $query = "INSERT INTO ip_table (ip) VALUES (INET6_ATON('".$escaped_ip."'))";

Если вы используете версии MySQL до 5.6.3 и у вас нет функций INET6_ATON() и INET6_NTOA() , вы можете использовать пользовательские функции или функции вроде inet_pton и inet_ntop .

Расширение возможностей MySQL

Если у вас старые версии MySQL без поддержки IPv6, обновите сервер или используйте определённые пользователем функции (UDF) или внешние приложения.

Стратегия плавного перехода

Во время транзитного периода активно работайте с обоими версиями IP-адресов, чтобы снизить риски и избежать недоразумений.

```markdown

|📄📄 | <- IPv4 (Компактнее)

| |

|🗃️🗃️🗃️🗃️ | <- IPv6 (Объёмнее)

mysql CREATE TABLE ip_storage ( id INT NOT NULL AUTOINCREMENT, `ipv6address VARBINARY(16) NOT NULL, PRIMARY KEY ( id`) );