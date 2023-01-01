Хранение IPv6 адресов в MySQL: альтернативы строкам и INT

#MySQL / MariaDB  #Типы данных SQL  #Производительность и тюнинг  
Быстрый ответ

Для надёжного хранения IPv6-адресов в MySQL рекомендуется выбрать тип данных BINARY(16). Преобразование адресов из текстового формата осуществляется с использованием функции INET6_ATON():

CREATE TABLE ip_table (ip BINARY(16));
INSERT INTO ip_table (ip) VALUES (INET6_ATON('2001:db8::1'));

Чтобы отобразить адреса в удобочитаемом формате, используйте функцию INET6_NTOA():

SELECT INET6_NTOA(ip) FROM ip_table;

Такой подход сочетает в себе компактность хранения и удобство представления данных.

Обработка смешанных типов

Для хранения адресов IPv4 и IPv6 подойдёт тип данных VARBINARY(16). Для предотвращения SQL-инъекций рекомендуется использовать функцию mysqli_real_escape_string:

$escaped_ip = mysqli_real_escape_string($connection, $ip_address);
$query = "INSERT INTO ip_table (ip) VALUES (INET6_ATON('".$escaped_ip."'))";

Если вы используете версии MySQL до 5.6.3 и у вас нет функций INET6_ATON() и INET6_NTOA(), вы можете использовать пользовательские функции или функции вроде inet_pton и inet_ntop.

Расширение возможностей MySQL

Если у вас старые версии MySQL без поддержки IPv6, обновите сервер или используйте определённые пользователем функции (UDF) или внешние приложения.

Стратегия плавного перехода

Во время транзитного периода активно работайте с обоими версиями IP-адресов, чтобы снизить риски и избежать недоразумений.

Визуализация

Представление таблицы хранения для IPv4 и IPv6:

|📄📄 | <- IPv4 (Компактнее)

| |

|🗃️🗃️🗃️🗃️ | <- IPv6 (Объёмнее)

mysql CREATE TABLE ip_storage ( id INT NOT NULL AUTOINCREMENT, `ipv6address VARBINARY(16) NOT NULL, PRIMARY KEY (id`) );


Увеличенный размер данных для хранения IPv6 можно сравнить с большим чемоданом для ваших вещей.

## Эффективные практики хранения

Рекомендуется использовать десятичное представление для хранения адресов IPv6, отказываясь от текстового формата во избежание проблем с производительностью и безопасностью.

## Подготовка к будущему

Учтите будущее расширение и переход на стандарт IPv6 при проектировании базы данных для IP-адресов.

## Обновление с устаревших систем

Откажитесь от устаревших методов в пользу использования современных функций `INET6` для работы с IPv6. Это сделает вашу систему более надёжной и эффективной.

Алина Карпова

инженер по данным

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024

Загрузка...