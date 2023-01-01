Хранение IPv6 адресов в MySQL: альтернативы строкам и INT#MySQL / MariaDB #Типы данных SQL #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Для надёжного хранения IPv6-адресов в MySQL рекомендуется выбрать тип данных
BINARY(16). Преобразование адресов из текстового формата осуществляется с использованием функции
INET6_ATON():
CREATE TABLE ip_table (ip BINARY(16));
INSERT INTO ip_table (ip) VALUES (INET6_ATON('2001:db8::1'));
Чтобы отобразить адреса в удобочитаемом формате, используйте функцию
INET6_NTOA():
SELECT INET6_NTOA(ip) FROM ip_table;
Такой подход сочетает в себе компактность хранения и удобство представления данных.
Обработка смешанных типов
Для хранения адресов IPv4 и IPv6 подойдёт тип данных
VARBINARY(16). Для предотвращения SQL-инъекций рекомендуется использовать функцию
mysqli_real_escape_string:
$escaped_ip = mysqli_real_escape_string($connection, $ip_address);
$query = "INSERT INTO ip_table (ip) VALUES (INET6_ATON('".$escaped_ip."'))";
Если вы используете версии MySQL до 5.6.3 и у вас нет функций
INET6_ATON() и
INET6_NTOA(), вы можете использовать пользовательские функции или функции вроде
inet_pton и
inet_ntop.
Расширение возможностей MySQL
Если у вас старые версии MySQL без поддержки IPv6, обновите сервер или используйте определённые пользователем функции (UDF) или внешние приложения.
Стратегия плавного перехода
Во время транзитного периода активно работайте с обоими версиями IP-адресов, чтобы снизить риски и избежать недоразумений.
Визуализация
Представление таблицы хранения для IPv4 и IPv6:
|📄📄 | <- IPv4 (Компактнее)
| |
|🗃️🗃️🗃️🗃️ | <- IPv6 (Объёмнее)
mysql
CREATE TABLE
ip_storage (
id INT NOT NULL AUTOINCREMENT,
`ipv6address
VARBINARY(16) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id`)
);
Увеличенный размер данных для хранения IPv6 можно сравнить с большим чемоданом для ваших вещей.
## Эффективные практики хранения
Рекомендуется использовать десятичное представление для хранения адресов IPv6, отказываясь от текстового формата во избежание проблем с производительностью и безопасностью.
## Подготовка к будущему
Учтите будущее расширение и переход на стандарт IPv6 при проектировании базы данных для IP-адресов.
## Обновление с устаревших систем
Откажитесь от устаревших методов в пользу использования современных функций `INET6` для работы с IPv6. Это сделает вашу систему более надёжной и эффективной.
## Полезные материалы
1. [MySQL :: MySQL 5.7 Справочное руководство :: 12.20 Различные функции](https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/miscellaneous-functions.html#function_inet6-aton) — Справочник по функциям IPv6 в MySQL.
2. [Как хранить совместимый с IPv6 адрес в реляционной базе данных – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/420680/how-to-store-ipv6-compatible-address-in-a-relational-database) — Советы сообщества по хранению IPv6 в реляционных БД.
3. [RFC 5952 – Рекомендации по текстовому представлению адресов IPv6](https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5952) – Описание стандартов текстового представления IPv6-адресов.
4. [GitHub Gist: Оптимизация хранения IPv6-адресов](https://gist.github.com/leprechau/2894e506f7f8a9fb7d8b) — Рекомендации по оптимизации хранения IPv6.
Алина Карпова
инженер по данным