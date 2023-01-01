Как вывести все имена таблиц в SQL Server 2012 схеме

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы получить перечень всех таблиц в определённой схеме SQL Server 2012, используйте следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'YourSchema' AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';

Здесь 'YourSchema' — это название схемы, которая вас интересует. Этот SQL-запрос вернет таблицы, исключая представления.

Углубленные знания о метаданных и оптимизациях

Представления INFORMATION_SCHEMA — это стандартизированные средства для работы с различными SQL-базами данных, благодаря которым можно надежно извлекать метаданные элементов базы данных. Использование этих представлений вместо системных таблиц гарантирует совместимость и точность данных для разных версий SQL и платформ.

SQL Скопировать код -- Сортировка названий таблиц для большей наглядности SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'YourSchema' AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' ORDER BY TABLE_NAME;

Если вам нужно узнать больше информации о владельцах таблиц и датах их создания, добавьте объединение представлений INFORMATION_SCHEMA с другими системными представлениями:

SQL Скопировать код -- INNER JOIN: только отобранные данные будут объединены, словно гости на закрытой вечеринке SELECT t.name AS TableName, s.name AS SchemaName FROM sys.tables t INNER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id WHERE s.name = N'YourSchema' AND t.is_ms_shipped = 0 ORDER BY SchemaName, TableName;

Замените N'YourSchema' на название вашей схемы и учтите, что условие t.is_ms_shipped = 0 исключает системные таблицы.

При составлении запросов всегда указывайте префикс:

SQL Скопировать код USE database_name; GO

Здесь USE задаёт целевую конкретную базу данных, а GO запускает пакетную обработку команд.

Визуализация

Представьте, что библиотека (📖) — это база данных, в которой книги соответствуют схемам, а каждая глава — это таблица:

Markdown Скопировать код 📖 Схема: [Приключения, Наука, Магия, Кулинария]

SQL Скопировать код -- Это похоже на просмотр оглавления книги, не рискуя порезаться о бумагу! SELECT table_name FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE table_schema = 'YourSchemaName';

Markdown Скопировать код Содержимое схемы YourSchemaName: - Приключения 🧭 - Наука 🔬 - Магия (исключено) 🚫 - Кулинария 🍳

Подробнее о сценариях и использовании

Представления: включение и исключение

Для того, чтобы включить представления:

SQL Скопировать код -- Праздник данных на вашем экране SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'YourSchema';

А чтобы исключить представления:

SQL Скопировать код -- Эксклюзивно для таблиц, представления отбираем позже! SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'YourSchema' AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';

Работа со множеством схем

При работе с несколькими схемами следует использовать правильный фильтр:

SQL Скопировать код -- Мы пробиваемся через заросли схем! SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA IN ('Schema1', 'Schema2') AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';

Объединение баз данных

Для запросов между подключенными базами данных используйте полностью квалифицированные имена и определения соединения:

SQL Скопировать код -- Познакомили таблицы из разных баз данных... SELECT t.TABLE_NAME, s.TABLE_SCHEMA FROM YourDatabase1.INFORMATION_SCHEMA.TABLES s JOIN YourDatabase2.INFORMATION_SCHEMA.TABLES t ON s.TABLE_SCHEMA = t.TABLE_SCHEMA WHERE s.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';

Избегание неоптимальных практик

Избегайте обращения к системным таблицам, чтобы избежать возможных изменений в будущем.

Используйте алиасы для улучшения читаемости SQL-запросов. Это как назначить клички домашним животным.

Убедитесь, что вы всегда проверяете контекст базы данных и схемы, чтобы не заблудиться в данных.

