Как вывести базу данных SQL Server 2008 из режима одного пользователя

Быстрый ответ

SQL
USE master;
-- Если в вашей "вечеринке" присутствует только один "гость", используйте следующую команду, чтобы "пригласить" остальных:
ALTER DATABASE [your_database] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

В SSMS выполните эту T-SQL команду, которая мгновенно закрывает все текущие соединения и переводит базу данных в многопользовательский режим. Замените [your_database] на имя вашей базы данных.

Общие сведения о режиме для одного пользователя

Режим для одного пользователя — это специальный режим, позволяющий только с одним соединением с базой данных. Обычно он нужен при восстановлении данных или проведении технического обслуживания. Однако, если забыть перевести базу данных обратно в многопользовательский режим, могут создаться проблемы...

Ситуация с одним активным пользователем

Чтобы узнать, кто занимает базу данных, обратитесь к базе данных master и выполните sp_who. Если ваш "одинокий гость" находится там, вы можете получить его идентификацию по полю request_session_id в таблице sys.dm_tran_locks.

Использование ROLLBACK

Ключевая конструкция WITH ROLLBACK IMMEDIATE в данном контексте работает как официант, выгоняяющий всех из заведения. Однако стоит учесть, что это не приведёт к сбоям важных процессов и не затронет критические транзакции.

Как пресечь подобную ситуацию

Превентивные меры — залог того, чтобы все прошло без сучка и задоринки:

  • Определите время обслуживания, когда загрузка системы минимальна.
  • Всегда имейте альтернативный план перед тем, как переводить систему в режим одного пользователя.
  • Контролируйте доступ, чтобы недопустить случайного перевода системы в этот режим.

Крайний случай: перезапуск службы SQL

Если система не выходит из режима одного пользователя и SQL-команды не действуют, перезапустите службу SQL. Зачастую это помогает справиться с проблемой, сбрасывая временные параметры (звучит знакомо, не правда ли?).

Визуализация

Представьте SQL Server как эксклюзивный ночной клуб с ограниченным доступом:

Клуб "База данных 2008 R2"
🚪🔒: только для одного VIP-гостя

Пришло время вернуться к обычному режиму работы:

1. 🛠️: Используйте **запасной выход** – `ADMIN CONNECTION`.
2. 👥: "Выгоните" нежданного гостя – использовав команду `KILL` с его SPID.
3. 🔄: Откройте двери для всех – `ALTER DATABASE SET MULTI_USER`.

Поздравляем, ваша система вновь готова к работе!

🚪🔓: Чем больше "гостей", тем более эффективна работа базы данных!

Решение критических задач

Возможно, вам потребуются следующие рекомендации:

Разрешение тупиковых ситуаций

Если ситуация кажется безвыходной, попробуйте изменить приоритеты с помощью следующей команды:

--Я в ходу!
SET DEADLOCK_PRIORITY HIGH;

С помощью этой команды вы повысите приоритет ваших операций и сможете разрешить возникший тупик.

Если прямой подход не работает, примените обходные пути

Не можете войти в систему обычным образом? Для решения этой задачи примените Отдельное подключение администратора (DAC) — "запасной вход" в SQL Server.

Заключительные советы

Чтобы обеспечить непрерывную работу системы, не забывайте о следующих нюансах:

  • Внимательно наблюдайте за вложенными триггерами и очередями процессов – они могут неожиданно восстановить соединение.
  • Тщательно отслеживайте журналы транзакций на наличие несогласованных изменений.
  • Не позволяйте системе "закрыть двери" перед пользователями. Убедитесь, что у всех пользователей есть необходимые права доступа и роли.

Полезные материалы

  1. Параметры запуска службы базы данных – SQL Server | Microsoft LearnОфициальные рекомендации по запуску SQL Server.
  2. postgresql – Как мне вставить строку, которая содержит внешний ключ? – Database Administrators Stack ExchangeЭвристические обсуждения об управлении внешними ключами.
  3. Мои изображения для TechCommunityAPIAdmin – Microsoft Community Hub — Здесь вы найдёте подходящие мемы, которые помогут разобраться с режимом одного пользователя.
  4. Просмотр сетевых дисков при подключении через VPN – Server Fault — Дополнительные сведения о сетевых аспектах, которые могут помочь разрешить проблему.
  5. Не удалось войти в SQL Server для пользователя – SQL Authority — Блог, где рассматриваются различные варианты доступа к SQL Server.
  6. c – чистый код для подсчета от 0 до 255 с использованием 8-битного типа данных – Stack OverflowФилософские размышления о численных типах в языке C. Это, конечно, слабо связано с нашей темой, но почему бы не обсудить двоичную систему устройства?
Анна Мельникова

редактор про AI

