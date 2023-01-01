Как вывести базу данных SQL Server 2008 из режима одного пользователя

Быстрый ответ

SQL Скопировать код USE master; -- Если в вашей "вечеринке" присутствует только один "гость", используйте следующую команду, чтобы "пригласить" остальных: ALTER DATABASE [your_database] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

В SSMS выполните эту T-SQL команду, которая мгновенно закрывает все текущие соединения и переводит базу данных в многопользовательский режим. Замените [your_database] на имя вашей базы данных.

Общие сведения о режиме для одного пользователя

Режим для одного пользователя — это специальный режим, позволяющий только с одним соединением с базой данных. Обычно он нужен при восстановлении данных или проведении технического обслуживания. Однако, если забыть перевести базу данных обратно в многопользовательский режим, могут создаться проблемы...

Ситуация с одним активным пользователем

Чтобы узнать, кто занимает базу данных, обратитесь к базе данных master и выполните sp_who . Если ваш "одинокий гость" находится там, вы можете получить его идентификацию по полю request_session_id в таблице sys.dm_tran_locks .

Использование ROLLBACK

Ключевая конструкция WITH ROLLBACK IMMEDIATE в данном контексте работает как официант, выгоняяющий всех из заведения. Однако стоит учесть, что это не приведёт к сбоям важных процессов и не затронет критические транзакции.

Как пресечь подобную ситуацию

Превентивные меры — залог того, чтобы все прошло без сучка и задоринки:

Определите время обслуживания , когда загрузка системы минимальна.

, когда загрузка системы минимальна. Всегда имейте альтернативный план перед тем, как переводить систему в режим одного пользователя.

перед тем, как переводить систему в режим одного пользователя. Контролируйте доступ, чтобы недопустить случайного перевода системы в этот режим.

Крайний случай: перезапуск службы SQL

Если система не выходит из режима одного пользователя и SQL-команды не действуют, перезапустите службу SQL. Зачастую это помогает справиться с проблемой, сбрасывая временные параметры (звучит знакомо, не правда ли?).

Визуализация

Представьте SQL Server как эксклюзивный ночной клуб с ограниченным доступом:

Markdown Скопировать код Клуб "База данных 2008 R2" 🚪🔒: только для одного VIP-гостя

Пришло время вернуться к обычному режиму работы:

Markdown Скопировать код 1. 🛠️: Используйте **запасной выход** – `ADMIN CONNECTION`. 2. 👥: "Выгоните" нежданного гостя – использовав команду `KILL` с его SPID. 3. 🔄: Откройте двери для всех – `ALTER DATABASE SET MULTI_USER`.

Поздравляем, ваша система вновь готова к работе!

Markdown Скопировать код 🚪🔓: Чем больше "гостей", тем более эффективна работа базы данных!

Решение критических задач

Возможно, вам потребуются следующие рекомендации:

Разрешение тупиковых ситуаций

Если ситуация кажется безвыходной, попробуйте изменить приоритеты с помощью следующей команды:

SQL Скопировать код --Я в ходу! SET DEADLOCK_PRIORITY HIGH;

С помощью этой команды вы повысите приоритет ваших операций и сможете разрешить возникший тупик.

Если прямой подход не работает, примените обходные пути

Не можете войти в систему обычным образом? Для решения этой задачи примените Отдельное подключение администратора (DAC) — "запасной вход" в SQL Server.

Заключительные советы

Чтобы обеспечить непрерывную работу системы, не забывайте о следующих нюансах:

Внимательно наблюдайте за вложенными триггерами и очередями процессов – они могут неожиданно восстановить соединение.

и – они могут неожиданно восстановить соединение. Тщательно отслеживайте журналы транзакций на наличие несогласованных изменений .

. Не позволяйте системе "закрыть двери" перед пользователями. Убедитесь, что у всех пользователей есть необходимые права доступа и роли.

