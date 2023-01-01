Как выполнять SQL-скрипт из командной строки: Batch file

Быстрый ответ

Если вы желаете запустить SQL-скрипт из командной строки, используйте подходящий инструмент для работы с вашей базой данных:

MySQL/MariaDB : Bash Скопировать код mysql -u пользователь -p имя_базы < файл.sql

PostgreSQL : Bash Скопировать код psql -U пользователь -d имя_базы -f файл.sql

SQL Server : Bash Скопировать код sqlcmd -S сервер -d имя_базы -U пользователь -P пароль -i файл.sql

SQLite: Bash Скопировать код sqlite3 имя_базы < файл.sql

В эти команды следует вставить актуальные данные: имя пользователя, имя базы, название файла с SQL-скриптом, имя сервера и пароль. После этого вставьте команды в командную строку и запустите их.

Оптимизация SQL-команд

Используйте интегрированную безопасность с sqlcmd

В целях сохранения конфиденциальности учетных данных используйте ключ -E для активации интегрированной безопасности в sqlcmd.

Bash Скопировать код sqlcmd -S сервер -d имя_базы -E -i файл.sql

Выполнение отдельных команд

Для выполнения отдельных SQL-запросов и немедленного завершения сессии применяйте ключ -Q .

Bash Скопировать код sqlcmd -S сервер -d имя_базы -E -Q "SELECT * FROM моя_таблица"

Перенаправление вывода в файл

Чтобы перенаправить результаты выполнения скрипта в файл, используйте ключ -o .

Bash Скопировать код sqlcmd -S сервер -d имя_базы -E -i файл.sql -o вывод.txt

Реализация безопасности и автоматизация исполнения скриптов

Осуществляйте защиту конфиденциальных данных

Применяйте интегрированную безопасность либо конфигурационные файлы с переменными окружения, чтобы избежать утечки паролей.

Автоматизируйте процессы с помощью бат-файлов и sqlcmd

Совместное использование sqlcmd и бат-файлов позволит вам автоматизировать процессы работы с базой данных. Не забывайте тестировать скрипты в различных условиях.

Визуализация

Командная строка функционирует как возможность удаленного управления вашей базой данных:

Bash Скопировать код $ sqlcmd -S ИмяСервера -d ИмяБазыДанных -E -i Скрипт.sql

Защита данных и устранение проблем с скриптами

Тестирование в непродуктивной среде

Всегда проверяйте новые скрипты в безопасной тестовой среде, чтобы не навредить рабочей системе.

Регулярное создание резервных копий

Перед запуском рискованных команд всегда создавайте свежие резервные копии баз данных.

Поиск помощи в сообществах

Если у вас возникли трудности, не задерживайтесь на проблемах, обратитесь за помощью к профессиональным сообществам и форумам по SQL.

Полезные материалы