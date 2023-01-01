Как выполнить межбазовые запросы в PostgreSQL: гайд
Быстрый ответ
Для выполнения межбазовых запросов в PostgreSQL используется расширение postgres_fdw. Это расширение позволяет установить соединение между двумя базами данных и взаимодействовать с данными без каких-либо ограничений.
-- Во-первых, добавляем расширение postgres_fdw!
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
-- Создаем внешний сервер foreign_server с помощью postgres_fdw.
CREATE SERVER foreign_server FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw OPTIONS (host 'remote_host', dbname 'remote_db');
-- Определяем сопоставление пользователей для соединения с внешним сервером.
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER foreign_server OPTIONS (user 'remote_user', password 'remote_pass');
И последний шаг – объединим таблицы удаленной и локальной баз данных:
-- Создаем внешнюю таблицу local_foreign_table, которая является копией удаленной таблицы.
CREATE FOREIGN TABLE local_foreign_table (
-- Структура колонок должна точно соответствовать удаленной таблице.
) SERVER foreign_server OPTIONS (table_name 'remote_table');
Вуаля! Теперь запросы к удаленной таблице можно выполнять точно так же, как и к локальной.
-- Выполняем запросы к нашей внешней таблице без каких-либо проблем!
SELECT * FROM local_foreign_table;
Поздравления! Вы успешно настроили FDW для осуществления межбазовых запросов в PostgreSQL.
Пошаговое руководство для альтернативных сценариев
1. Логическое разделение данных с помощью схем
Схемы — отличный инструмент для логической организации данных внутри одной базы данных. Это значительно облегчает и ускоряет доступ к данным, особенно если они располагаются на одном сервере:
-- Создаем новую схему new_schema.
CREATE SCHEMA new_schema;
SET search_path TO new_schema, public;
2. Использование dblink для старых версий PostgreSQL
Для версий PostgreSQL до 9.3, следует использовать dblink. Возможно, понадобится пакет
postgresql-contrib.
-- Устанавливаем расширение dblink.
CREATE EXTENSION dblink;
-- Выполняем запрос к удаленной таблице при помощи dblink.
SELECT * FROM dblink('dbname=remote_db', 'SELECT id, name FROM users') AS t(id integer, name text);
Dblink также позволяет делать LEFT JOIN:
-- Пример использования LEFT JOIN с dblink.
SELECT local.id, local.value, remote.name
FROM local_table local
LEFT JOIN dblink('remote_conn', 'SELECT id, name FROM remote_table') AS remote(id integer, name text)
ON local.id = remote.id;
3. Совместимость с версиями PostgreSQL
Убедитесь, что ваша версия PostgreSQL подходит для использования postgres_fdw. Поддержка начинается с версии 9.3.
Визуализация
Скажем, у нас есть изолированные базы данных 🏝️. Наш главный герой, Межбазовые Запросы, действует как мост 🌉, соединяющий эти изолированные острова.
Земля Postgres 🏝️ [Таблица A, Таблица B]
Еще один SQL Остров 🏝️ [Таблица X, Таблица Y]
Поздоравляем нашего героя, Мост Межбазовых Запросов 🌉
-- Наблюдаем за героическими действиями нашего героя!
SELECT *
FROM DB1.TableA
JOIN DB2.TableX ON DB1.TableA.id = DB2.TableX.id;
Мы видим, как данные перемещаются между островами, создавая гармонию 🎶 под управлением нашего героя.
Продвинутое руководство по сложным сценариям и решениям
1. Интеграция с разными источниками данных
С foreign data wrappers (FDWs) можно работать не только с PostgreSQL. Они позволяют подключаться к базам данных непостгресовского типа. Например, для подключения к MS SQL Server рекомендуется использовать TDS_FDW.
2. Оптимизация производительности для более эффективной работы
В работе с данными каждая миллисекунда на счету. Оптимизируйте запросы и правильно используйте индексы, чтобы ускорить обработку данных. Если dblink создает существенную нагрузку, рассмотрите вариант использования постоянных соединений.
3. Обработка ошибок
Работа с базами данных напоминает пещеру с сокровищами, доступ к которым охраняется системами доступа и ролями. Безопасно настройте FDW и учтите, что ваш брандмауэр должен быть правильно настроен, чтобы защитить ваши данные.
4. Объединение данных на стороне клиента
В некоторых случаях эффективнее выполнить отдельные запросы и объединить результаты на стороне клиента. Это может улучшить производительность сложных операций и снизить нагрузку на серверы баз данных.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: F.38. postgres_fdw — детальное описание использования foreign data wrappers в PostgreSQL.
- Реализация межбазовых запросов – Вики PostgreSQL — полезные практические советы и методы работы с межбазовыми запросами в PostgreSQL.
- Обсуждение проблем в области SQL на Stack Overflow — хотя и не всегда напрямую связанная с SQL, эта тема может предложить ценные советы.
- Cybertec Blog: dblink и postgres_fdw — глубокий анализ использования dblink и postgres_fdw для подключения к удаленным базам данных от экспертов Cybertec.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик