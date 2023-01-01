Как выполнить межбазовые запросы в PostgreSQL: гайд

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выполнения межбазовых запросов в PostgreSQL используется расширение postgres_fdw. Это расширение позволяет установить соединение между двумя базами данных и взаимодействовать с данными без каких-либо ограничений.

SQL Скопировать код -- Во-первых, добавляем расширение postgres_fdw! CREATE EXTENSION postgres_fdw; -- Создаем внешний сервер foreign_server с помощью postgres_fdw. CREATE SERVER foreign_server FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw OPTIONS (host 'remote_host', dbname 'remote_db'); -- Определяем сопоставление пользователей для соединения с внешним сервером. CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER foreign_server OPTIONS (user 'remote_user', password 'remote_pass');

И последний шаг – объединим таблицы удаленной и локальной баз данных:

SQL Скопировать код -- Создаем внешнюю таблицу local_foreign_table, которая является копией удаленной таблицы. CREATE FOREIGN TABLE local_foreign_table ( -- Структура колонок должна точно соответствовать удаленной таблице. ) SERVER foreign_server OPTIONS (table_name 'remote_table');

Вуаля! Теперь запросы к удаленной таблице можно выполнять точно так же, как и к локальной.

SQL Скопировать код -- Выполняем запросы к нашей внешней таблице без каких-либо проблем! SELECT * FROM local_foreign_table;

Поздравления! Вы успешно настроили FDW для осуществления межбазовых запросов в PostgreSQL.

Пошаговое руководство для альтернативных сценариев

1. Логическое разделение данных с помощью схем

Схемы — отличный инструмент для логической организации данных внутри одной базы данных. Это значительно облегчает и ускоряет доступ к данным, особенно если они располагаются на одном сервере:

SQL Скопировать код -- Создаем новую схему new_schema. CREATE SCHEMA new_schema; SET search_path TO new_schema, public;

2. Использование dblink для старых версий PostgreSQL

Для версий PostgreSQL до 9.3, следует использовать dblink. Возможно, понадобится пакет postgresql-contrib .

SQL Скопировать код -- Устанавливаем расширение dblink. CREATE EXTENSION dblink; -- Выполняем запрос к удаленной таблице при помощи dblink. SELECT * FROM dblink('dbname=remote_db', 'SELECT id, name FROM users') AS t(id integer, name text);

Dblink также позволяет делать LEFT JOIN:

SQL Скопировать код -- Пример использования LEFT JOIN с dblink. SELECT local.id, local.value, remote.name FROM local_table local LEFT JOIN dblink('remote_conn', 'SELECT id, name FROM remote_table') AS remote(id integer, name text) ON local.id = remote.id;

3. Совместимость с версиями PostgreSQL

Убедитесь, что ваша версия PostgreSQL подходит для использования postgres_fdw. Поддержка начинается с версии 9.3.

Визуализация

Скажем, у нас есть изолированные базы данных 🏝️. Наш главный герой, Межбазовые Запросы, действует как мост 🌉, соединяющий эти изолированные острова.

Markdown Скопировать код Земля Postgres 🏝️ [Таблица A, Таблица B] Еще один SQL Остров 🏝️ [Таблица X, Таблица Y]

Поздоравляем нашего героя, Мост Межбазовых Запросов 🌉

SQL Скопировать код -- Наблюдаем за героическими действиями нашего героя! SELECT * FROM DB1.TableA JOIN DB2.TableX ON DB1.TableA.id = DB2.TableX.id;

Мы видим, как данные перемещаются между островами, создавая гармонию 🎶 под управлением нашего героя.

Продвинутое руководство по сложным сценариям и решениям

1. Интеграция с разными источниками данных

С foreign data wrappers (FDWs) можно работать не только с PostgreSQL. Они позволяют подключаться к базам данных непостгресовского типа. Например, для подключения к MS SQL Server рекомендуется использовать TDS_FDW.

2. Оптимизация производительности для более эффективной работы

В работе с данными каждая миллисекунда на счету. Оптимизируйте запросы и правильно используйте индексы, чтобы ускорить обработку данных. Если dblink создает существенную нагрузку, рассмотрите вариант использования постоянных соединений.

3. Обработка ошибок

Работа с базами данных напоминает пещеру с сокровищами, доступ к которым охраняется системами доступа и ролями. Безопасно настройте FDW и учтите, что ваш брандмауэр должен быть правильно настроен, чтобы защитить ваши данные.

4. Объединение данных на стороне клиента

В некоторых случаях эффективнее выполнить отдельные запросы и объединить результаты на стороне клиента. Это может улучшить производительность сложных операций и снизить нагрузку на серверы баз данных.

Полезные материалы