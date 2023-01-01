Как выбрать данные с максимальной датой в MS SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для вывода строк с наиболее свежими датами, воспользуйтесь агрегированным подзапросом, присоединенным к основному запросу:

SELECT t.*
FROM your_table t
JOIN (SELECT id, MAX(date_column) max_date FROM your_table GROUP BY id) sub
ON t.id = sub.id AND t.date_column = sub.max_date; -- Что может быть лучше, чем провести JOIN-вечеринку?

Такой запрос позволит извлечь последние записи для каждого id путем агрегации наибольшего значения по date_column и объединения результата с исходной таблицей.

Добавьте изящества с оконными функциями

Оконные функции SQL — великолепное решение для работы с большими данными:

SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY id ORDER BY date_column DESC) as rn
FROM your_table
) t WHERE t.rn = 1;

В данном запросе ROW_NUMBER() присваивает уникальные номера каждой строке в разделах с одинаковыми id , отсортированным по date_column в обратном порядке. Нас интересуют строки с номером 1 , которые соответствуют самой последней дате.

Избегайте синтаксических ошибок

С синтаксическими ошибками столкнуться проще простого, но именно поэтому старайтесь не использовать в качестве названий столбцов зарезервированные слова, например, date или check .

SELECT [date] FROM your_table

Не допускайте излишеств: выделяйте столбцы обдуманно

Извлекайте из таблиц только нужные вам столбцы. Излишние данные отрицательно влияют на производительность и читаемость запроса:

SELECT t.id, t.date_column, t.other_column ...

Указание необходимых столбцов позволит облегчить поддержку кода и ускорить выполнение запросов.

Дубликаты дестабилизируют: учтите повторяющиеся данные

Если в таблице присутствуют записи с идентичными датами, пройдитесь по "аллее" DISTINCT :

SELECT DISTINCT t.id, t.date_column, ...
... -- Ведь многочисленное дежавю в результатах никого не радует

Опираясь на эту методику, вы избежите дубликатов в выдаче.

Визуализация

Визуализация данных упрощает понимание процессов:

Дневник данных:
| Запись 📝 | Дата 📅 |
|----------|-------------|
| A | 2023-01-01 |
| B | 2023-01-02 |
| C | **2023-01-03** | ← Вот она – наша великая находка! 🍀
| D | 2023-01-01 |

Ваша миссия, если вы её примите, — обнаружить самую свежую дату:

SELECT * FROM DataDiary WHERE Date = (SELECT MAX(Date) FROM DataDiary);

Итак, встречаем победителя:

Победитель:
| Запись 📝 | Дата 📅 |
|----------|-----------| 
| C | 2023-01-03|

Таким образом, самая актуальная дата — 3 января 2023 года. 🥳

Ловушки производительности не для нас: используйте

Операторы NOT IN и IN в подзапросах могут ухудшать производительность запросов на больших данных. Для быстрой работы применяйте JOIN или оконные функции.

Используйте всю мощь производных таблиц

Если нужно выполнить дополнительные вычисления или фильтрацию на основании данных подзапроса, то производная таблица — ваше величайшее козырное оружие SQL:

SELECT derived.*
FROM (
SELECT id, date_column, ...
...
) AS derived ...

Тестируйте, прежде чем внедрять

Для проверки и сравнения запросов с различными СУБД используйте такие инструменты, как SQL Fiddle. Ведь нет ничего хуже, чем тормознувшие SQL-запросы.