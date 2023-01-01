Как включить IDENTITY_INSERT для конкретной команды в SQL

Быстрый ответ

Установите IDENTITY_INSERT включенным для вставки значений в столбец-идентификатор следующим образом:

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT ВашаТаблица ON;

Тут ВашаТаблица замените на имя вашей таблицы. После вставки данных обязательно выключите IDENTITY_INSERT :

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT ВашаТаблица OFF;

Учтите, что IDENTITY_INSERT можно включить только для одной таблицы в рамках одной сессии. Также проверьте, имеете ли вы необходимые права доступа для такой операции.

Раскрываем тайны IDENTITY_INSERT

IDENTITY_INSERT предоставляет возможность устанавливать конкретные значения идентификаторов при работе с автоувеличивающимися первичными ключами. Это невероятно полезно при миграции данных или для сохранения оригинальных идентификаторов.

Лучшие практики использования IDENTITY_INSERT

IDENTITY_INSERT особенно полезен в следующих случаях:

Сохранение исходных идентификаторов при миграции или восстановлении данных .

. Вставка определенных данных с заданными идентификаторами при работе с наследуемыми данными.

Шаги к успешной работе

Чтобы избежать ошибок при работе с IDENTITY_INSERT , следуйте следующим рекомендациям:

Явно включайте и выключайте IDENTITY_INSERT перед и после операций вставки. Избегайте команд GO , чтобы настройки IDENTITY_INSERT оставались в рамках одного блока команд. Корректно указывайте имя таблицы в команде. После завершения операций обязательно отключайте IDENTITY_INSERT .

Проверьте права доступа и выполните тестовый запуск

Перед началом работы проверьте:

Права доступа пользователя – желательно, чтобы у вас были роли db_owner или db_ddladmin .

или . Вы можете также провести тестовую вставку данных без активации IDENTITY_INSERT , чтобы проверить автоинкрементное поведение столбца.

Визуализация

Включение IDENTITY_INSERT можно уподобить включению электричества:

Markdown Скопировать код Выключатель: 🔴 (OFF) -> 🟢 (ON)

Теперь приступим к действию:

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT ваша_таблица ON; -- Начинаем работу! ⚡️ INSERT INTO ваша_таблица (ID_столбец, ...) VALUES (Конкретный_ID, ...); -- И сейчас будет свет! 💡 SET IDENTITY_INSERT ваша_таблица OFF; -- Экономим энергию! 🌍

Помните, что IDENTITY_INSERT в положении ON позволяет вам задавать значения идентификаторов, а OFF возвращает столбец к автоинкрементным значениям.

Важные советы и устранение возможных ошибок

Лучшие практики и распространенные ошибки при работе с IDENTITY_INSERT :

Лучшие практики

Организация кода – структурируйте IDENTITY_INSERT и связанные операции в хранимых процедурах для упрощения процесса.

– структурируйте и связанные операции в хранимых процедурах для упрощения процесса. Проверка настроек – отслеживайте параметры ANSINULLS и QUOTEDIDENTIFIER для того, чтобы хранимые процедуры работали корректно.

– отслеживайте параметры ANSINULLS и QUOTEDIDENTIFIER для того, чтобы хранимые процедуры работали корректно. Планирование – для выполнения сложных вставок используйте отдельный скрипт с IDENTITY_INSERT .

Привнесем внимание к деталям

Терпение – IDENTITY_INSERT возможно применить только для одной таблицы одновременно.

– возможно применить только для одной таблицы одновременно. Не забывайте отключаться – после завершения работы обязательно выключите IDENTITY_INSERT .

– после завершения работы обязательно выключите . Не нарушайте последовательность – следите, чтобы вручную вбитые ID не конфликтовали с автоувеличивающимися настройками таблицы.

Важно обращаться с IDENTITY_INSERT внимательно и грамотно.

Практические примеры использования

Подробнее рассмотрим несколько сценариев, демонстрирующих использование IDENTITY_INSERT :

Сценарий 1: Быстрая миграция данных

Потребность сохранить старые идентификаторы при переносе данных? Воспользуйтесь следующей последовательностью действий:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; SET IDENTITY_INSERT новая_бд.dbo.новая_таблица ON; INSERT INTO новая_бд.dbo.новая_таблица (ID_столбец, ...) SELECT ID_столбец, ... FROM старая_бд.dbo.старая_таблица; SET IDENTITY_INSERT новая_бд.dbo.новая_таблица OFF; COMMIT TRANSACTION;

Сценарий 2: Интеграция старых систем

Поможет IDENTITY_INSERT при интеграции данных из старых систем и сохранении идентификаторов:

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT интегрированная_таблица ON; -- Пришло время расплаты со старым кодом INSERT INTO интегрированная_таблица (ID_столбец, ...) VALUES (id_старой_системы, ...); SET IDENTITY_INSERT интегрированная_таблица OFF;

