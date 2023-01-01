Как в SQL GROUP BY не группировать NULL: решение
Быстрый ответ
Если вам нужно исключить группировку NULL значений в SQL, можно использовать функцию COALESCE, объединив каждый NULL с уникальным идентификатором, например, NEWID() (для SQL Server) или UUID() (для MySQL). Ниже приведен пример применения этого подхода:
SELECT
COALESCE(YourColumn, CONCAT('Unique_', NEWID())),
COUNT(*)
FROM YourTable
GROUP BY 1;
В этом примере функция COALESCE заменяет все NULL на строки, уникальность которых обеспечивается благодаря добавлению к ним идентификатора UUID.
Управление сложными сценариями и NULL
В некоторых случаях использование функции COALESCE может быть недостаточно. Если столкнулись с такими ситуациями:
- Чтобы замена NULL была уникальной для каждой сессии, используйте идентификатор, ограниченный данной сессией.
- Если UUID неприемлем или не поддерживается вашей базой данных, рассмотрите возможность применения последовательного числа или хеш-кода, уникального для каждой строки.
-- Представьте уникальность этого числа как уникальность снежинки.
SELECT
COALESCE(YourColumn, CONCAT('Unique_', NEXT VALUE FOR MySequence)),
COUNT(*)
FROM YourTable
GROUP BY 1;
Обращение с NULL в нескольких столбцах
Если работаете с несколькими столбцами, в которых могут присутствовать значений NULL:
SELECT
COALESCE(Column1, CONCAT('UniqueC1_', NEWID())),
COALESCE(Column2, CONCAT('UniqueC2_', NEWID())),
COUNT(*)
FROM YourTable
GROUP BY 1, 2;
🎵 Приветствуем разнообразие NULL 🎵
Визуализация
Представьте себе зимний пейзаж, где каждый NULL – это уникальная снежинка:
| Цвет | Коллекция |
| ------ | ------------------ |
| Красный| ⛄️⛄️⛄️ |
| Зелёный| ⛄️⛄️⛄️ |
| Синий | ⛄️⛄️⛄️ |
| NULL | ❄️ |
| NULL | ❄️ |
| NULL | ❄️ |
Отдельный NULL – это всегда интересно, не правда ли?
Применим техники
Использование GROUP_CONCAT для агрегации
Функция GROUP_CONCAT позволит вам включить в результаты все данные без исключения:
SELECT
YourColumn,
GROUP_CONCAT(OtherColumn ORDER BY OtherColumn)
FROM YourTable
GROUP BY YourColumn;
🎵
Если NULL в группе, значит все на танцпол!🙌
Тонкая настройка с использованием оператора CASE
Оператор CASE может помочь вам точнее определить условия группировки:
SELECT
CASE WHEN YourColumn IS NULL THEN CONCAT('Unique_', NEWID()) ELSE YourColumn END,
COUNT(*)
FROM YourTable
GROUP BY 1;
AudioSource play();
CASE
Фильтрация через условие WHERE
Используйте WHERE для того, чтобы в вывод попали строки с NULL, но при этом группировка происходила по другому полю:
SELECT
YourColumn,
COUNT(*)
FROM YourTable
WHERE AnotherColumn IS NOT NULL
GROUP BY YourColumn;
Условие WHERE — это граница вашего SQL-мира.
Идентификаторы должны быть действительно уникальными
Убедитесь, что ваши идентификаторы являются по-настоящему уникальными, иначе NULL потеряет свою индивидуальность.
Полезные материалы
- SQL GROUP BY Statement — всеобъемлющее руководство по GROUP BY в SQL от W3Schools.
- Stack Overflow: Использование условных аргументов в GROUP BY — обсуждение методов обработки значений NULL в операции GROUP BY в SQL.
- Форум MySQL: Общие обсуждения и информация — стратегии для эффективного использования GROUP BY с учетом NULL значений.
- Продвинутый учебник по SQL: GROUP BY — предлагает детализированный взгляд на GROUP BY в SQL.
- Официальная документация PostgreSQL — примеры применения GROUP BY.
- Взгляд Oracle на значения NULL — особенности работы со значениями NULL с точки зрения Oracle.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик