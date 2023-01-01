Wiki
SQL
Как в SQL GROUP BY не группировать NULL: решение
Как в SQL GROUP BY не группировать NULL: решение

#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Если вам нужно исключить группировку NULL значений в SQL, можно использовать функцию COALESCE, объединив каждый NULL с уникальным идентификатором, например, NEWID() (для SQL Server) или UUID() (для MySQL). Ниже приведен пример применения этого подхода:

SELECT
  COALESCE(YourColumn, CONCAT('Unique_', NEWID())),
  COUNT(*)
FROM YourTable
GROUP BY 1;

В этом примере функция COALESCE заменяет все NULL на строки, уникальность которых обеспечивается благодаря добавлению к ним идентификатора UUID.

Управление сложными сценариями и NULL

В некоторых случаях использование функции COALESCE может быть недостаточно. Если столкнулись с такими ситуациями:

  • Чтобы замена NULL была уникальной для каждой сессии, используйте идентификатор, ограниченный данной сессией.
  • Если UUID неприемлем или не поддерживается вашей базой данных, рассмотрите возможность применения последовательного числа или хеш-кода, уникального для каждой строки.
-- Представьте уникальность этого числа как уникальность снежинки.
SELECT
  COALESCE(YourColumn, CONCAT('Unique_', NEXT VALUE FOR MySequence)),
  COUNT(*)
FROM YourTable
GROUP BY 1;

Обращение с NULL в нескольких столбцах

Если работаете с несколькими столбцами, в которых могут присутствовать значений NULL:

SELECT
  COALESCE(Column1, CONCAT('UniqueC1_', NEWID())),
  COALESCE(Column2, CONCAT('UniqueC2_', NEWID())),
  COUNT(*)
FROM YourTable
GROUP BY 1, 2;

🎵 Приветствуем разнообразие NULL 🎵

#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #NULL и обработка пропусков  
Визуализация

Представьте себе зимний пейзаж, где каждый NULL – это уникальная снежинка:

| Цвет   | Коллекция          |
| ------ | ------------------ |
| Красный| ⛄️⛄️⛄️              |
| Зелёный| ⛄️⛄️⛄️               |
| Синий  | ⛄️⛄️⛄️               |
| NULL   | ❄️                  |
| NULL   | ❄️                  |
| NULL   | ❄️                  |

Отдельный NULL – это всегда интересно, не правда ли?

#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #NULL и обработка пропусков  
Применим техники

Использование GROUP_CONCAT для агрегации

Функция GROUP_CONCAT позволит вам включить в результаты все данные без исключения:

SELECT
  YourColumn,
  GROUP_CONCAT(OtherColumn ORDER BY OtherColumn) 
FROM YourTable
GROUP BY YourColumn;

#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #NULL и обработка пропусков  
#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #NULL и обработка пропусков  
Тонкая настройка с использованием оператора CASE

Оператор CASE может помочь вам точнее определить условия группировки:

SELECT
  CASE WHEN YourColumn IS NULL THEN CONCAT('Unique_', NEWID()) ELSE YourColumn END,
  COUNT(*)
FROM YourTable
GROUP BY 1;

#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #NULL и обработка пропусков  
#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #NULL и обработка пропусков  
Фильтрация через условие WHERE

Используйте WHERE для того, чтобы в вывод попали строки с NULL, но при этом группировка происходила по другому полю:

SELECT
  YourColumn,
  COUNT(*)
FROM YourTable
WHERE AnotherColumn IS NOT NULL
GROUP BY YourColumn;

Условие WHERE — это граница вашего SQL-мира.

#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #NULL и обработка пропусков  
Идентификаторы должны быть действительно уникальными

Убедитесь, что ваши идентификаторы являются по-настоящему уникальными, иначе NULL потеряет свою индивидуальность.

Полезные материалы

  1. SQL GROUP BY Statement — всеобъемлющее руководство по GROUP BY в SQL от W3Schools.
  2. Stack Overflow: Использование условных аргументов в GROUP BY — обсуждение методов обработки значений NULL в операции GROUP BY в SQL.
  3. Форум MySQL: Общие обсуждения и информация — стратегии для эффективного использования GROUP BY с учетом NULL значений.
  4. Продвинутый учебник по SQL: GROUP BY — предлагает детализированный взгляд на GROUP BY в SQL.
  5. Официальная документация PostgreSQL — примеры применения GROUP BY.
  6. Взгляд Oracle на значения NULL — особенности работы со значениями NULL с точки зрения Oracle.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

