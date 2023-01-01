Как в SQL GROUP BY не группировать NULL: решение

Быстрый ответ

Если вам нужно исключить группировку NULL значений в SQL, можно использовать функцию COALESCE, объединив каждый NULL с уникальным идентификатором, например, NEWID() (для SQL Server) или UUID() (для MySQL). Ниже приведен пример применения этого подхода:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(YourColumn, CONCAT('Unique_', NEWID())), COUNT(*) FROM YourTable GROUP BY 1;

В этом примере функция COALESCE заменяет все NULL на строки, уникальность которых обеспечивается благодаря добавлению к ним идентификатора UUID.

Управление сложными сценариями и NULL

В некоторых случаях использование функции COALESCE может быть недостаточно. Если столкнулись с такими ситуациями:

Чтобы замена NULL была уникальной для каждой сессии, используйте идентификатор, ограниченный данной сессией.

Если UUID неприемлем или не поддерживается вашей базой данных, рассмотрите возможность применения последовательного числа или хеш-кода, уникального для каждой строки.

SQL Скопировать код -- Представьте уникальность этого числа как уникальность снежинки. SELECT COALESCE(YourColumn, CONCAT('Unique_', NEXT VALUE FOR MySequence)), COUNT(*) FROM YourTable GROUP BY 1;

Обращение с NULL в нескольких столбцах

Если работаете с несколькими столбцами, в которых могут присутствовать значений NULL:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(Column1, CONCAT('UniqueC1_', NEWID())), COALESCE(Column2, CONCAT('UniqueC2_', NEWID())), COUNT(*) FROM YourTable GROUP BY 1, 2;

Визуализация

Представьте себе зимний пейзаж, где каждый NULL – это уникальная снежинка:

Markdown Скопировать код | Цвет | Коллекция | | ------ | ------------------ | | Красный| ⛄️⛄️⛄️ | | Зелёный| ⛄️⛄️⛄️ | | Синий | ⛄️⛄️⛄️ | | NULL | ❄️ | | NULL | ❄️ | | NULL | ❄️ |

Применим техники

Использование GROUP_CONCAT для агрегации

Функция GROUP_CONCAT позволит вам включить в результаты все данные без исключения:

SQL Скопировать код SELECT YourColumn, GROUP_CONCAT(OtherColumn ORDER BY OtherColumn) FROM YourTable GROUP BY YourColumn;

Тонкая настройка с использованием оператора CASE

Оператор CASE может помочь вам точнее определить условия группировки:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN YourColumn IS NULL THEN CONCAT('Unique_', NEWID()) ELSE YourColumn END, COUNT(*) FROM YourTable GROUP BY 1;

Фильтрация через условие WHERE

Используйте WHERE для того, чтобы в вывод попали строки с NULL, но при этом группировка происходила по другому полю:

SQL Скопировать код SELECT YourColumn, COUNT(*) FROM YourTable WHERE AnotherColumn IS NOT NULL GROUP BY YourColumn;

Идентификаторы должны быть действительно уникальными

Убедитесь, что ваши идентификаторы являются по-настоящему уникальными, иначе NULL потеряет свою индивидуальность.

