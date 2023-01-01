Как упростить выражение CASE WHEN в Oracle SQL

Быстрый ответ

Для внедрения условной логики в Oracle SQL стоит использовать конструкцию CASE, аналогичную IF-THEN-ELSE в контексте запроса SELECT. Пример базового синтаксиса приведен ниже:

SQL

SELECT 
  CASE job_id
    WHEN 'IT_PROG' THEN 'Программист'
    WHEN 'ST_CLERK' THEN 'Кладовщик'
    ELSE 'Прочее'
  END as job_title
FROM employees;

Таким образом, значение job_title определяется исходя из job_id, а при несовпадении с условиями присваивается значение 'Прочее'.

Расширенные примеры использования CASE в Oracle SQL

Группировка значений с помощью IN в CASE

SQL

SELECT 
  CASE
    WHEN job_id IN ('IT_PROG', 'IT_SUPPORT', 'IT_MGR') THEN 'ИТ-отдел'
    ELSE 'Не ИТ-отдел'
  END as department
FROM employees;

В данном примере мы группируем сотрудников, работающих в IT-сфере, в категорию 'ИТ-отдел', используя ключевое слово IN для указания перечня значений job_id.

Оптимизация структуры данных и запросов

Эффективный подход заключается в создании таблицы соответствия и применении соединения для связывания кодов должностей с их описаниями, по аналогии с переводом набора слов в ясный текст:

SQL

SELECT e.employee_id, e.job_id, s.status_description
FROM employees e
LEFT OUTER JOIN status_lookup s
ON e.job_id = s.job_id;

Функция DECODE: ближайший «родственник» CASE

DECODE в Oracle SQL – это упрощенный вариант CASE, применяемый в случаях, когда требуется проверить равенство:

SQL

SELECT employee_id,
       DECODE(job_id, 'IT_PROG', 'Программист', 'ST_CLERK', 'Кладовщик', 'Прочее') AS job_title
FROM employees;

Не стоит путать DECODE с азбукой Морзе: здесь job_id «расшифровывается» в соответствующую должность.

Визуализация

Markdown

| Выражение CASE       | Светофор     | Действие         |
|----------------------|--------------|------------------|
| WHEN условие1 THEN   | 🚦🟢          | Выполнить действие1 |
| WHEN условие2 THEN   | 🚦🟠          | Выполнить действие2 |
| WHEN условие3 THEN   | 🚦🔴          | Выполнить действие3 |
| ELSE                 | 🚦🔵          | Выполнить действие по умолчанию |

Проходя «перекресток» CASE, следует учитывать следующую логику:

SQL

CASE
    WHEN условие1 THEN действие1 🟢
    WHEN условие2 THEN действие2 🟠
    WHEN условие3 THEN действие3 🔴
    ELSE действие_по_умолчанию 🔵
END;

Зеленый 🟢: Дорога свободна – можем приступать к действию.
Оранжевый 🟠: Предстоит обдумать следующие шаги.
Красный 🔴: Стоп. Здесь выполнение условий необходимо перед зеленым светом.
Синий 🔵: Если ни одно из условий не сработало, следуем запасному плану.

Расширяем границы CASE WHEN в SQL

Играем с агрегациями и CASE

Умелое применение CASE в агрегирующих функциях откроет новые способы работы с данными:

SQL

SELECT
  SUM(CASE WHEN sales > 10000 THEN 1 ELSE 0 END) as high_sales_count
FROM orders;

Мы используем CASE для подсчета заказов, где сумма продаж превышает 10000.

Работа с многоуровневыми условиями через вложенный CASE

CASE можно вложить для создания более сложных логических конструкций:

SQL

SELECT 
  CASE 
    WHEN age < 20 THEN 'Подросток'
    WHEN age BETWEEN 20 AND 65 
      THEN CASE 
             WHEN occupation = 'Doctor' THEN 'Взрослый доктор'
             ELSE 'Взрослый, но не доктор'
           END
    ELSE 'Пожилой'
  END as life_stage
FROM persons;

Избегаем распространенные ошибки

  1. Выбираем между сопоставляемыми и поисковыми CASE: Важно выбрать правильный тип оператора CASE в соответствии с вашим запросом. В сопоставляемом CASE используются конкретные значения, в поисковом – более комплексные логические условия.

  2. Вопросы производительности: Следует избегать чрезмерного использования CASE. Обычно для оптимизации запроса будет лучше выбрать соединение или подзапрос.

  3. Обработка NULL: Если оператор CASE не содержит явного ELSE и условия не выполняются, используется неявное ELSE NULL. Это важно, чтобы не столкнуться с нежелательными значениями NULL в результатах.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

