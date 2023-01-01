Как создать QR-код за 5 минут: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Владельцы малого и среднего бизнеса, заинтересованные в использовании QR-кодов для маркетинга.

Маркетологи, стремящиеся улучшить свои знания и навыки в создании и использовании QR-кодов.

Люди без технических навыков, желающие научиться создавать QR-коды самостоятельно. QR-коды окружают нас повсюду — от меню в ресторанах до билетов на самолёт. Эти чёрно-белые квадраты стали неотъемлемой частью информационного ландшафта, но многие до сих пор считают их созданием чем-то сложным и недоступным. Пора развеять этот миф! Создание QR-кода — процесс, который займёт у вас буквально несколько минут, даже если вы никогда раньше не сталкивались с подобными задачами. 📱 В этом пошаговом руководстве я расскажу, как самостоятельно создать функциональный QR-код для любых целей — от визитки до меню кафе.

Что такое QR-код и зачем он нужен

QR-код (Quick Response code) — это двумерный штрихкод, способный хранить гораздо больше информации, чем привычный линейный штрихкод. Разработанный в 1994 году японской компанией Denso Wave, QR-код изначально использовался для отслеживания автозапчастей, но быстро нашёл применение во множестве других сфер благодаря своей универсальности.

QR-код может содержать различные типы данных:

Текст (до 4000 символов)

URL-адреса веб-сайтов

Контактные данные (vCard)

Email-адреса

Телефонные номера

SMS-сообщения

Геолокационные данные

Wi-Fi настройки

Главное преимущество QR-кода — моментальное считывание информации с помощью камеры смартфона. Это избавляет от необходимости вручную вводить длинные URL-адреса или контактные данные.

Мария Соколова, маркетолог-аналитик Когда я открыла небольшую кофейню, столкнулась с проблемой: клиенты часто просили меню на вынос, а печатать его обходилось дорого. Решение пришло неожиданно. Я создала QR-код, ведущий на PDF-версию нашего меню, и разместила его на визитках и плакате у входа. Затраты минимальные — результат потрясающий. Клиенты просто сканировали код и получали актуальное меню на свои смартфоны. Самое удивительное, что после внедрения QR-кодов количество заказов на вынос выросло на 27%. Люди оценили удобство — они могли просмотреть меню в любой момент, даже находясь вдали от кофейни, и заранее решить, что заказать.

Сферы применения QR-кодов постоянно расширяются:

Сфера применения Пример использования Преимущество Розничная торговля Информация о товаре, скидки Экономия места на упаковке Рестораны и кафе Цифровое меню Бесконтактное взаимодействие Маркетинг Промо-акции, купоны Легко отслеживать эффективность Образование Доступ к обучающим материалам Интерактивность обучения Билеты и пропуска Посадочные талоны, входные билеты Быстрая проверка подлинности

Топ-3 бесплатных онлайн-сервиса для создания QR-кода

Существует множество онлайн-сервисов для создания QR-кодов, но не все они одинаково удобны и функциональны. Я отобрал три лучших бесплатных генератора, которые подойдут новичкам и при этом предложат достаточно возможностей для создания качественных QR-кодов.

Вот сравнительная таблица топ-3 сервисов:

Название сервиса Типы QR-кодов Кастомизация Статистика Особенности QR Code Generator URL, текст, email, SMS, vCard, Wi-Fi, Twitter Цвет, логотип, форма маркеров Базовая (бесплатно), расширенная (платно) Интуитивный интерфейс, русскоязычная версия QRCode Monkey URL, текст, email, телефон, SMS, vCard, локация Расширенные настройки дизайна, градиенты Нет Самые широкие возможности кастомизации QR.io URL, vCard, текст, WiFi, социальные сети Цвет, логотип, рамки Да (включая геолокацию) Динамические QR-коды с возможностью редактирования

QR Code Generator (qr-code-generator.com) — идеальный вариант для начинающих. Предлагает русскоязычный интерфейс и пошаговое создание кодов. Особенно удобен для бизнеса благодаря возможности создания vCard QR-кодов (электронных визиток). QRCode Monkey (qrcode-monkey.com) — для тех, кому важен дизайн. Этот сервис предоставляет наиболее широкие возможности для кастомизации внешнего вида QR-кода. Можно выбирать градиенты, добавлять логотипы и изменять форму пикселей кода. QR.io (qr.io) — выделяется функцией создания динамических QR-кодов, которые можно редактировать даже после печати. Это особенно полезно, если вам нужно обновлять информацию, не меняя сам код.

При выборе сервиса обратите внимание на следующие моменты:

Поддерживает ли сервис тот тип данных, который вам нужно закодировать

Возможность скачивания QR-кода в векторном формате (SVG) для печати

Наличие функции предварительного просмотра и тестирования

Опции кастомизации дизайна (если это важно для вашего бренда)

Как создать QR-код за 5 минут: подробная инструкция

Теперь перейдём к пошаговой инструкции по созданию QR-кода с использованием QR Code Generator как одного из самых интуитивных и доступных сервисов. Весь процесс займёт не более 5 минут. 🕐

Шаг 1: Откройте сайт QR Code Generator (qr-code-generator.com) в браузере.

Шаг 2: Выберите тип контента, который хотите закодировать. Доступные варианты:

URL (ссылка на сайт)

vCard (контактная информация)

Текст (произвольный текст)

Email (адрес электронной почты)

SMS (текст сообщения)

WiFi (данные для подключения)

Шаг 3: Введите необходимую информацию в соответствующие поля. Например, если вы выбрали URL, просто вставьте адрес вашего сайта в поле ввода.

Шаг 4: Нажмите кнопку "Создать QR-код" или аналогичную.

Шаг 5: Проверьте предварительный просмотр QR-кода, который появится на экране.

Шаг 6: Скачайте готовый QR-код, выбрав нужный формат (JPG, PNG или SVG). Для печати рекомендуется использовать SVG-формат, так как он позволяет масштабировать изображение без потери качества.

Алексей Петров, организатор конференций Когда мы проводили первую технологическую конференцию с 500+ участниками, регистрация превратилась в настоящий кошмар. Очереди, потерянные бумаги, недовольство гостей. Для следующего мероприятия я создал систему с QR-кодами. Каждый участник получал персональный код в электронном билете, который мы сканировали на входе. Процесс регистрации ускорился в 8 раз! Бонусом стало то, что мы смогли собирать аналитику по посещаемости разных секций конференции — участникам выдавали именные бейджи с QR-кодами, которые сканировались при входе в каждый зал. Эти данные оказались бесценными для планирования следующих мероприятий.

Вот несколько дополнительных рекомендаций, которые помогут создать эффективный QR-код:

Краткость контента. Чем больше информации содержит QR-код, тем сложнее его структура, что может затруднить сканирование. Используйте сервисы сокращения URL (bit.ly, tinyurl.com), если кодируете длинную ссылку.

Чем больше информации содержит QR-код, тем сложнее его структура, что может затруднить сканирование. Используйте сервисы сокращения URL (bit.ly, tinyurl.com), если кодируете длинную ссылку. Тестирование. Обязательно проверьте работоспособность QR-кода на нескольких устройствах перед массовым распространением.

Обязательно проверьте работоспособность QR-кода на нескольких устройствах перед массовым распространением. Размер. Минимальный рекомендуемый размер для печати — 2x2 см. При меньших размерах камеры некоторых смартфонов могут не распознать код.

Минимальный рекомендуемый размер для печати — 2x2 см. При меньших размерах камеры некоторых смартфонов могут не распознать код. Поля. Оставляйте белое поле ("тихую зону") вокруг QR-кода — минимум 4 модуля (пикселя кода) с каждой стороны.

Создание QR-кода для разных типов контента имеет свои особенности. Например, для vCard важно правильно заполнить все поля контактной информации, а для WiFi необходимо указать тип шифрования сети (WPA/WPA2 или WEP). Следуйте подсказкам сервиса при заполнении специфических полей.

Как настроить дизайн и содержимое вашего QR-кода

Стандартный чёрно-белый QR-код функционален, но не всегда соответствует вашему фирменному стилю или цели использования. Современные генераторы предлагают широкие возможности по кастомизации дизайна без потери сканируемости. 🎨

Основные элементы дизайна QR-кода, которые можно настраивать:

Цвета — основной цвет модулей и фона

— основной цвет модулей и фона Логотип — размещение изображения в центре кода

— размещение изображения в центре кода Форма модулей — закругленные углы, точки, ромбы и т.д.

— закругленные углы, точки, ромбы и т.д. Поворотные маркеры — три квадрата по углам кода

— три квадрата по углам кода Рамка и подпись — добавление текста под кодом

Важное правило: при кастомизации QR-кода необходимо сохранять достаточный контраст между модулями и фоном для успешного сканирования.

Рассмотрим ключевые настройки дизайна в QRCode Monkey, предоставляющем наиболее богатые возможности кастомизации:

1. Настройка цветов:

Выберите цвет для модулей кода (тёмные элементы)

Установите цвет фона (светлая часть)

Для продвинутых дизайнов доступны градиенты

2. Добавление логотипа:

Загрузите изображение логотипа (рекомендуемый формат — PNG с прозрачным фоном)

Настройте размер логотипа (не более 25% от общей площади кода)

Выберите положение логотипа (обычно по центру)

3. Выбор стиля модулей:

Стандартные квадраты

Закругленные квадраты

Точки

Ромбы

Звёздочки (в некоторых сервисах)

4. Настройка поворотных маркеров:

Стандартные квадраты

Закругленные квадраты

Точки (в некоторых сервисах)

Что касается содержимого QR-кода, большинство генераторов позволяют создавать как статические, так и динамические QR-коды:

Статические QR-коды — содержат фиксированную информацию, которую нельзя изменить после создания.

— содержат фиксированную информацию, которую нельзя изменить после создания. Динамические QR-коды — содержат короткий URL, ведущий на перенаправляющую страницу. Целевой URL можно изменить в любое время, не меняя сам QR-код.

Динамические коды имеют дополнительные преимущества:

Возможность редактирования содержимого

Сбор статистики сканирований

Возможность отслеживания геолокации сканирования

Более простая структура кода (легче сканируется)

Однако, большинство сервисов предоставляют динамические QR-коды только в платных тарифах.

Независимо от выбранного дизайна, всегда проверяйте работоспособность кода после внесения изменений. Некоторые комбинации цветов или слишком большой логотип могут сделать код нечитаемым.

Как проверить и использовать созданный QR-код

После создания QR-кода необходимо тщательно протестировать его перед использованием в маркетинговых материалах или на продукции. Ошибка в нефункционирующем QR-коде может стоить вам потерянных клиентов и подорванной репутации. 📲

Шаг 1: Цифровое тестирование

Прежде чем печатать QR-код, проверьте его работоспособность в цифровом формате:

Откройте приложение камеры на своем смартфоне или специальное приложение для сканирования QR-кодов

Направьте камеру на экран с отображенным QR-кодом (с другого устройства)

Убедитесь, что код сканируется и ведет на нужный ресурс

Протестируйте на устройствах с различными операционными системами (iOS, Android)

Шаг 2: Тестирование печатной версии

Если QR-код предназначен для печати, проведите дополнительное тестирование:

Распечатайте тестовый образец в предполагаемом размере

Проверьте сканирование с разных расстояний и углов

Протестируйте при различном освещении (яркий свет, приглушенное освещение)

Попросите нескольких человек проверить код на своих устройствах

Как правильно использовать QR-коды для максимальной эффективности:

Добавьте призыв к действию. Разместите рядом с QR-кодом краткое описание того, что получит пользователь после сканирования, например: "Отсканируйте для получения скидки 15%" или "Сканируйте, чтобы увидеть меню". Учитывайте размещение. QR-коды должны находиться в доступных для сканирования местах. Избегайте размещения в движущихся объектах, слишком высоко или слишком низко. Оптимизируйте целевую страницу. Убедитесь, что страница, на которую ведет QR-код, адаптирована для мобильных устройств и быстро загружается. Соблюдайте оптимальный размер. При печати QR-кода его минимальный размер должен быть 2x2 см. Оптимальный размер зависит от расстояния, с которого будет производиться сканирование.

Если вы используете динамические QR-коды, регулярно анализируйте статистику сканирований:

Количество сканирований по дням и времени

Географическое распределение пользователей

Типы устройств, используемых для сканирования

Конверсии после перехода по QR-коду

Эти данные помогут оптимизировать маркетинговые кампании и повысить эффективность QR-кодов.

Распространенные ошибки при использовании QR-кодов, которых следует избегать:

Размещение QR-кода в местах без доступа к интернету

Создание кода со слишком большим объемом информации

Использование QR-кода без пояснения его назначения

Размещение QR-кода слишком маленького размера

Направление пользователя на неоптимизированный для мобильных устройств сайт

Помните, что QR-код — это инструмент, который должен упрощать взаимодействие пользователя с вашим брендом. Если сканирование кода и последующие действия вызывают затруднения, эффективность этого инструмента значительно снижается.

QR-коды превратились из технической диковинки в мощный инструмент коммуникации, доступный каждому. Следуя шагам, описанным в этом руководстве, вы можете за считанные минуты создать качественный QR-код для любых целей — от личной визитки до масштабной маркетинговой кампании. Помните о ключевых принципах: контрастность дизайна, достаточный размер при печати и обязательное тестирование перед использованием. С этими знаниями вы готовы интегрировать QR-технологии в свои проекты и открыть новые возможности взаимодействия с аудиторией.

Читайте также