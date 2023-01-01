Как создать копии таблицы в одной БД SQL Server 2008 R2

Быстрый ответ

Чтобы создать дубликат таблицы в SQL Server, воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT * INTO CopyOfTable FROM SourceTable;

Для клонирования только структуры таблицы, без внесения данных, используйте эту команду:

SQL Скопировать код SELECT * INTO CopyOfTable FROM SourceTable WHERE 1=0;

В каждом из этих примеров CopyOfTable и SourceTable следует заменить на фактические имена таблиц.

Происходящее "за кулисами"

Команда SELECT ... INTO позволяет создать новую таблицу, столбцы которой идентичны исходной. Однако ограничения, индексы и триггеры исходной таблицы не будут скопированы. Если вам важно сохранить элементы, такие как первичные ключи, внешние ключи и уникальные ограничения, учтите это.

Решение для сложных случаев

Если в исходной таблице есть поле с идентификатором, воспользуйтесь следующей командой для сохранения идентичности значений:

SQL Скопировать код -- Сохранение совпадения идентификаторов SET IDENTITY_INSERT CopyOfTable ON; INSERT INTO CopyOfTable (Identity, ColumnA, ColumnB) SELECT Identity, ColumnA, ColumnB FROM SourceTable; -- Отключение режима сохранения идентификаторов SET IDENTITY_INSERT CopyOfTable OFF;

Для создания DDL-скрипта, включающего ограничения и индексы, прибегните к SQL Server Management Studio (SSMS). Полученный DDL-скрипт можно затем отредактировать, заменив имя таблицы, и использовать его для воссоздания схемы. После этого команды INSERT INTO ... SELECT ... можно использовать для копирования данных.

Для создания нескольких копий одной и той же таблицы, вам будет необходимо каждый раз задавать новое имя в запросе SELECT * INTO .

Правильное использование инструментов SQL Server

Получив DDL-скрипт из SSMS, используйте функцию "поиск и замена" для переименования таблицы. Делайте это внимательно, чтобы предотвратить ошибки и некорректные ссылки.

Использование SQL Server Integration Services (SSIS) — это еще один способ, который позволяет четко контролировать экспорт и импорт данных между таблицами одной базы данных.

Тактика дублирования данных

Подумайте, действительно ли нужен полный дубликат для больших таблиц. Возможно, вас будет интересовать копирование только конкретных столбцов или данных, соответствующих определенным критериям.

SQL Скопировать код -- Выборочное копирование данных SELECT Column1, Column2 INTO CopyOfTable FROM SourceTable WHERE SomeCondition;

После переноса данных убедитесь, что уникальные ограничения не нарушены. Возможно, вам придется изменить ограничения или очистить данные.

Визуализация

Создание новой таблицы как точной копии исходной напоминает фотокопирование любимой книги:

SQL Скопировать код -- Копируем содержимое книги (tbl_Original) в новую книгу (tbl_Copy) SELECT * INTO tbl_Copy FROM tbl_Original;

Получив копию, вы можете продолжить чтение, не боясь потерять оригинал.

Важный момент: SELECT * INTO позволяет быстро и легко создать копию таблицы в рамках одной базы данных без необходимости дополнительно настраивать структуру.

Работа со сложными взаимосвязями

Если схема взаимосвязей между таблицами сложна, актуально будет соблюдать порядок вставки данных и временно отключать ограничения.

SQL Скопировать код -- Отключение всех ограничений на время копирования данных ALTER TABLE CopyOfTable NOCHECK CONSTRAINT ALL; -- Включение всех ограничений после окончания копирования ALTER TABLE CopyOfTable CHECK CONSTRAINT ALL;

При интеграции новой таблицы с уже существующими связями важно учесть все особенности соответствующей системы.

