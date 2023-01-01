Как создать crosstab запрос в PostgreSQL: секции и статусы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для использования функционала crosstab в PostgreSQL необходимо установить расширение tablefunc . Вот как выглядит стандартное использование функции crosstab :

SQL Скопировать код SELECT * FROM crosstab( $$SELECT row_label, category, value FROM ваша_таблица ORDER BY 1,2$$ ) AS результат(row_label тип_данных, category1 тип_данных, category2 тип_данных);

Важно следить за правильностью порядка сортировки в ORDER BY для соответствия ожиданиям функции crosstab . Подставьте row_label , category , value и тип_данных в соответствии со структурой вашей базы данных.

Обработка особенностей

Если в перекрестной таблице встречаются пропуски данных или лишние строки, можно использовать расширенную версию функции crosstab :

SQL Скопировать код SELECT * FROM crosstab( $$SELECT row_label, category, value FROM ваша_таблица$$, $$SELECT DISTINCT category FROM ваша_таблица ORDER BY 1$$ ) AS результат(row_label тип_данных, category1 тип_данных, ...);

Этот подход гарантирует корректное отображение всех предполагаемых колонок, даже если в исходной таблице некоторые данные пропущены, гарантируя стабильность и надежность результата.

Углубляемся в возможности crosstab

Для работы с различными типами данных crosstab предоставляет возможность приведения типов. Не забывайте указывать его явно:

SQL Скопировать код SELECT * FROM crosstab( $$SELECT row_label, category, value::text FROM ваша_таблица ORDER BY 1,2$$ ) AS финальный_результат(row_label тип_данных, category1 желаемый_тип_данных, ...);

Чтобы узнать, установлено ли расширение в PostgreSQL, выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM pg_proc WHERE proname = 'crosstab';

Когда crosstab не подходит

Если использовать tablefunc невозможно по тем или иным причинам, можно использовать функции JSON или агрегирование с конструкциями CASE :

SQL Скопировать код SELECT row_label, JSON_OBJECT_AGG(category, value) as категории FROM ваша_таблица GROUP BY row_label;

SQL Скопировать код SELECT row_label, SUM(CASE WHEN category = 'category1' THEN value ELSE 0 END) as category1, SUM(CASE WHEN category = 'category2' THEN value ELSE 0 END) as category2 FROM ваша_таблица GROUP BY row_label;

Данные подходы позволяют эмулировать функции crosstab() для создания сводных таблиц.

Визуализация

Представьте себе таблицу блюд, которые подаются в ресторане разные дни недели:

Markdown Скопировать код | Раздел | Блюдо | День недели | | ------------------| ------------------- | ----------------- | | Закуска (🧀) | Сырная тарелка | Вторник 🌒 | | Основное (🥩) | Стейк | Среда 🌓 | | Десерт (🍰) | Чизкейк | Четверг 🌔 |

Используя функцию crosstab , вы можете создать таблицу, в которой находятся оценки каждого из блюд:

postgresql Скопировать код SELECT * FROM CROSSTAB( 'SELECT dish, day_of_week, rating FROM tastings ORDER BY 1,2', 'SELECT DISTINCT day_of_week FROM tastings ORDER BY 1' ) AS ct(dish TEXT, tuesday_rating INT, wednesday_rating INT, thursday_rating INT);

Результат будет отображаться так, что каждое блюдо и его оценки будут представлены в виде отдельных столбцов:

Markdown Скопировать код | Блюдо (Раздел) | Вторник 🌒| Среда 🌓 | Четверг 🌔 | | --------------- | --------- | ------------ | ----------- | | Сырная тарелка | 5 🌟 | 4 🌟 | 5 🌟 | | Стейк | 4 🌟 | 5 🌟 | 4 🌟 | | Чизкейк | 3 🌟 | 3 🌟 | 5 🌟 |

Столбцы создаются динамически, чтобы отразить оценки каждого блюда.

\crosstabview

Используйте мета-команду \crosstabview в терминале psql для комфортной работы со сводными таблицами.

Остерегаемся дубликатов

Стремитесь избегать дублирования данных, чтобы обеспечить точность и надёжность итоговой таблицы.

Обучаемся у лучших

Для того чтобы быть всегда в курсе последних подходов и наиболее эффективно использовать crosstab в PostgreSQL, ознакомьтесь с лучшими ответами на Stackoverflow.

Полезные материалы