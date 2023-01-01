Как создать BEFORE UPDATE trigger в SQL Server Express

Быстрый ответ

Для имитации триггера ДО ОБНОВЛЕНИЯ в SQL Server используется триггер ВМЕСТО ОБНОВЛЕНИЯ. Его запуск происходит до планируемого обновления, и он имеет право его согласовать или отложить:

SQL Скопировать код CREATE TRIGGER trgBeforeUpdateExample ON Employees INSTEAD OF UPDATE AS BEGIN IF (SELECT COUNT(*) FROM inserted WHERE Salary < 0) > 0 BEGIN RAISERROR('Зарплата не может быть отрицательной!', 16, 1); RETURN; END UPDATE e SET e.Name = i.Name, e.Salary = i.Salary FROM Employees e JOIN inserted i ON e.EmployeeID = i.EmployeeID; END

В этом примере представлен триггер, который отменяет обновления с отрицательной зарплатой, выполняя логическую предварительную проверку, как в случае с триггером ДО ОБНОВЛЕНИЯ.

Реализация триггеров

Триггер ВМЕСТО ОБНОВЛЕНИЯ прекрасно подходит для проведения действий ДО ОБНОВЛЕНИЯ в SQL Server. Качественная реализация важна для сохранения целостности данных и контроля над условной логикой.

Особенности триггеров в SQL Server

При создании триггеров в SQL Server важно учитывать определённые аспекты:

Каскадные триггеры : Они могут вызывать серию последовательных событий, тем не менее, SQL Server защищает от бесконечной рекурсии, предотвращая цикличность триггеров.

: Они могут вызывать серию последовательных событий, тем не менее, SQL Server защищает от бесконечной рекурсии, предотвращая триггеров. Производительность : Триггеры полезны для контроля над данными, но могут ухудшать производительность системы. Не забывайте оценивать их влияние на время выполнения транзакций .

: Триггеры полезны для контроля над данными, но могут ухудшать производительность системы. Не забывайте оценивать их влияние на . Обработка ошибок: Важно предусмотреть механизмы для ситуаций, когда проверка перед обновлением не прошла успешно, включая проверки на ошибки и готовность к откату.

Триггеры ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Также существуют триггеры ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ, которые можно сравнить с внимательным наблюдателем, записывающим все изменения:

SQL Скопировать код CREATE TRIGGER trgAfterUpdate ON Employees AFTER UPDATE AS BEGIN INSERT INTO AuditTable(UserID, ChangeDate, OldValue, NewValue) SELECT i.EmployeeID, GETDATE(), d.Salary, i.Salary FROM inserted i JOIN deleted d ON i.EmployeeID = d.EmployeeID WHERE i.Salary <> d.Salary; END

Этот триггер фиксирует изменения зарплат после обновления данных.

Оптимизация для SQL Server Express

Если вы работаете с SQL Server Express, адаптируйте свои триггеры под ограничения этой версии, включая ограниченные ресурсы и размер базы данных.

Визуализация

Можно представить триггеры ДО ОБНОВЛЕНИЯ как временных проверяющих:

Инспектор 🕵️‍♀️ проверяет операцию до её выполнения:

Итог:

Примечание: в SQL Server для реализации операций, аналогичных «ДО ОБНОВЛЕНИЯ», используются триггеры ВМЕСТО .

Эта аналогия поможет вам представить, как триггеры ДО ОБНОВЛЕНИЯ контролируют изменения до их применения.

Продвинутые сценарии и лучшие практики

Определённые передовые практики облегчат ваше понимание использования триггеров в SQL Server:

Обновление таблиц типа 2 измерений

Триггеры могут помочь управлять обновлениями типа 2 измерений в хранилищах данных, словно вы Гарри Поттер, управляющий магией:

Учёт исторических версий : Перемещайте старые значения в историческую таблицу перед обновлением. Так данные, по сути, путешествуют во времени.

: Перемещайте старые значения в историческую таблицу перед обновлением. Так данные, по сути, путешествуют во времени. Соответствие SCD типу 2: Помечайте устаревшие записи и вводите обновлённые как новые данные.

Сложные сценарии валидации

Триггеры, исполняющие роль Шерлока Холмса в SQL Server, раскрывают тайны валидации:

Проверка перекрёстных ссылок : Прежде чем одобрить обновление, изучите связанные записи в других таблицах.

: Прежде чем одобрить обновление, изучите связанные записи в других таблицах. Валидация зависимостей: Убедитесь в корректности связей между «дочерними» и «родительскими» записями.

Практики оптимизации и порядка

Для эффективного использования триггеров следуйте данным рекомендациям:

Простота — залог успеха : Чем проще логика, тем лучше это сказывается на производительности.

: Чем проще логика, тем лучше это сказывается на производительности. Избегайте лишних запросов: Работайте исключительно с затронутыми строками через таблицы inserted и deleted .

