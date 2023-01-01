Как создать BEFORE UPDATE trigger в SQL Server Express#Триггеры #INSERT / UPDATE / DELETE #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для имитации триггера ДО ОБНОВЛЕНИЯ в SQL Server используется триггер ВМЕСТО ОБНОВЛЕНИЯ. Его запуск происходит до планируемого обновления, и он имеет право его согласовать или отложить:
CREATE TRIGGER trgBeforeUpdateExample
ON Employees
INSTEAD OF UPDATE
AS
BEGIN
IF (SELECT COUNT(*) FROM inserted WHERE Salary < 0) > 0
BEGIN
RAISERROR('Зарплата не может быть отрицательной!', 16, 1);
RETURN;
END
UPDATE e
SET e.Name = i.Name, e.Salary = i.Salary
FROM Employees e
JOIN inserted i ON e.EmployeeID = i.EmployeeID;
END
В этом примере представлен триггер, который отменяет обновления с отрицательной зарплатой, выполняя логическую предварительную проверку, как в случае с триггером ДО ОБНОВЛЕНИЯ.
Реализация триггеров
Триггер ВМЕСТО ОБНОВЛЕНИЯ прекрасно подходит для проведения действий ДО ОБНОВЛЕНИЯ в SQL Server. Качественная реализация важна для сохранения целостности данных и контроля над условной логикой.
Особенности триггеров в SQL Server
При создании триггеров в SQL Server важно учитывать определённые аспекты:
- Каскадные триггеры: Они могут вызывать серию последовательных событий, тем не менее, SQL Server защищает от бесконечной рекурсии, предотвращая цикличность триггеров.
- Производительность: Триггеры полезны для контроля над данными, но могут ухудшать производительность системы. Не забывайте оценивать их влияние на время выполнения транзакций.
- Обработка ошибок: Важно предусмотреть механизмы для ситуаций, когда проверка перед обновлением не прошла успешно, включая проверки на ошибки и готовность к откату.
Триггеры ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ
Также существуют триггеры ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ, которые можно сравнить с внимательным наблюдателем, записывающим все изменения:
CREATE TRIGGER trgAfterUpdate
ON Employees
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
INSERT INTO AuditTable(UserID, ChangeDate, OldValue, NewValue)
SELECT i.EmployeeID, GETDATE(), d.Salary, i.Salary
FROM inserted i
JOIN deleted d ON i.EmployeeID = d.EmployeeID
WHERE i.Salary <> d.Salary;
END
Этот триггер фиксирует изменения зарплат после обновления данных.
Оптимизация для SQL Server Express
Если вы работаете с SQL Server Express, адаптируйте свои триггеры под ограничения этой версии, включая ограниченные ресурсы и размер базы данных.
Визуализация
Можно представить триггеры ДО ОБНОВЛЕНИЯ как временных проверяющих:
Операция: 📅 Предстоящие события
Триггер ДО ОБНОВЛЕНИЯ: 🕰️
Процесс: 🔄
Инспектор 🕵️♀️ проверяет операцию до её выполнения:
До: 🕵️♀️📩 (Планируемые изменения)
Данные: 👨💼👩💼 (Текущие записи)
⚙️ Триггер активируется 🕰️:
- 🔄 Анализирует изменения 📩
- 🚦 Принимает решение об обновлении 👨💼👩💼
Итог:
- Если безопасно: Производим обновление 🟢
- Если опасно: Отменяем операцию 🔴
Примечание: в SQL Server для реализации операций, аналогичных «ДО ОБНОВЛЕНИЯ», используются триггеры
ВМЕСТО.
Эта аналогия поможет вам представить, как триггеры ДО ОБНОВЛЕНИЯ контролируют изменения до их применения.
Продвинутые сценарии и лучшие практики
Определённые передовые практики облегчат ваше понимание использования триггеров в SQL Server:
Обновление таблиц типа 2 измерений
Триггеры могут помочь управлять обновлениями типа 2 измерений в хранилищах данных, словно вы Гарри Поттер, управляющий магией:
- Учёт исторических версий: Перемещайте старые значения в историческую таблицу перед обновлением. Так данные, по сути, путешествуют во времени.
- Соответствие SCD типу 2: Помечайте устаревшие записи и вводите обновлённые как новые данные.
Сложные сценарии валидации
Триггеры, исполняющие роль Шерлока Холмса в SQL Server, раскрывают тайны валидации:
- Проверка перекрёстных ссылок: Прежде чем одобрить обновление, изучите связанные записи в других таблицах.
- Валидация зависимостей: Убедитесь в корректности связей между «дочерними» и «родительскими» записями.
Практики оптимизации и порядка
Для эффективного использования триггеров следуйте данным рекомендациям:
- Простота — залог успеха: Чем проще логика, тем лучше это сказывается на производительности.
- Избегайте лишних запросов: Работайте исключительно с затронутыми строками через таблицы
insertedи
deleted.
Алина Карпова
инженер по данным