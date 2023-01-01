Как создать BEFORE UPDATE trigger в SQL Server Express

#Триггеры  #INSERT / UPDATE / DELETE  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Для имитации триггера ДО ОБНОВЛЕНИЯ в SQL Server используется триггер ВМЕСТО ОБНОВЛЕНИЯ. Его запуск происходит до планируемого обновления, и он имеет право его согласовать или отложить:

SQL

CREATE TRIGGER trgBeforeUpdateExample
ON Employees
INSTEAD OF UPDATE
AS
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(*) FROM inserted WHERE Salary < 0) > 0
    BEGIN
        RAISERROR('Зарплата не может быть отрицательной!', 16, 1);
        RETURN;
    END

    UPDATE e
    SET e.Name = i.Name, e.Salary = i.Salary
    FROM Employees e
    JOIN inserted i ON e.EmployeeID = i.EmployeeID;
END

В этом примере представлен триггер, который отменяет обновления с отрицательной зарплатой, выполняя логическую предварительную проверку, как в случае с триггером ДО ОБНОВЛЕНИЯ.

Реализация триггеров

Триггер ВМЕСТО ОБНОВЛЕНИЯ прекрасно подходит для проведения действий ДО ОБНОВЛЕНИЯ в SQL Server. Качественная реализация важна для сохранения целостности данных и контроля над условной логикой.

Особенности триггеров в SQL Server

При создании триггеров в SQL Server важно учитывать определённые аспекты:

  • Каскадные триггеры: Они могут вызывать серию последовательных событий, тем не менее, SQL Server защищает от бесконечной рекурсии, предотвращая цикличность триггеров.
  • Производительность: Триггеры полезны для контроля над данными, но могут ухудшать производительность системы. Не забывайте оценивать их влияние на время выполнения транзакций.
  • Обработка ошибок: Важно предусмотреть механизмы для ситуаций, когда проверка перед обновлением не прошла успешно, включая проверки на ошибки и готовность к откату.

Триггеры ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Также существуют триггеры ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ, которые можно сравнить с внимательным наблюдателем, записывающим все изменения:

CREATE TRIGGER trgAfterUpdate
ON Employees
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditTable(UserID, ChangeDate, OldValue, NewValue)
    SELECT i.EmployeeID, GETDATE(), d.Salary, i.Salary
    FROM inserted i
    JOIN deleted d ON i.EmployeeID = d.EmployeeID
    WHERE i.Salary <> d.Salary;
END

Этот триггер фиксирует изменения зарплат после обновления данных.

Оптимизация для SQL Server Express

Если вы работаете с SQL Server Express, адаптируйте свои триггеры под ограничения этой версии, включая ограниченные ресурсы и размер базы данных.

Визуализация

Можно представить триггеры ДО ОБНОВЛЕНИЯ как временных проверяющих:

Операция: 📅 Предстоящие события
Триггер ДО ОБНОВЛЕНИЯ: 🕰️
Процесс: 🔄

Инспектор 🕵️‍♀️ проверяет операцию до её выполнения:

До: 🕵️‍♀️📩 (Планируемые изменения)
Данные: 👨‍💼👩‍💼 (Текущие записи)

⚙️ Триггер активируется 🕰️: 
- 🔄 Анализирует изменения 📩
- 🚦 Принимает решение об обновлении 👨‍💼👩‍💼

Итог:

- Если безопасно: Производим обновление 🟢
- Если опасно: Отменяем операцию 🔴

Примечание: в SQL Server для реализации операций, аналогичных «ДО ОБНОВЛЕНИЯ», используются триггеры ВМЕСТО.

Эта аналогия поможет вам представить, как триггеры ДО ОБНОВЛЕНИЯ контролируют изменения до их применения.

Продвинутые сценарии и лучшие практики

Определённые передовые практики облегчат ваше понимание использования триггеров в SQL Server:

Обновление таблиц типа 2 измерений

Триггеры могут помочь управлять обновлениями типа 2 измерений в хранилищах данных, словно вы Гарри Поттер, управляющий магией:

  • Учёт исторических версий: Перемещайте старые значения в историческую таблицу перед обновлением. Так данные, по сути, путешествуют во времени.
  • Соответствие SCD типу 2: Помечайте устаревшие записи и вводите обновлённые как новые данные.

Сложные сценарии валидации

Триггеры, исполняющие роль Шерлока Холмса в SQL Server, раскрывают тайны валидации:

  • Проверка перекрёстных ссылок: Прежде чем одобрить обновление, изучите связанные записи в других таблицах.
  • Валидация зависимостей: Убедитесь в корректности связей между «дочерними» и «родительскими» записями.

Практики оптимизации и порядка

Для эффективного использования триггеров следуйте данным рекомендациям:

  • Простота — залог успеха: Чем проще логика, тем лучше это сказывается на производительности.
  • Избегайте лишних запросов: Работайте исключительно с затронутыми строками через таблицы inserted и deleted.

Алина Карпова

инженер по данным

