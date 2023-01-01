logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Как сортировать LEFT JOIN в SQL? Получаем дорогую машину
Перейти

Как сортировать LEFT JOIN в SQL? Получаем дорогую машину

#LEFT/RIGHT JOIN  
Быстрый ответ

Если вам требуется отсортировать результаты выполнения LEFT JOIN в SQL, используйте оператор ORDER BY сразу после объединения таблиц. Сортировку следует проводить по столбцу вторичной таблицы следующим образом:

SQL
Скопировать код
SELECT main.id, related.value
FROM mainTable AS main
LEFT JOIN relatedTable AS related ON main.id = related.related_id
ORDER BY related.sortColumn; -- использовать ASC для сортировки по возрастанию и DESC для сортировки по убыванию.

ASC используется для сортировки по возрастанию, а DESC – для сортировки по убыванию данных, исходящих из столбца sortColumn таблицы relatedTable.

Мы идём группой! Сортировка и агрегатные функции

Когда необходима сложная сортировка, например, чтобы выявить максимальные или минимальные значения в группе, на помощь приходит подход с использованием агрегатных функций (MAX, MIN и др.) и оператора GROUP BY. Если, например, вы хотите найти самый дорогой автомобиль для каждого пользователя, ваш SQL-запрос будет выглядеть следующим образом:

SQL
Скопировать код
SELECT users.userName, MAX(cars.carPrice) AS MostExpensiveCar
FROM users
LEFT JOIN cars ON users.userId = cars.userId
GROUP BY users.userName
ORDER BY MostExpensiveCar DESC; -- ведь самое ценное не бывает недорогим!

Не забывайте о необходимости группировки по уникальному идентификатору основной таблицы при использовании агрегатных функций.

Верхние турниры подзапросов

Иногда возникает необходимость получить "вишенку на торте" – то есть лучший результат для каждого пользователя или самый дорогой товар. В таких случаях используется коррелированный подзапрос, который помогает отфильтровать результаты. Рассмотрим SQL-интерпретацию этого подхода:

SQL
Скопировать код
SELECT users.userName, cars.carPrice
FROM users
LEFT JOIN cars ON cars.carId = (
  SELECT carId
  FROM cars c
  WHERE c.userId = users.userId
  ORDER BY carPrice DESC
  LIMIT 1); -- каждому достойному — своя Bugatti.

Здесь внутренний подзапрос ищет нужную строку – самый дорогой автомобиль для каждого пользователя, используя при этом ORDER BY и LIMIT.

Быстрый как Гонсалес: Оптимизация запросов

Помните, что производительность – это ключевой аспект. Оптимизируйте структуру таблиц и создавайте индексы, уделяя особое внимание столбцам, участвующим в JOIN и GROUP BY.

Визуализация

В простом примере ниже наглядно демонстрируется важность соблюдения порядка при использовании LEFT JOIN:

Markdown
Скопировать код
Локомотив (Основная Таблица 🚂): [Вагон A, Вагон B, Вагон C]
Пассажирские Вагоны (Присоединённая Таблица 🚃): [Вагон 2, Вагон 1, Вагон 3]

Порядок сортировки: пассажиры занимают места в вагонах в соответствии с классом обслуживания 🎫: сначала первый, потом бизнес, затем – эконом.

Markdown
Скопировать код
🚂💨🚃: [Вагон A, Вагон B, Вагон C] -> [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3]
# Этим образом, как по волшебству (или благодаря SQL), вагоны A, B и C соединены с вагонами 1, 2 и 3.

В SQL этот порядок соответствует определенной сортировке вагонов при прикреплении их к локомотиву.

Преодоление страха перед NULL при сортировке

Когда пустые значения (NULL) препятствуют получению корректно отсортированного результата, можно воспользоваться IS NULL или COALESCE:

SQL
Скопировать код
ORDER BY CASE WHEN related.sortColumn IS NULL THEN 1 ELSE 0 END, related.sortColumn;

Теперь ваш запрос должным образом обрабатывает NULL, держит результаты в предсказуемом порядке.

Полезные материалы

  1. SQL LEFT JOIN Keyword – W3Schools: Основы работы с LEFT JOIN в SQL.
  2. database – SQL best practice to deal with default sort order – Stack Overflow: Обсуждения лучших практик сортировки в SQL.
  3. SQL ORDER BY Keyword – W3Schools: Полное руководство по оператору ORDER BY в SQL.
  4. t sql – LEFT JOIN vs. LEFT OUTER JOIN in SQL Server – Stack Overflow: Разъяснение разницы между LEFT JOIN и LEFT OUTER JOIN.
Софья Овчинникова

аналитик баз данных

Загрузка...