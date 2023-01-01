Как сохранить ноль перед числом в Oracle: TO_CHAR()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сохранить ведущие нули при преобразовании чисел в строки в Oracle, следует воспользоваться форматирующей моделью TO_CHAR , указав количество нулей которое нужно сохранить. Вот как это сделать:

SQL Скопировать код SELECT TO_CHAR(007, 'FM0000') FROM dual; -- '0007' сохранит ведущие нули.

В данном случае, формат '0000' обеспечивает возврат числа в четырехзначном формате с ведущими нулями, а префикс FM устраняет избыточные пробелы.

Если число меньше единицы и нужно сохранить ведущий ноль, это можно сделать следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT TO_CHAR(0.7, '0.99') FROM dual; -- Получится строка '0.70'

Тут формат '0.99' гарантирует наличие ведущего нуля и двух знаков после точки.

Форматирование с использованием моделей

Если требуется особое форматирование, основное применение FM может быть недостаточно. Для удаления лишних элементов, например, ненужных пробелов или десятичных точек, можно применить такой подход:

SQL Скопировать код SELECT RTRIM(TO_CHAR(0.7, 'FM999999999999990.99'), '.') FROM dual; -- Результат: '0.7'

Таким образом, можно удалять десятичные точки, следующие за числом, но используйте эту технику осторожно в больших запросах, чтобы не снизить производительность. Такие к ней стоит прибегать только при критической важности точности.

Достижение точности с помощью моделей форматов

Для достижения точного результата лучше использовать явные форматные шаблоны:

SQL Скопировать код SELECT TO_CHAR(0.05, '0D00') FROM dual; -- Обеспечивает сохранение ведущего нуля для чисел <1

Обозначение '0D00' гарантирует сохранение ведущего нуля для чисел меньше одного. Усложняя форматирование, вы можете использовать конструкции CASE или простую конкатенацию:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN my_number < 1 THEN '0' || TO_CHAR(my_number, 'FM.99') ELSE TO_CHAR(my_number, 'FM999990D99') END FROM dual; -- Вывод с сохранением ведущего нуля для чисел <1

Таким образом, '0' добавляется в начало чисел между 0 и 1, а для остальных используется стандартный формат.

Влияние на производительность при использовании пользовательских функций

Вопреки кажущейся идеальности решения о использовании функций PL/SQL для форматирования, это может негативно сказаться на производительности. Важно осознанно выбирать между необходимостью специализированного форматирования и требованиями к точности и производительности.

Визуализация

Если представить ведущий ноль в числе как шляпу на снеговике ☃️:

Markdown Скопировать код Вот такой снеговик изначально: ☃️🎩 После преобразования TO_CHAR: ☃️

Шляпа (ведущий ноль) пропадает, когда функция TO_CHAR преобразует numeric в string. Не погодные условия, а числовая логика — ведущий ноль не отображается!

Учёт возможных неожиданностей

Поведение функции TO_CHAR в Oracle может вызывать неожиданности, особенно если вы привыкли работать с другими SQL-системами. Важно тщательно протестировать различные форматы, чтобы убедиться в корректном отображении чисел с учётом всех возможных вариаций.

Поиск простых решений

Если работа с форматированием кажется сложной, можно найти более простые SQL-решения, например:

SQL Скопировать код SELECT '0' || TRIM(LEADING '0' FROM TO_CHAR(007, '999')) FROM dual; -- Сомневаетесь? Просто добавьте ведущий ноль!

Такой подход может быть легче для восприятия, хотя он и не подойдёт для всех случаев. Выбирайте решения, учитывая поддержку, читаемость и понимание среди коллег.

