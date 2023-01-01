Как снять ограничение уникальности индекса в PostgreSQL

Быстрый ответ

Следующие SQL-команды помогут вам отменить уникальность индекса в PostgreSQL. Замените обозначенные шаблоны актуальными именами объектов вашей базы данных:

SQL Скопировать код BEGIN; DROP INDEX CONCURRENTLY имя_уникального_индекса; CREATE INDEX CONCURRENTLY имя_нового_индекса ON имя_таблицы(имя_колонки); COMMIT;

Сначала мы удаляем существующий уникальный индекс, затем создаем новый стандартный индекс без применения ключевого слова UNIQUE . Используем CONCURRENTLY , чтобы минимизировать блокировки. Необходимо корректно указать имена индексов и объектов вашей базы данных. Все операции выполнются в рамках одной транзакции, обеспечивая их атомарность.

Вникаем в процесс изменения уникального индекса

В PostgreSQL индексы и уникальные ограничения служат различным целям. Уникальное ограничение основано на уникальном индексе, но сам индекс не ограничивает данные таблицы.

Чтобы проверить, есть ли у объекта уникальное ограничение, выполните запрос:

SQL Скопировать код SELECT constraint_name FROM information_schema.table_constraints WHERE table_name = 'имя_таблицы' AND constraint_type = 'UNIQUE';

Если вам требуется удалить уникальное ограничение, используйте:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы DROP CONSTRAINT имя_ограничения;

Воссоздание индекса без параметра UNIQUE оптимизирует его производительность, если важна скорость, но не уникальность данных. DROP INDEX в исходном виде не снимает уникальность с индекса.

Внимательно: зависимости и уникальные ограничения

Обращайте внимание на связанные зависимости, такие как внешние ключи, при работе с уникальными ограничениями. Необдуманное изменение может привести к проблемам.

Визуализация

Допустим, что до внесения изменений ваша база данных заявляла:

Markdown Скопировать код До: 🔒 "Я – уникальный индекс! Путь открыт только для одного 🗝️!"

Применяем изменения:

SQL Скопировать код ALTER INDEX имя_уникального_индекса DROP CONSTRAINT;

Теперь ваша база данных готова принять всех:

Markdown Скопировать код После: 🔓 "Добро пожаловать всем ключам 🗝️, начинаем вечеринку!"

Подготовка к ситуациям с неизменяемыми уникальными ограничениями

1. Решить о создании нового индекса

Как было показано в первом разделе, иногда создание нового индекса проще, чем модификация существующего.

2. Резервное копирование при серьезных изменениях

Всегда делайте резервное копирование перед работой с ключевыми элементами базы данных, особенно когда речь идет об удалении или воссоздании индексов.

3. Учет производительности

Воссоздание индексов в больших таблицах может требовать много ресурсов. Планируйте технические работы в менее активное время или используйте CONCURRENTLY для минимизации нагрузки.

Дополнительные подходы и предосторожности

Уникальное ограничение в pgAdmin III

Если вы используете pgAdmin III и не можете отменить уникальность индекса, так как эта опция заблокирована, вам помогут SQL-команды, описанные выше.

Разница между ограничениями NOT NULL и уникальностью

Важно понимать разницу между NOT NULL , запрещающим пустые значения, и уникальным ограничением, обеспечивающим уникальность данных в каждой строке.

