Как снять ограничение уникальности индекса в PostgreSQL#PostgreSQL #Индексы #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Следующие SQL-команды помогут вам отменить уникальность индекса в PostgreSQL. Замените обозначенные шаблоны актуальными именами объектов вашей базы данных:
BEGIN;
DROP INDEX CONCURRENTLY имя_уникального_индекса;
CREATE INDEX CONCURRENTLY имя_нового_индекса ON имя_таблицы(имя_колонки);
COMMIT;
Сначала мы удаляем существующий уникальный индекс, затем создаем новый стандартный индекс без применения ключевого слова
UNIQUE. Используем
CONCURRENTLY, чтобы минимизировать блокировки. Необходимо корректно указать имена индексов и объектов вашей базы данных. Все операции выполнются в рамках одной транзакции, обеспечивая их атомарность.
Вникаем в процесс изменения уникального индекса
В PostgreSQL индексы и уникальные ограничения служат различным целям. Уникальное ограничение основано на уникальном индексе, но сам индекс не ограничивает данные таблицы.
Чтобы проверить, есть ли у объекта уникальное ограничение, выполните запрос:
SELECT constraint_name
FROM information_schema.table_constraints
WHERE table_name = 'имя_таблицы' AND constraint_type = 'UNIQUE';
Если вам требуется удалить уникальное ограничение, используйте:
ALTER TABLE имя_таблицы DROP CONSTRAINT имя_ограничения;
Воссоздание индекса без параметра
UNIQUE оптимизирует его производительность, если важна скорость, но не уникальность данных.
DROP INDEX в исходном виде не снимает уникальность с индекса.
Внимательно: зависимости и уникальные ограничения
Обращайте внимание на связанные зависимости, такие как внешние ключи, при работе с уникальными ограничениями. Необдуманное изменение может привести к проблемам.
Визуализация
Допустим, что до внесения изменений ваша база данных заявляла:
До: 🔒 "Я – уникальный индекс! Путь открыт только для одного 🗝️!"
Применяем изменения:
ALTER INDEX имя_уникального_индекса DROP CONSTRAINT;
Теперь ваша база данных готова принять всех:
После: 🔓 "Добро пожаловать всем ключам 🗝️, начинаем вечеринку!"
Подготовка к ситуациям с неизменяемыми уникальными ограничениями
1. Решить о создании нового индекса
Как было показано в первом разделе, иногда создание нового индекса проще, чем модификация существующего.
2. Резервное копирование при серьезных изменениях
Всегда делайте резервное копирование перед работой с ключевыми элементами базы данных, особенно когда речь идет об удалении или воссоздании индексов.
3. Учет производительности
Воссоздание индексов в больших таблицах может требовать много ресурсов. Планируйте технические работы в менее активное время или используйте
CONCURRENTLY для минимизации нагрузки.
Дополнительные подходы и предосторожности
Уникальное ограничение в pgAdmin III
Если вы используете pgAdmin III и не можете отменить уникальность индекса, так как эта опция заблокирована, вам помогут SQL-команды, описанные выше.
Разница между ограничениями NOT NULL и уникальностью
Важно понимать разницу между
NOT NULL, запрещающим пустые значения, и уникальным ограничением, обеспечивающим уникальность данных в каждой строке.
Алина Карпова
инженер по данным