Как сделать существующую колонку первичным ключом в MySQL#MySQL / MariaDB #DDL: CREATE / ALTER / DROP #PRIMARY KEY
Быстрый ответ
Чтобы превратить существующий столбец в первичный ключ, воспользуйтесь командой
ALTER TABLE, добавив
ADD PRIMARY KEY. Учтите, что каждое значение в этом столбце должно быть уникальным и не должно быть NULL. Ниже приведен краткий пример для столбца
id в таблице
your_table:
ALTER TABLE `your_table` ADD PRIMARY KEY (`id`);
В этом примере
your_table и
id следует заменить на названия вашей таблицы и столбца. Если в столбце есть NULL или повторяющиеся значения, до преобразования они должны быть исправлены.
Необходимые условия для первичного ключа
Столбец, который вы планируете сделать первичным ключом, должен соответствовать следующим требованиям:
- Уникальность: все значения в столбце уникальны.
- Отсутствие NULL: в каждой записи столбец должен содержать некое значение.
- Отсутствие конфликтов: не должно быть уже существующих ограничений или индексов, которые могут помешать выполнению операции.
- Тип данных: тип данных в столбце должен соответствовать требованиям, предъявляемым к первичному ключу.
Удаление дубликатов
Перед тем как определить столбец как первичный ключ, необходимо убедиться, что все его значения уникальны:
SELECT column_name, COUNT(*)
FROM table_name GROUP BY column_name
HAVING COUNT(*) > 1; # Если в результате появились строки, значит есть дубликаты
Резервное копирование перед изменениями
Рекомендуется создать резервную копию таблицы перед внесением изменений:
CREATE TABLE backup_table_name AS SELECT * FROM original_table_name; # Создание копии таблицы
PHPMyAdmin — удобный инструмент
Если вы предпочитаете работать с графическим интерфейсом, PHPMyAdmin может прийтись вам по вкусу:
- Откройте вкладку Структура для нужной вам таблицы.
- Нажмите на значок 'Primary' 🔑 возле столбца, которым хотите сделать первичный ключ.
Устранение значений NULL
Убедитесь в отсутствии значений NULL, прежде чем назначать столбец первичным ключом:
UPDATE table_name SET column_name = next_value WHERE column_name IS NULL;
Проверка на конфликты
Перед назначением столбца в качестве первичного ключа проверьте его на наличие конфликтов:
SHOW INDEXES FROM table_name; # Отображение индексов таблицы
Тип данных столбца
Прежде чем преобразовать столбец в первичный ключ, убедитесь, что его тип данных подходит для этой роли. Обычно в качестве первичного ключа используются столбцы с типом данных INT для числовых значений и CHAR или VARCHAR для строковых.
Визуализация
Если представить таблицу как огромное здание, где каждый столбец — это отдельная комната, то создание первичного ключа будет соответствовать назначению одной из комнат в качестве главной:
🏠 Ваш супер-дом (Таблица)
| Комната (Столбец) | Номер комнаты (Значения) |
| --------------- | ------------------------ |
| Кухня | 101, 102, ... (💡) |
| Спальня | 201, 202, ... |
| Ванная | 301, 302, ... |
Когда мы превращаем столбец в первичный ключ:
ALTER TABLE building ADD PRIMARY KEY (Kitchen); # Кухня становится особенной 🍔
Мы получаем такую картину:
🔑 Кухня 101 (Первичный ключ) – уникальная и всеобщая ✅
🏠 Самое здание можно представить как своего рода таблицу, где каждая комната (столбец) является уникальной, а одна из комнат выбрана главной – это и есть наш первичный ключ.
Встреча с любыми препятствиями (Обработка ошибок)
Если в процессе выполнения вам встретился вывод "Не определён индекс!", то, скорее всего, вы пытались создать первичный ключ, не выполнив все необходимые проверки. Не забывайте о них!
Советы из первых уст
- Резервное копирование: Всегда делайте резервные копии перед любыми изменениями.
- Недопустимость дубликатов и NULL: Не пренебрегайте проверками на дубликаты и NULL-значения.
- Понимание роли ключа: Поймите, какую роль играет первичный ключ в структуре таблицы.
- Тестирование — важная стадия: Проводите все тесты в учебных базах в первую очередь, лишь после успешного их прохождения переходите к реальным.
- Четкость в именовании: Ясность именования поможет в дальнейшем быстрее понимать структуру данных.
Алина Карпова
инженер по данным