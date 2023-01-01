Как сделать существующую колонку первичным ключом в MySQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы превратить существующий столбец в первичный ключ, воспользуйтесь командой ALTER TABLE , добавив ADD PRIMARY KEY . Учтите, что каждое значение в этом столбце должно быть уникальным и не должно быть NULL. Ниже приведен краткий пример для столбца id в таблице your_table :

SQL Скопировать код ALTER TABLE `your_table` ADD PRIMARY KEY (`id`);

В этом примере your_table и id следует заменить на названия вашей таблицы и столбца. Если в столбце есть NULL или повторяющиеся значения, до преобразования они должны быть исправлены.

Необходимые условия для первичного ключа

Столбец, который вы планируете сделать первичным ключом, должен соответствовать следующим требованиям:

Уникальность: все значения в столбце уникальны. Отсутствие NULL: в каждой записи столбец должен содержать некое значение. Отсутствие конфликтов: не должно быть уже существующих ограничений или индексов, которые могут помешать выполнению операции. Тип данных: тип данных в столбце должен соответствовать требованиям, предъявляемым к первичному ключу.

Удаление дубликатов

Перед тем как определить столбец как первичный ключ, необходимо убедиться, что все его значения уникальны:

SQL Скопировать код SELECT column_name, COUNT(*) FROM table_name GROUP BY column_name HAVING COUNT(*) > 1; # Если в результате появились строки, значит есть дубликаты

Резервное копирование перед изменениями

Рекомендуется создать резервную копию таблицы перед внесением изменений:

SQL Скопировать код CREATE TABLE backup_table_name AS SELECT * FROM original_table_name; # Создание копии таблицы

PHPMyAdmin — удобный инструмент

Если вы предпочитаете работать с графическим интерфейсом, PHPMyAdmin может прийтись вам по вкусу:

Откройте вкладку Структура для нужной вам таблицы. Нажмите на значок 'Primary' 🔑 возле столбца, которым хотите сделать первичный ключ.

Устранение значений NULL

Убедитесь в отсутствии значений NULL, прежде чем назначать столбец первичным ключом:

SQL Скопировать код UPDATE table_name SET column_name = next_value WHERE column_name IS NULL;

Проверка на конфликты

Перед назначением столбца в качестве первичного ключа проверьте его на наличие конфликтов:

SQL Скопировать код SHOW INDEXES FROM table_name; # Отображение индексов таблицы

Тип данных столбца

Прежде чем преобразовать столбец в первичный ключ, убедитесь, что его тип данных подходит для этой роли. Обычно в качестве первичного ключа используются столбцы с типом данных INT для числовых значений и CHAR или VARCHAR для строковых.

Визуализация

Если представить таблицу как огромное здание, где каждый столбец — это отдельная комната, то создание первичного ключа будет соответствовать назначению одной из комнат в качестве главной:

Markdown Скопировать код 🏠 Ваш супер-дом (Таблица) | Комната (Столбец) | Номер комнаты (Значения) | | --------------- | ------------------------ | | Кухня | 101, 102, ... (💡) | | Спальня | 201, 202, ... | | Ванная | 301, 302, ... |

Когда мы превращаем столбец в первичный ключ:

SQL Скопировать код ALTER TABLE building ADD PRIMARY KEY (Kitchen); # Кухня становится особенной 🍔

Мы получаем такую картину:

Markdown Скопировать код 🔑 Кухня 101 (Первичный ключ) – уникальная и всеобщая ✅

🏠 Самое здание можно представить как своего рода таблицу, где каждая комната (столбец) является уникальной, а одна из комнат выбрана главной – это и есть наш первичный ключ.

Встреча с любыми препятствиями (Обработка ошибок)

Если в процессе выполнения вам встретился вывод "Не определён индекс!", то, скорее всего, вы пытались создать первичный ключ, не выполнив все необходимые проверки. Не забывайте о них!

Советы из первых уст

Резервное копирование : Всегда делайте резервные копии перед любыми изменениями.

: Всегда делайте резервные копии перед любыми изменениями. Недопустимость дубликатов и NULL : Не пренебрегайте проверками на дубликаты и NULL-значения.

: Не пренебрегайте проверками на дубликаты и NULL-значения. Понимание роли ключа : Поймите, какую роль играет первичный ключ в структуре таблицы.

: Поймите, какую роль играет первичный ключ в структуре таблицы. Тестирование — важная стадия : Проводите все тесты в учебных базах в первую очередь, лишь после успешного их прохождения переходите к реальным.

: Проводите все тесты в учебных базах в первую очередь, лишь после успешного их прохождения переходите к реальным. Четкость в именовании: Ясность именования поможет в дальнейшем быстрее понимать структуру данных.

