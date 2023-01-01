logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Как сделать существующую колонку первичным ключом в MySQL
Перейти

Как сделать существующую колонку первичным ключом в MySQL

#MySQL / MariaDB  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #PRIMARY KEY  
Быстрый ответ

Чтобы превратить существующий столбец в первичный ключ, воспользуйтесь командой ALTER TABLE, добавив ADD PRIMARY KEY. Учтите, что каждое значение в этом столбце должно быть уникальным и не должно быть NULL. Ниже приведен краткий пример для столбца id в таблице your_table:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE `your_table` ADD PRIMARY KEY (`id`);

В этом примере your_table и id следует заменить на названия вашей таблицы и столбца. Если в столбце есть NULL или повторяющиеся значения, до преобразования они должны быть исправлены.

Необходимые условия для первичного ключа

Столбец, который вы планируете сделать первичным ключом, должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Уникальность: все значения в столбце уникальны.
  2. Отсутствие NULL: в каждой записи столбец должен содержать некое значение.
  3. Отсутствие конфликтов: не должно быть уже существующих ограничений или индексов, которые могут помешать выполнению операции.
  4. Тип данных: тип данных в столбце должен соответствовать требованиям, предъявляемым к первичному ключу.

Удаление дубликатов

Перед тем как определить столбец как первичный ключ, необходимо убедиться, что все его значения уникальны:

SQL
Скопировать код
SELECT column_name, COUNT(*)
FROM table_name GROUP BY column_name
HAVING COUNT(*) > 1; # Если в результате появились строки, значит есть дубликаты

Резервное копирование перед изменениями

Рекомендуется создать резервную копию таблицы перед внесением изменений:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE backup_table_name AS SELECT * FROM original_table_name; # Создание копии таблицы

PHPMyAdmin — удобный инструмент

Если вы предпочитаете работать с графическим интерфейсом, PHPMyAdmin может прийтись вам по вкусу:

  1. Откройте вкладку Структура для нужной вам таблицы.
  2. Нажмите на значок 'Primary' 🔑 возле столбца, которым хотите сделать первичный ключ.

Устранение значений NULL

Убедитесь в отсутствии значений NULL, прежде чем назначать столбец первичным ключом:

SQL
Скопировать код
UPDATE table_name SET column_name = next_value WHERE column_name IS NULL;

Проверка на конфликты

Перед назначением столбца в качестве первичного ключа проверьте его на наличие конфликтов:

SQL
Скопировать код
SHOW INDEXES FROM table_name; # Отображение индексов таблицы

Тип данных столбца

Прежде чем преобразовать столбец в первичный ключ, убедитесь, что его тип данных подходит для этой роли. Обычно в качестве первичного ключа используются столбцы с типом данных INT для числовых значений и CHAR или VARCHAR для строковых.

Визуализация

Если представить таблицу как огромное здание, где каждый столбец — это отдельная комната, то создание первичного ключа будет соответствовать назначению одной из комнат в качестве главной:

Markdown
Скопировать код
🏠 Ваш супер-дом (Таблица)
| Комната (Столбец) | Номер комнаты (Значения) |
| ---------------   | ------------------------ |
| Кухня             | 101, 102, ... (💡)       |
| Спальня           | 201, 202, ...            |
| Ванная            | 301, 302, ...            |

Когда мы превращаем столбец в первичный ключ:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE building ADD PRIMARY KEY (Kitchen); # Кухня становится особенной 🍔

Мы получаем такую картину:

Markdown
Скопировать код
🔑 Кухня 101 (Первичный ключ) – уникальная и всеобщая ✅

🏠 Самое здание можно представить как своего рода таблицу, где каждая комната (столбец) является уникальной, а одна из комнат выбрана главной – это и есть наш первичный ключ.

Встреча с любыми препятствиями (Обработка ошибок)

Если в процессе выполнения вам встретился вывод "Не определён индекс!", то, скорее всего, вы пытались создать первичный ключ, не выполнив все необходимые проверки. Не забывайте о них!

Советы из первых уст

  • Резервное копирование: Всегда делайте резервные копии перед любыми изменениями.
  • Недопустимость дубликатов и NULL: Не пренебрегайте проверками на дубликаты и NULL-значения.
  • Понимание роли ключа: Поймите, какую роль играет первичный ключ в структуре таблицы.
  • Тестирование — важная стадия: Проводите все тесты в учебных базах в первую очередь, лишь после успешного их прохождения переходите к реальным.
  • Четкость в именовании: Ясность именования поможет в дальнейшем быстрее понимать структуру данных.

Полезные материалы

  1. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.1.9 ALTER TABLE Statement — официальная документация MySQL по команде ALTER TABLE.
  2. How do I specify unique constraint for multiple columns in MySQL? – Stack Overflow — дискуссия на Stack Overflow о создании первичного ключа на основе нескольких столбцов.
  3. SQL ALTER TABLE Statement – W3Schools — гайд по SQL ALTER TABLE, охватывает разные аспекты, от базовых до продвинутых.
  4. MySQL – ALTER Command – TutorialsPoint — детальное объяснение команды ALTER TABLE и способы добавления первичного ключа.
  5. MySQL: ALTER TABLE Statement – TechOnTheNet — подробное руководство по изменению структуры таблиц в MySQL, подходит для новичков.
  6. MySQL Tutorial – How to Add a Primary Key to an Existing Table — практические указания по добавлению первичных ключей в MySQL.
Алина Карпова

инженер по данным

