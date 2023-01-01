Как сделать поиск нечувствительным к регистру в Oracle
Быстрый ответ
Выполнить поиск без учета регистра в Oracle можно с помощью функций UPPER() или LOWER() следующим образом:
SELECT * FROM table_name WHERE UPPER(column) = UPPER('term');
Следует заменить
table_name,
column и
'term' на необходимые значения. Такой подход осуществляет сравнение данных без учета регистра.
Исспользование функциональных индексов
Для оптимизации производительности запросов рекомендуется создавать функциональные индексы для столбцов, которые используются в поиске:
CREATE INDEX idx_case_insensitive ON table_name (UPPER(column));
Функциональные индексы повышают скорость выполнения поиска, что крайне важно при обработке больших объемов данных.
Использование языковых настроек для усовершенствования алгоритма
Для настройки сравнения строк в Oracle используйте параметры NLS_COMP и NLS_SORT:
ALTER SESSION SET NLS_COMP=LINGUISTIC;
ALTER SESSION SET NLS_SORT=BINARY_CI;
Применение этих параметров повышает эффективность и точность работы с текстовыми данными.
Произвольный поиск масками в Oracle
Для реализации поиска по маске, нечувствительного к регистру, применим комбинацию функций LIKE, UPPER() и LOWER():
SELECT * FROM table_name WHERE UPPER(column) LIKE UPPER('%term%');
Данный запрос позволит находить записи, включающие искомое слово, без учета регистра символов.
REGEXP_LIKE(): Мощь шаблонного поиска
Для выполнения сложных шаблонных поисков без учета регистра предназначена функция REGEXP_LIKE(). Используйте параметр
'i' для игнорирования регистра:
SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column, 'term', 'i');
Обратите внимание, что использование функции REGEXP_LIKE может замедлить запрос из-за высокой сложности распознавания шаблонов.
Оператор COLLATE: Усиление ваших возможностей
В Oracle начиная с версии 12c R2 и новее оператор COLLATE позволяет сравнивать данные без учета регистра:
SELECT * FROM table_name WHERE column COLLATE BINARY_CI = 'term';
Применение оператора COLLATE оптимально для увеличения производительности запросов.
Ошибки, которых следует избегать
Будьте внимательны при работе с параметрами сессии NLS_COMP и NLS_SORT, поскольку они могут влиять не только на запросы, но и на общее поведение базы данных.
Визуализация
Представьте, что вы ищете определенную книгу среди тысячи экземпляров:
Полка: 'Moby Dick', 'moby dick', 'MOBY DICK'
Поиск без учета регистра подобен использованию специального увеличительного стекла:
С применением поиска без учета регистра вы находите:
- 'Moby Dick', 'moby dick', 'MOBY DICK'
- Будто все записи были: 'MOBY DICK'
Преобразование регистра упрощает поиск целевых записей:
-- SQL-вариант увеличительного стекла 🔎
SELECT * FROM books WHERE LOWER(title) = LOWER('Moby Dick');
Результат: Вы находите нужную книгу, несмотря на различия в её наименовании! 📖✨
Оптимизация производительности запросов
Можно усовершенствовать индексы для ускорения поиска без учета регистра:
-- Прочный и универсальный индекс
CREATE INDEX idx_case_upper ON table_name (UPPER(column));
-- Эффективный индекс для лингвистической обработки
CREATE INDEX idx_linguistic ON table_name (NLSSORT(column, 'NLS_SORT=BINARY_CI'));
-- COLLATE обеспечивает точность и производительность
SELECT * FROM table_name
WHERE CASE WHEN condition THEN column COLLATE BINARY_CI ELSE column END = 'term';
Эти методы значительно улучшают эффективность работы с запросами, освобождая от ненужных проверок и сокращая время выполнения.
Поиск без учета диакритических символов
Если необходимо игнорировать диакритические символы при поиске, Oracle предлагает следующие настройки:
ALTER SESSION SET NLS_COMP=LINGUISTIC;
ALTER SESSION SET NLS_SORT=BINARY_AI;
Настройка BINARY_AI позволит выполнять поиск среди данных с различными диакритическими символами.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик