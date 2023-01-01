Как сделать поиск нечувствительным к регистру в Oracle

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Выполнить поиск без учета регистра в Oracle можно с помощью функций UPPER() или LOWER() следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE UPPER(column) = UPPER('term');

Следует заменить table_name , column и 'term' на необходимые значения. Такой подход осуществляет сравнение данных без учета регистра.

Исспользование функциональных индексов

Для оптимизации производительности запросов рекомендуется создавать функциональные индексы для столбцов, которые используются в поиске:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_case_insensitive ON table_name (UPPER(column));

Функциональные индексы повышают скорость выполнения поиска, что крайне важно при обработке больших объемов данных.

Использование языковых настроек для усовершенствования алгоритма

Для настройки сравнения строк в Oracle используйте параметры NLS_COMP и NLS_SORT:

SQL Скопировать код ALTER SESSION SET NLS_COMP=LINGUISTIC; ALTER SESSION SET NLS_SORT=BINARY_CI;

Применение этих параметров повышает эффективность и точность работы с текстовыми данными.

Произвольный поиск масками в Oracle

Для реализации поиска по маске, нечувствительного к регистру, применим комбинацию функций LIKE, UPPER() и LOWER():

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE UPPER(column) LIKE UPPER('%term%');

Данный запрос позволит находить записи, включающие искомое слово, без учета регистра символов.

REGEXP_LIKE(): Мощь шаблонного поиска

Для выполнения сложных шаблонных поисков без учета регистра предназначена функция REGEXP_LIKE(). Используйте параметр 'i' для игнорирования регистра:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column, 'term', 'i');

Обратите внимание, что использование функции REGEXP_LIKE может замедлить запрос из-за высокой сложности распознавания шаблонов.

Оператор COLLATE: Усиление ваших возможностей

В Oracle начиная с версии 12c R2 и новее оператор COLLATE позволяет сравнивать данные без учета регистра:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column COLLATE BINARY_CI = 'term';

Применение оператора COLLATE оптимально для увеличения производительности запросов.

Ошибки, которых следует избегать

Будьте внимательны при работе с параметрами сессии NLS_COMP и NLS_SORT, поскольку они могут влиять не только на запросы, но и на общее поведение базы данных.

Визуализация

Представьте, что вы ищете определенную книгу среди тысячи экземпляров:

Markdown Скопировать код Полка: 'Moby Dick', 'moby dick', 'MOBY DICK'

Поиск без учета регистра подобен использованию специального увеличительного стекла:

Markdown Скопировать код С применением поиска без учета регистра вы находите: - 'Moby Dick', 'moby dick', 'MOBY DICK' - Будто все записи были: 'MOBY DICK'

Преобразование регистра упрощает поиск целевых записей:

SQL Скопировать код -- SQL-вариант увеличительного стекла 🔎 SELECT * FROM books WHERE LOWER(title) = LOWER('Moby Dick');

Результат: Вы находите нужную книгу, несмотря на различия в её наименовании! 📖✨

Оптимизация производительности запросов

Можно усовершенствовать индексы для ускорения поиска без учета регистра:

SQL Скопировать код -- Прочный и универсальный индекс CREATE INDEX idx_case_upper ON table_name (UPPER(column)); -- Эффективный индекс для лингвистической обработки CREATE INDEX idx_linguistic ON table_name (NLSSORT(column, 'NLS_SORT=BINARY_CI')); -- COLLATE обеспечивает точность и производительность SELECT * FROM table_name WHERE CASE WHEN condition THEN column COLLATE BINARY_CI ELSE column END = 'term';

Эти методы значительно улучшают эффективность работы с запросами, освобождая от ненужных проверок и сокращая время выполнения.

Поиск без учета диакритических символов

Если необходимо игнорировать диакритические символы при поиске, Oracle предлагает следующие настройки:

SQL Скопировать код ALTER SESSION SET NLS_COMP=LINGUISTIC; ALTER SESSION SET NLS_SORT=BINARY_AI;

Настройка BINARY_AI позволит выполнять поиск среди данных с различными диакритическими символами.

Полезные материалы