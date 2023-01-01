Как сделать колонку в PostgreSQL допускающей NULL: BIGINT

#PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Чтобы в PostgreSQL разрешить опциональное поле, самым простым путем будет использование команды ALTER TABLE:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE имя_таблицы ALTER COLUMN имя_столбца DROP NOT NULL;

Необходимо заменить имя_таблицы и имя_столбца на актуальные для вас данные. Данная операция убирает ограничение NOT NULL, что позволяет столбцу принимать значения NULL.

Перед началом модификации таблиц: проверьте существующие ограничения

Перед тем как вносить изменения, важно проверить ваши текущие “преграды” – ограничения, установленные на столбец. Для этого вы можете воспользоваться системным каталогом information_schema.columns, который имеет информацию о структуре вашей базы данных:

SQL
Скопировать код
SELECT is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'ваш_столбец'
AND column_name = 'ваша_таблица';

В случае получения в ответ NO, это будет означать, что на столбец наложено ограничение NOT NULL.

Рассмотрим двусторонность NULLability

Прежде чем изменить столбец на NULL-допустимый, следует учесть несколько аспектов:

  • Целостность данных: Уместно ли, чтобы в данном поле могли быть пустые значения? Не приведет ли это к непредсказуемым последствиям?
  • Логика работы: Совместимо ли с логикой вашего приложения принятие столбцом значений NULL?
  • Производительность: Готовы ли вы столкнуться с изменением производительности операций с индексами после того, как столбец станет NULL-допустимым?

Ключевые аспекты: преимущества и недостатки

  • Чистота данных: Учтите потенциальный риск изменения уже сохраненных данных после того, как вы разрешите присутствие NULL. Прежде чем вносить изменения, тщательно изучите информационную структуру базы данных.
  • Доминоэффект: Как в международных союзах, убедитесь, что изменения не окажут негативное влияние на связанные сущности, такие как триггеры или функции.
  • Защита от ошибок: Желательно проводить изменения в рамках транзакции. Это позволит быстро откатить изменения при выявлении неожиданных проблем:
SQL
Скопировать код
BEGIN;

-- Осторожно, идет процесс изменения...
ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN ваш_столбец DROP NOT NULL;

-- Проверим результаты...
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец IS NULL;

-- Если все нас устраивает, фиксируем изменения, в противном случае – откатываем назад
COMMIT;
-- Или
ROLLBACK;

Визуализация

Вот наглядный пример:

Markdown
Скопировать код
До (🚧 Здесь было ограничение):
| Столбец         | Nullability   |
| --------------- | ------------- |
| example_col 🌳 | NOT NULL 🔒   |

После (🚪 Ограничение снято):
| Столбец         | Nullability   |
| --------------- | ------------- |
| example_col 🌳 | NULLABLE 🛅   |

Для того чтобы "открыть дверь", выполните следующее:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN example_col DROP NOT NULL;

Помните: понимание кода – это первый шаг к его освоению.

Завершение: Влияние на производительность

  • Вращение колеса изменений: Разрешение NULL значений может значительно повлиять на производительность уже имеющихся индексов. Будьте готовы к потенциальной необходимости их оптимизации.
  • "Скрытое" обслуживание: Не упускайте из виду, что PostgreSQL может автоматически запустить процесс VACUUM для очистки и оптимизации таблицы после внесения изменений.

Устранение неполадок: шпаргалка

  • Имена в приключениях: Чтобы быть в курсе, проработайте информацию об ограничениях с помощью запроса к pg_constraints.
  • Доступ ограничен: Убедитесь, что у вас есть необходимые привилегии для внесения изменений в схему таблицы.
  • Столбец в работе: Если столбец активно используется, рекомендуется проводить изменения в период наименьшей нагрузки системы.

Денис Сурков

архитектор данных

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...