Как сделать колонку в PostgreSQL допускающей NULL: BIGINT

Быстрый ответ

Чтобы в PostgreSQL разрешить опциональное поле, самым простым путем будет использование команды ALTER TABLE :

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ALTER COLUMN имя_столбца DROP NOT NULL;

Необходимо заменить имя_таблицы и имя_столбца на актуальные для вас данные. Данная операция убирает ограничение NOT NULL , что позволяет столбцу принимать значения NULL.

Перед началом модификации таблиц: проверьте существующие ограничения

Перед тем как вносить изменения, важно проверить ваши текущие “преграды” – ограничения, установленные на столбец. Для этого вы можете воспользоваться системным каталогом information_schema.columns , который имеет информацию о структуре вашей базы данных:

SQL Скопировать код SELECT is_nullable FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'ваш_столбец' AND column_name = 'ваша_таблица';

В случае получения в ответ NO , это будет означать, что на столбец наложено ограничение NOT NULL .

Рассмотрим двусторонность NULLability

Прежде чем изменить столбец на NULL-допустимый, следует учесть несколько аспектов:

Целостность данных : Уместно ли, чтобы в данном поле могли быть пустые значения? Не приведет ли это к непредсказуемым последствиям?

: Уместно ли, чтобы в данном поле могли быть пустые значения? Не приведет ли это к непредсказуемым последствиям? Логика работы : Совместимо ли с логикой вашего приложения принятие столбцом значений NULL?

: Совместимо ли с логикой вашего приложения принятие столбцом значений NULL? Производительность: Готовы ли вы столкнуться с изменением производительности операций с индексами после того, как столбец станет NULL-допустимым?

Ключевые аспекты: преимущества и недостатки

Чистота данных : Учтите потенциальный риск изменения уже сохраненных данных после того, как вы разрешите присутствие NULL. Прежде чем вносить изменения, тщательно изучите информационную структуру базы данных.

: Учтите потенциальный риск изменения уже сохраненных данных после того, как вы разрешите присутствие NULL. Прежде чем вносить изменения, тщательно изучите информационную структуру базы данных. Доминоэффект : Как в международных союзах, убедитесь, что изменения не окажут негативное влияние на связанные сущности, такие как триггеры или функции.

: Как в международных союзах, убедитесь, что изменения не окажут негативное влияние на связанные сущности, такие как триггеры или функции. Защита от ошибок: Желательно проводить изменения в рамках транзакции. Это позволит быстро откатить изменения при выявлении неожиданных проблем:

SQL Скопировать код BEGIN; -- Осторожно, идет процесс изменения... ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN ваш_столбец DROP NOT NULL; -- Проверим результаты... SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец IS NULL; -- Если все нас устраивает, фиксируем изменения, в противном случае – откатываем назад COMMIT; -- Или ROLLBACK;

Визуализация

Вот наглядный пример:

Markdown Скопировать код До (🚧 Здесь было ограничение): | Столбец | Nullability | | --------------- | ------------- | | example_col 🌳 | NOT NULL 🔒 | После (🚪 Ограничение снято): | Столбец | Nullability | | --------------- | ------------- | | example_col 🌳 | NULLABLE 🛅 |

Для того чтобы "открыть дверь", выполните следующее:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN example_col DROP NOT NULL;

Завершение: Влияние на производительность

Вращение колеса изменений : Разрешение NULL значений может значительно повлиять на производительность уже имеющихся индексов. Будьте готовы к потенциальной необходимости их оптимизации.

: Разрешение NULL значений может значительно повлиять на производительность уже имеющихся индексов. Будьте готовы к потенциальной необходимости их оптимизации. "Скрытое" обслуживание: Не упускайте из виду, что PostgreSQL может автоматически запустить процесс VACUUM для очистки и оптимизации таблицы после внесения изменений.

Устранение неполадок: шпаргалка

Имена в приключениях : Чтобы быть в курсе, проработайте информацию об ограничениях с помощью запроса к pg_constraints .

: Чтобы быть в курсе, проработайте информацию об ограничениях с помощью запроса к . Доступ ограничен : Убедитесь, что у вас есть необходимые привилегии для внесения изменений в схему таблицы.

: Убедитесь, что у вас есть необходимые привилегии для внесения изменений в схему таблицы. Столбец в работе: Если столбец активно используется, рекомендуется проводить изменения в период наименьшей нагрузки системы.

