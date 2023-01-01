Как сделать колонку в PostgreSQL допускающей NULL: BIGINT#PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Чтобы в PostgreSQL разрешить опциональное поле, самым простым путем будет использование команды
ALTER TABLE:
ALTER TABLE имя_таблицы ALTER COLUMN имя_столбца DROP NOT NULL;
Необходимо заменить
имя_таблицы и
имя_столбца на актуальные для вас данные. Данная операция убирает ограничение
NOT NULL, что позволяет столбцу принимать значения NULL.
Перед началом модификации таблиц: проверьте существующие ограничения
Перед тем как вносить изменения, важно проверить ваши текущие “преграды” – ограничения, установленные на столбец. Для этого вы можете воспользоваться системным каталогом
information_schema.columns, который имеет информацию о структуре вашей базы данных:
SELECT is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'ваш_столбец'
AND column_name = 'ваша_таблица';
В случае получения в ответ
NO, это будет означать, что на столбец наложено ограничение
NOT NULL.
Рассмотрим двусторонность NULLability
Прежде чем изменить столбец на NULL-допустимый, следует учесть несколько аспектов:
- Целостность данных: Уместно ли, чтобы в данном поле могли быть пустые значения? Не приведет ли это к непредсказуемым последствиям?
- Логика работы: Совместимо ли с логикой вашего приложения принятие столбцом значений NULL?
- Производительность: Готовы ли вы столкнуться с изменением производительности операций с индексами после того, как столбец станет NULL-допустимым?
Ключевые аспекты: преимущества и недостатки
- Чистота данных: Учтите потенциальный риск изменения уже сохраненных данных после того, как вы разрешите присутствие NULL. Прежде чем вносить изменения, тщательно изучите информационную структуру базы данных.
- Доминоэффект: Как в международных союзах, убедитесь, что изменения не окажут негативное влияние на связанные сущности, такие как триггеры или функции.
- Защита от ошибок: Желательно проводить изменения в рамках транзакции. Это позволит быстро откатить изменения при выявлении неожиданных проблем:
BEGIN;
-- Осторожно, идет процесс изменения...
ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN ваш_столбец DROP NOT NULL;
-- Проверим результаты...
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец IS NULL;
-- Если все нас устраивает, фиксируем изменения, в противном случае – откатываем назад
COMMIT;
-- Или
ROLLBACK;
Визуализация
Вот наглядный пример:
До (🚧 Здесь было ограничение):
| Столбец | Nullability |
| --------------- | ------------- |
| example_col 🌳 | NOT NULL 🔒 |
После (🚪 Ограничение снято):
| Столбец | Nullability |
| --------------- | ------------- |
| example_col 🌳 | NULLABLE 🛅 |
Для того чтобы "открыть дверь", выполните следующее:
ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN example_col DROP NOT NULL;
Помните: понимание кода – это первый шаг к его освоению.
Завершение: Влияние на производительность
- Вращение колеса изменений: Разрешение NULL значений может значительно повлиять на производительность уже имеющихся индексов. Будьте готовы к потенциальной необходимости их оптимизации.
- "Скрытое" обслуживание: Не упускайте из виду, что PostgreSQL может автоматически запустить процесс VACUUM для очистки и оптимизации таблицы после внесения изменений.
Устранение неполадок: шпаргалка
- Имена в приключениях: Чтобы быть в курсе, проработайте информацию об ограничениях с помощью запроса к
pg_constraints.
- Доступ ограничен: Убедитесь, что у вас есть необходимые привилегии для внесения изменений в схему таблицы.
- Столбец в работе: Если столбец активно используется, рекомендуется проводить изменения в период наименьшей нагрузки системы.
Денис Сурков
архитектор данных