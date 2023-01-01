Как сделать колонку уникальной в PostgreSQL: ALTER TABLE

Быстрый ответ

Чтобы гарантировать уникальность значений в столбце таблицы PostgreSQL, примените следующий синтаксис:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD UNIQUE (имя_столбца);

Прежде чем вносить данное изменение, убедитесь, что в соответствующем столбце отсутствуют дубликаты. Это поможет избежать ошибок, связанных с ограничениями уникальности.

Осуществление проверки на наличие дубликатов

Перед введением уникального ограничения целесообразно проверить наличие дубликатов:

SQL Скопировать код SELECT имя_столбца, COUNT(*) FROM имя_таблицы GROUP BY имя_столбца HAVING COUNT(*) > 1;

Если обнаруживаются дублирующиеся записи, их нужно устранить путем обновления, удаления или выполнения других действий в соответствии с вашими требованиями до применения уникальности.

Назначение и использование уникального ограничения

Добавьте уникальное ограничение, имеющее свое имя, для удобства управления в будущем:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD CONSTRAINT имя_уникального_ограничения UNIQUE (имя_столбца);

Название ограничения (например, имя_уникального_ограничения ) позволит легко его идентифицировать и управлять им в последующем.

Применение уникальности к нескольким столбцам

Уникальное ограничение может распространяться на несколько столбцов:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD CONSTRAINT имя_уникального_ограничения UNIQUE (столбец1, столбец2);

В этом случае совокупность значений в столбец1 и столбец2 должна быть уникальной на протяжении всех строк таблицы.

Применение транзакционной безопасности с возможностью отката

С целью того чтобы изменения были безопасными, используйте транзакционные блоки:

SQL Скопировать код BEGIN; -- Добавим уникальность в нашу таблицу! ALTER TABLE имя_таблицы ADD UNIQUE (имя_столбца); /* Здесь вы можете провести дополнительные проверки и операции, например: - выполнить выборочную проверку данных - запустить процессы, которые с ними связаны - пойти на перерыв */ COMMIT; -- Если всё прошло успешно, подтвердите транзакцию.

Если возникнут сложности, воспользуйтесь откатом для возврата таблицы в исходное состояние.

Учёт производительности

Создание уникального индекса способствует улучшению процесса поиска данных, однако может увеличить время для операций записи, поскольку каждая новая запись требует проверку на уникальность.

Визуализация

Представьте себе парковку, где каждое место соответствует записи в таблице, а уникальный номер автомобиля – значению столбца:

Markdown Скопировать код До внесения изменений: После изменений: | Место | Номер | | Место | Номер | |-------|---------------| |-------|-----------------| | 1 | ААА111 | | 1 | ААА111 | | 2 | ВВВ222 | | 2 | ВВВ222 | | 3 | ААА111 | | 3 | 🚫 (Нарушено уникальное ограничение) |

После установки ограничения уникальности каждому парковочному месту должен быть присвоен уникальный номер.

Контроль над сохранением уникальности

PostgreSQL не просто выполняет функцию хранения данных, но еще и обеспечивает их организацию и высокую производительность. После того как уникальные ограничения были введены, регулярно проверяйте данные, чтобы предотвратить появление неожиданных дубликатов.

