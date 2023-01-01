Как проверить существование роли в базе данных SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы проверить наличие определённой роли базы данных в SQL Server, вы можете использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE type = 'R' AND name = 'Название_Роли') PRINT 'Роль существует.' -- Силы порядка на страже! ELSE PRINT 'Роль не найдена.' -- Как будто её никогда и не было!

В этом запросе замените 'Название_Роли' на имя нужной вам роли.

Другие способы решения задачи

Вариант №1: Использование функции DATABASE_PRINCIPAL_ID

SQL Server представляет функцию DATABASE_PRINCIPAL_ID , позволяющую проверить наличие роли. Вот как вы можете её использовать:

SQL Скопировать код IF DATABASE_PRINCIPAL_ID('Название_Роли') IS NOT NULL PRINT 'Роль существует.' -- Великолепное детективное заключение! ELSE PRINT 'Роль не найдена.' -- Куда же она делась?

Эта функция возвращает идентификатор роли, если она существует, и NULL , если она отсутствует.

Вариант №2: Альтернативные варианты

Технологии продолжают развиваться, но некоторые устаревшие функции, такие как USER_ID , всё ещё используются для проверки ролей, впрочем, они уже не актуальны. Предлагаю остановиться на современных и безопасных методах проверки.

Визуализация

Пример запроса для проверки существования роли базы данных в SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE type_desc = 'DATABASE_ROLE' AND name = 'Название_Роли';

Представьте таблицу как список ролей базы данных:

Markdown Скопировать код | Название роли | Статус наличия (✅ или ❌) | | -------------- | ------------------------- | | SalesManager | ✅ | | InventoryClerk | ✅ | | Название_Роли | ❌ |

Если роль присутствует в списке (со значком ✅), то она уже существует. Если же она указана как отсутствующая (❌), то её необходимо создать.

Завершение

Избегание дублирования

Перед тем как создавать новые роли с помощью CREATE ROLE , убедитесь, что она ещё не была создана. Это похоже на проверку свежести молока перед тем, как добавить его в кофе. Ведь никому не понравится кофе с испорченным молоком, не так ли?

Безопасное создание ролей в SQL Server

Беспокоитесь о возможном дублировании ролей? Нет повода для беспокойства: начиная с версии SQL Server 2016 SP1, вы можете смело и без риска создавать новые роли:

SQL Скопировать код IF DATABASE_PRINCIPAL_ID('Название_Новой_Роли') IS NULL CREATE ROLE Название_Новой_Роли; -- Роль успешно создана, как по волшебству!

Этот запрос сначала проверяет отсутствие роли, прежде чем ее создать. Таким образом, вы предотвратите ненужное дублирование и сэкономите своё время.

Создание ролей для новичков

При создании новой роли важно указать её имя, тип и авторизацию. Без полного списка параметров результат может быть не предсказуем, как при готовке блюда по недостаточно точному рецепту.