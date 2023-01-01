Как проверить чувствительность к регистру в SQL Server?
Быстрый ответ
Чтобы проверить чувствительность SQL Server к регистру, необходимо выполнить запрос, обращающийся к свойству сопоставления
'IsCaseSensitive'. Вот пример такого запроса:
SELECT
CASE WHEN COLLATIONPROPERTY('Latin1_General_CS_AS', 'IsCaseSensitive') = 1
THEN 'Чувствителен к регистру' ELSE 'Нечувствителен к регистру'
END;
Замените
'Latin1_General_CS_AS' на название сопоставления, которое используется на вашем сервере для проведения проверки. Если требуется проверить конкретную базу данных, используйте
database_default.
Один сервер, разные сопоставления
Сопоставление может быть разным в разных контекстах. Чтобы проверить его, можно воспользоваться следующими командами:
Нна уровне сервера:
SELECT SERVERPROPERTY('COLLATION'); -- Узнаем, какое сопоставление используется на сервере
На уровне базы данных:
SELECT DATABASEPROPERTYEX('databasename', 'Collation'); -- Проверим, какое сопоставление задействовано в данной базе данных
На уровне столбцов:
SELECT COLUMN_NAME, COLLATION_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'tablename'; -- Выясним, какое сопоставление используется для конкретного столбца
При составлении запросов SELECT используйте COLLATE для явной проверки чувствительности к регистру и обеспечения единообразия выполнения хранимых процедур.
Изменение сопоставления
Если возникла необходимость изменить сопоставление в работающей системе, можно воспользоваться следующими рекомендациями:
- Проведите изолированное тестирование для преедотвращения массовых проблем.
- Если произошли ошибки, осторожно отмените сделанные изменения.
- Чтобы выбрать подходящее сопоставление, воспользуйтесь функцией
fn_helpcollations().
Переменные и значения NULL: учёт регистра
- При сравнении, если оба значения равны NULL и сопоставление нечувствительно к регистру, они считаются равными.
- Разные переменные с одинаковым значением в разных областях видимости – это почти всегда вызывает конфликт из-за разницы в сопоставлениях.
COLLATE: инструмент контроля сравнений
Используйте COLLATE в сравнительных выражениях для управления тем, как SQL Server соблюдает чувствительность к регистру. Это можно сравнить со своего рода компасом, указывающим направление в огромном океане данных.
Понимание символьных схем
Осознание символьной схемы сопоставления COLLATE позволяет использовать запросы с большей точностью и эффективностью.
Визуализация
Можно представить условия чувствительности к регистру в SQL Server как систему каталогизации в библиотеке:
Библиотека нечувствительная к регистру 📘🔤:
'apple', 'Apple', 'APPLE' – все эти книги лежат на одной полке.
Библиотека чувствительная к регистру 📚🔠:
'apple', 'Apple', 'APPLE' – каждая книга находится на своей полке.
Пример запроса:
IF 'a' = 'A'
PRINT 'Эта библиотека 🔤 не обращает внимание на регистр!'
ELSE
PRINT 'Эта библиотека 🔠 очень строго следит за регистром!'
Таким образом, COLLATION в SQL Server "устанавливает правила" 📑 и решает, на одну ли полку следует отнести 'a' и 'A' 🔠🔤. Зная эти правила, вы всегда будете знать, как правильно оформить запрос.
Для перфекционистов: настройка схем и изменений
Изменение сопоставления столбца
Для изменения сопоставления конкретного столбца воспользуйтесь таким запросом:
ALTER TABLE tablename
ALTER COLUMN columnname VARCHAR(255)
COLLATE Latin1_General_CS_AS NOT NULL;
-- Произвести изменение сопоставления для выбранного столбца
Применение COLLATE в условиях WHERE
Для более точного поиска можно использовать такой запрос:
SELECT *
FROM tablename
WHERE columnname COLLATE Latin1_General_CS_AS = 'SomeValue';
-- Получение всех записей, в которых значение столбца совпадает с указанным значением
Будьте осторожны при отмене изменений
Если в процессе изменения сопоставления произошла ошибка, сделайте шаг назад:
ALTER TABLE tablename
ALTER COLUMN columnname VARCHAR(255)
COLLATE Previous_Collation_Name NOT NULL;
-- Отмена изменений и возврат к исходному сопоставлению
Виктор Ермаков
SQL-разработчик