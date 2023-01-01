Как проверить чувствительность к регистру в SQL Server?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы проверить чувствительность SQL Server к регистру, необходимо выполнить запрос, обращающийся к свойству сопоставления 'IsCaseSensitive' . Вот пример такого запроса:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN COLLATIONPROPERTY('Latin1_General_CS_AS', 'IsCaseSensitive') = 1 THEN 'Чувствителен к регистру' ELSE 'Нечувствителен к регистру' END;

Замените 'Latin1_General_CS_AS' на название сопоставления, которое используется на вашем сервере для проведения проверки. Если требуется проверить конкретную базу данных, используйте database_default .

Один сервер, разные сопоставления

Сопоставление может быть разным в разных контекстах. Чтобы проверить его, можно воспользоваться следующими командами:

Нна уровне сервера : SQL Скопировать код SELECT SERVERPROPERTY('COLLATION'); -- Узнаем, какое сопоставление используется на сервере

На уровне базы данных : SQL Скопировать код SELECT DATABASEPROPERTYEX('databasename', 'Collation'); -- Проверим, какое сопоставление задействовано в данной базе данных

На уровне столбцов: SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME, COLLATION_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'tablename'; -- Выясним, какое сопоставление используется для конкретного столбца

При составлении запросов SELECT используйте COLLATE для явной проверки чувствительности к регистру и обеспечения единообразия выполнения хранимых процедур.

Изменение сопоставления

Если возникла необходимость изменить сопоставление в работающей системе, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Проведите изолированное тестирование для преедотвращения массовых проблем.

Если произошли ошибки, осторожно отмените сделанные изменения .

. Чтобы выбрать подходящее сопоставление, воспользуйтесь функцией fn_helpcollations() .

Переменные и значения NULL: учёт регистра

При сравнении, если оба значения равны NULL и сопоставление нечувствительно к регистру, они считаются равными.

и сопоставление нечувствительно к регистру, они считаются равными. Разные переменные с одинаковым значением в разных областях видимости – это почти всегда вызывает конфликт из-за разницы в сопоставлениях.

COLLATE: инструмент контроля сравнений

Используйте COLLATE в сравнительных выражениях для управления тем, как SQL Server соблюдает чувствительность к регистру. Это можно сравнить со своего рода компасом, указывающим направление в огромном океане данных.

Понимание символьных схем

Осознание символьной схемы сопоставления COLLATE позволяет использовать запросы с большей точностью и эффективностью.

Визуализация

Можно представить условия чувствительности к регистру в SQL Server как систему каталогизации в библиотеке:

Markdown Скопировать код Библиотека нечувствительная к регистру 📘🔤: 'apple', 'Apple', 'APPLE' – все эти книги лежат на одной полке. Библиотека чувствительная к регистру 📚🔠: 'apple', 'Apple', 'APPLE' – каждая книга находится на своей полке.

Пример запроса:

SQL Скопировать код IF 'a' = 'A' PRINT 'Эта библиотека 🔤 не обращает внимание на регистр!' ELSE PRINT 'Эта библиотека 🔠 очень строго следит за регистром!'

Таким образом, COLLATION в SQL Server "устанавливает правила" 📑 и решает, на одну ли полку следует отнести 'a' и 'A' 🔠🔤. Зная эти правила, вы всегда будете знать, как правильно оформить запрос.

Для перфекционистов: настройка схем и изменений

Изменение сопоставления столбца

Для изменения сопоставления конкретного столбца воспользуйтесь таким запросом:

SQL Скопировать код ALTER TABLE tablename ALTER COLUMN columnname VARCHAR(255) COLLATE Latin1_General_CS_AS NOT NULL; -- Произвести изменение сопоставления для выбранного столбца

Применение COLLATE в условиях WHERE

Для более точного поиска можно использовать такой запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM tablename WHERE columnname COLLATE Latin1_General_CS_AS = 'SomeValue'; -- Получение всех записей, в которых значение столбца совпадает с указанным значением

Будьте осторожны при отмене изменений

Если в процессе изменения сопоставления произошла ошибка, сделайте шаг назад:

SQL Скопировать код ALTER TABLE tablename ALTER COLUMN columnname VARCHAR(255) COLLATE Previous_Collation_Name NOT NULL; -- Отмена изменений и возврат к исходному сопоставлению

Полезные материалы