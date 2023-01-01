Как проверить чувствительность к регистру в SQL Server?

Быстрый ответ

Чтобы проверить чувствительность SQL Server к регистру, необходимо выполнить запрос, обращающийся к свойству сопоставления 'IsCaseSensitive'. Вот пример такого запроса:

SQL
Скопировать код
SELECT 
CASE WHEN COLLATIONPROPERTY('Latin1_General_CS_AS', 'IsCaseSensitive') = 1 
THEN 'Чувствителен к регистру' ELSE 'Нечувствителен к регистру'
END;

Замените 'Latin1_General_CS_AS' на название сопоставления, которое используется на вашем сервере для проведения проверки. Если требуется проверить конкретную базу данных, используйте database_default.

Пошаговый план для смены профессии

Один сервер, разные сопоставления

Сопоставление может быть разным в разных контекстах. Чтобы проверить его, можно воспользоваться следующими командами:

  • Нна уровне сервера:

    SQL
    Скопировать код
    SELECT SERVERPROPERTY('COLLATION');
-- Узнаем, какое сопоставление используется на сервере

  • На уровне базы данных:

    SQL
    Скопировать код
    SELECT DATABASEPROPERTYEX('databasename', 'Collation');
-- Проверим, какое сопоставление задействовано в данной базе данных

  • На уровне столбцов:

    SQL
    Скопировать код
    SELECT 
    COLUMN_NAME, 
    COLLATION_NAME
FROM 
    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE 
    TABLE_NAME = 'tablename';
-- Выясним, какое сопоставление используется для конкретного столбца

При составлении запросов SELECT используйте COLLATE для явной проверки чувствительности к регистру и обеспечения единообразия выполнения хранимых процедур.

Изменение сопоставления

Если возникла необходимость изменить сопоставление в работающей системе, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Проведите изолированное тестирование для преедотвращения массовых проблем.
  • Если произошли ошибки, осторожно отмените сделанные изменения.
  • Чтобы выбрать подходящее сопоставление, воспользуйтесь функцией fn_helpcollations().

Переменные и значения NULL: учёт регистра

  • При сравнении, если оба значения равны NULL и сопоставление нечувствительно к регистру, они считаются равными.
  • Разные переменные с одинаковым значением в разных областях видимости – это почти всегда вызывает конфликт из-за разницы в сопоставлениях.

COLLATE: инструмент контроля сравнений

Используйте COLLATE в сравнительных выражениях для управления тем, как SQL Server соблюдает чувствительность к регистру. Это можно сравнить со своего рода компасом, указывающим направление в огромном океане данных.

Понимание символьных схем

Осознание символьной схемы сопоставления COLLATE позволяет использовать запросы с большей точностью и эффективностью.

Визуализация

Можно представить условия чувствительности к регистру в SQL Server как систему каталогизации в библиотеке:

SQL
Скопировать код
Библиотека нечувствительная к регистру 📘🔤:
'apple', 'Apple', 'APPLE' – все эти книги лежат на одной полке.

Библиотека чувствительная к регистру 📚🔠:
'apple', 'Apple', 'APPLE' – каждая книга находится на своей полке.

Пример запроса:

SQL
Скопировать код
IF 'a' = 'A' 
    PRINT 'Эта библиотека 🔤 не обращает внимание на регистр!'
ELSE 
    PRINT 'Эта библиотека 🔠 очень строго следит за регистром!'

Таким образом, COLLATION в SQL Server "устанавливает правила" 📑 и решает, на одну ли полку следует отнести 'a' и 'A' 🔠🔤. Зная эти правила, вы всегда будете знать, как правильно оформить запрос.

Для перфекционистов: настройка схем и изменений

Изменение сопоставления столбца

Для изменения сопоставления конкретного столбца воспользуйтесь таким запросом:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE tablename
ALTER COLUMN columnname VARCHAR(255)
COLLATE Latin1_General_CS_AS NOT NULL;
-- Произвести изменение сопоставления для выбранного столбца

Применение COLLATE в условиях WHERE

Для более точного поиска можно использовать такой запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT * 
FROM tablename 
WHERE columnname COLLATE Latin1_General_CS_AS = 'SomeValue';
-- Получение всех записей, в которых значение столбца совпадает с указанным значением

Будьте осторожны при отмене изменений

Если в процессе изменения сопоставления произошла ошибка, сделайте шаг назад:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE tablename
ALTER COLUMN columnname VARCHAR(255)
COLLATE Previous_Collation_Name NOT NULL;
-- Отмена изменений и возврат к исходному сопоставлению

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

