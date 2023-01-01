Как принудительно закрыть соединения с MS SQL для восстановления#Транзакции (ACID) #DDL: CREATE / ALTER / DROP #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
Для освобождения базы данных SQL Server от всех текущих пользователей применяется следующая команда:
ALTER DATABASE НазваниеВашейБазы SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
Эта команда завершает все текущие сессии, откатывает транзакции и подготавливает базу данных к техническому обслуживанию. После выполнения работ для снятия ограничения доступа применяется команда:
ALTER DATABASE НазваниеВашейБазы SET MULTI_USER;
Такие действия обеспечивают безопасность при работе по восстановлению базы данных.
Работа со соединениями по отдельности
Завершение одной сессии
Чтобы прекратить работу одной сессии, не затрагивая остальные, используйте команду
KILL:
-- Находим сессию, которую нужно 'убить'.
SELECT session_id FROM sys.dm_exec_sessions WHERE database_id = DB_ID('НазваниеВашейБазы');
-- Процесс завершения сессии.
KILL <session_id>;
Полное устранение сессий с использованием курсора
Можно написать скрипт с курсором для автоматического завершения всех активных сессий:
DECLARE @session_id INT;
DECLARE session_cursor CURSOR FOR
SELECT session_id FROM sys.dm_exec_sessions WHERE database_id = DB_ID('НазваниеВашейБазы');
OPEN session_cursor;
FETCH NEXT FROM session_cursor INTO @session_id;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
EXEC('KILL ' + @session_id);
FETCH NEXT FROM session_cursor INTO @session_id;
END;
CLOSE session_cursor;
DEALLOCATE session_cursor;
Детализированная информация о соединениях
Получить сведения о текущих соединениях с базой вы можете, обратившись к таблицам
sys.sysprocesses,
sys.sysdatabases и
sys.sysusers.
Графический интерфейс в SQL Server Management Studio
Если вы предпочитаете графическую работу с базой, то SQL Server Management Studio предоставляет функцию "close existing connections" при восстановлении базы данных.
Визуализация
Представьте, что база данных – это вечеринка в вашем доме:
База данных (🏡): Полна соединений (🧑👨👩)
Когда наступает время завершать вечеринку, вы говорите гостям уйти:
ВСЕМ ВЫЙТИ; -- время заканчивать, вечеринка окончена!
В итоге мы имеем:
До: 🏡👨👩👨👩🧑 – Дом полон людей
После: 🏡 – В доме пусто, пришло время для уборки.
Именно так создается безопасное окно для проведения обслуживания.
Будьте предельно внимательны
Оценивайте возможное воздействие на приложения
Прежде чем приступить к закрытии соединений, оцените возможные последствия для приложений и пользователей. Рекомендуется выполнять подобные действия в периоды наименьшей активности.
Подготавливайтесь заранее
Подготовьте и сохраните необходимые скрипты и хранимые процедуры заранее для быстрого решения поставленных задач в будущем.
Настройте управление подключениями при восстановлении
Используйте режим
SINGLE_USER для контроля подключений во время восстановления базы данных, учите умение быстро возвращаться к обычному режиму работы.
Работайте осторожно при отключении базы данных
Отключение базы данных является действием, требующим особой внимательности. Убедитесь, что это действительно необходимо, и что после этого база данных будет возвращена обратно на сервер.
Алина Карпова
инженер по данным