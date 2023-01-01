Как принудительно закрыть соединения с MS SQL для восстановления

Быстрый ответ

Для освобождения базы данных SQL Server от всех текущих пользователей применяется следующая команда:

SQL Скопировать код ALTER DATABASE НазваниеВашейБазы SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

Эта команда завершает все текущие сессии, откатывает транзакции и подготавливает базу данных к техническому обслуживанию. После выполнения работ для снятия ограничения доступа применяется команда:

SQL Скопировать код ALTER DATABASE НазваниеВашейБазы SET MULTI_USER;

Такие действия обеспечивают безопасность при работе по восстановлению базы данных.

Работа со соединениями по отдельности

Завершение одной сессии

Чтобы прекратить работу одной сессии, не затрагивая остальные, используйте команду KILL :

SQL Скопировать код -- Находим сессию, которую нужно 'убить'. SELECT session_id FROM sys.dm_exec_sessions WHERE database_id = DB_ID('НазваниеВашейБазы'); -- Процесс завершения сессии. KILL <session_id>;

Полное устранение сессий с использованием курсора

Можно написать скрипт с курсором для автоматического завершения всех активных сессий:

SQL Скопировать код DECLARE @session_id INT; DECLARE session_cursor CURSOR FOR SELECT session_id FROM sys.dm_exec_sessions WHERE database_id = DB_ID('НазваниеВашейБазы'); OPEN session_cursor; FETCH NEXT FROM session_cursor INTO @session_id; WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN EXEC('KILL ' + @session_id); FETCH NEXT FROM session_cursor INTO @session_id; END; CLOSE session_cursor; DEALLOCATE session_cursor;

Детализированная информация о соединениях

Получить сведения о текущих соединениях с базой вы можете, обратившись к таблицам sys.sysprocesses , sys.sysdatabases и sys.sysusers .

Графический интерфейс в SQL Server Management Studio

Если вы предпочитаете графическую работу с базой, то SQL Server Management Studio предоставляет функцию "close existing connections" при восстановлении базы данных.

Визуализация

Представьте, что база данных – это вечеринка в вашем доме:

Markdown Скопировать код База данных (🏡): Полна соединений (🧑👨👩)

Когда наступает время завершать вечеринку, вы говорите гостям уйти:

SQL Скопировать код ВСЕМ ВЫЙТИ; -- время заканчивать, вечеринка окончена!

В итоге мы имеем:

Markdown Скопировать код До: 🏡👨👩👨👩🧑 – Дом полон людей После: 🏡 – В доме пусто, пришло время для уборки.

Именно так создается безопасное окно для проведения обслуживания.

Будьте предельно внимательны

Оценивайте возможное воздействие на приложения

Прежде чем приступить к закрытии соединений, оцените возможные последствия для приложений и пользователей. Рекомендуется выполнять подобные действия в периоды наименьшей активности.

Подготавливайтесь заранее

Подготовьте и сохраните необходимые скрипты и хранимые процедуры заранее для быстрого решения поставленных задач в будущем.

Настройте управление подключениями при восстановлении

Используйте режим SINGLE_USER для контроля подключений во время восстановления базы данных, учите умение быстро возвращаться к обычному режиму работы.

Работайте осторожно при отключении базы данных

Отключение базы данных является действием, требующим особой внимательности. Убедитесь, что это действительно необходимо, и что после этого база данных будет возвращена обратно на сервер.

