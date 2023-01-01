Как правильно составить SQL DELETE с SELECT в WHERE: ошибки и решения#WHERE и фильтрация #Подзапросы #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для удаления конкретных строк со ссылкой на подзапрос
SELECT, который определяет необходимые для удаления записи, используйте следующий шаблон:
DELETE FROM целевая_таблица WHERE id IN (SELECT id FROM исходная_таблица WHERE условие);
Если вам необходимо удалить данные с применением операции объединения таблиц, примените следующий подход:
DELETE FROM целевая_таблица USING целевая_таблица JOIN исходная_таблица ON целевая_таблица.id = исходная_таблица.id WHERE условие;
По вашим требованиям подставьте
целевая_таблица,
исходная_таблица,
id и
условие.
ИЗУЧАЕМ ОПЕРАТОР DELETE
Уникальность оператора DELETE при работе с подзапросами
Субъективность подзапросов наделяет SQL код мощными возможностями. Если в таблице отсутствует первичный ключ, то
ROWID становится вашим ключом к решению.
Создаем запрос на удаление при использовании JOIN
Применим INNER JOIN, который позволит нам связать таблицы для последующего выполнения операции DELETE.
Облегчение навигации с помощью псевдонимов и использование временных структур для защиты данных
Псевдонимы делают сложные SQL запросы более читабельными. Однако, если запрос всё ещё вызывает затруднения, рассмотрите использование временных таблиц или представления для разделения и защиты данных.
РАБОТА С РАЗНООБРАЗНЫМИ ДАННЫМИ И УСЛОВИЯМИ
Дубликаты: их место не здесь!
Если при исполнении подзапроса SELECT вы столкнулись с появлением дубликатов, воспользуйтесь
DISTINCT для гарантированного получения уникальных результатов запроса на удаление.
Поиск по шаблону: Эффективное удаление
Для поиска по шаблону и удаления нежелательных данных используйте специальные символы.
Обработка больших объемов данных: Раздели и властвуй
При работе с большими объемами данных рекомендуется использовать DELETE TOP с циклическим выполнением запроса. Процесс можно отслеживать с помощью
@@ROWCOUNT, функционирующей как индикатор прогресса.
Защитная тактика: Предотвращаем непредвиденные удаления
Используйте комбинацию
LEFT JOIN и
IS NULL в условии WHERE для исключения элементов, которые вы не хотите трогать.
Визуализация
Visualize code: Visualize the process:
Представьте себе SQL оператор DELETE с SELECT в условии WHERE как старательного садовника, который аккуратно отбирает растения:
Сад: Данные таблицы (🗄️)
Задача: УДАЛИТЬ растения (сорняки) (🧨)
Инструмент: Выборка по тегу (🕵️♂️)
Оператор SELECT аккуратно помечает, какие растения (сорняки) следует удалить.
DELETE FROM 🗄️ WHERE id IN (SELECT id FROM 🗄️ WHERE условие);
Результатом становится сад, из которого удалены только выбранные сорняки!
Before: [🎯, 🎯, 🎯, ☁️, 🎯] After: [☁️, ☁️, ☁️, ☁️, 🎯]
СОВЕТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ СОСТАВЛЕНИЮ ЗАПРОСОВ УДАЛЕНИЯ
Синтаксис и именование полей: Будьте внимательными!
Всегда проверяйте синтаксиси и правильность именования полей. Одна ошибка может привести к нежелательным последствиям.
Целостность данных: Священный грааль
Каждая операция удаления должна сохранять целостность данных. Выступайте как хирург — убедитесь, что ваши действия не нанесут ущерба жизненно важным данным.
СУБД-специфичный синтаксис: Знай свою базу
Каждая система управления базами данных имеет уникальные особенности. Изучите их и убедитесь, что ваш SQL-запрос выполнен в соответствии с правилами выбранной СУБД.
Изучение на практических примерах: Путь к мастерству
Проверка своих знаний на реальных примерах — это лучший способ научиться работать с оператором
DELETE. Приступим к практике.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик