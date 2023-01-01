Как правильно сгруппировать и посчитать строки в MySQL

Быстрый ответ

Когда вам предстоит обрабатывать данные, сгруппированные в MySQL, испытанная формула, которую стоит использовать, помещает в связку COUNT(*) и GROUP BY . Допустим, вы хотите подсчитать количество уникальных категорий в таблице products — следующий запрос отлично справится с этой задачей:

SQL Скопировать код SELECT category, COUNT(*) AS total FROM products GROUP BY category;

Он группирует строки по полю category и вычисляет их количество в каждой группе, выводя результат в столбце total .

Фильтрация и группировка для конкретных условий

Для подсчёта уникальных значений внутри групп есть COUNT(DISTINCT column) . Если вам требуется расчитать количество уникальных товаров на складе, соответствующих определённому condition , прибегните к запросу:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(DISTINCT serial_number) AS unique_items_count FROM inventory WHERE condition = 'met';

Здесь оператор WHERE применён для фильтрации товаров по заданному условию, что помогает уточнить результаты подсчёта.

Вместо подзапросов можно использовать следующий запрос, позволяющий подсчитать количество details по заданному фильтру labref , и при этом не требующий включения подзапросов:

SQL Скопировать код SELECT component, COUNT(*) AS count FROM parts WHERE labref = 'X123' GROUP BY component;

Освоение альтернатив подзапросам и высокоуровневых сценариев

Несмотря на кажущуюся сложность и иногда избыточность подзапросов, давайте рассмотрим следующий пример:

SQL Скопировать код SELECT component, (SELECT COUNT(*) FROM parts p WHERE p.component = c.component) AS count FROM components c WHERE labref = 'X123';

Но вместо подзапросов лучше использовать более простые и эффективные решения.

SQL предлагает мощные возможности, например агрегатную функцию COUNT() с оператором OVER() , которая позволит выполнить более сложный подсчёт внутри групп.

PHP-разработчики, работающие с MySQL, могут использовать функцию mysqli_num_rows для определения числа строк в результате запроса и после этого освободить ресурсы с помощью $result->close(); .

Визуализация

Работа с SQL на многое похожа на приготовление фруктового салата: сперва фрукты группируются по видам, а потом подсчитывается количество каждого вида:

Markdown Скопировать код 🍏🍏🍎🍏🍎🍎🍎🍌🍌🍌🍌 – корзина с фруктами. 🍏🍏🍏 — группа зелёных яблок. 🍎🍎🍎🍎 — группа красных яблок. 🍌🍌🍌🍌 — группа бананов.

И в конце производится подсчёт для каждого типа:

Markdown Скопировать код | Фрукт | Количество | | -------------|------------| | 🍏 Зелёные | 3 | | 🍎 Красные | 4 | | 🍌 Бананы | 4 |

Так вот, SQL в процессе работы очень похож на процесс сортировки и подсчёта — он прост и нагляден.

Быть в тонусе и не отставать: типичные подводные камни

Столбцы без индексов могут серьёзно замедлить выполнение запросов с ипользованием GROUP BY . Ставьте индексы — это ускорит обработку данных.

NULL-значения могут оказаться нежданными «гостями» в ваших группировках — они подсчитываются как отдельные категории. Избегайте этого эффекта, используя COALESCE , или фильтруйте NULL-значения с помощью условия в WHERE .

Работа с датами может оказаться затруднительной, если не отделить время от даты, поскольку каждый момент времени станет уникальной группой. Чтобы избежать этого, группируйте данные по дате с использованием функции DATE() :

SQL Скопировать код SELECT DATE(created_at) AS order_date, COUNT(*) AS order_count FROM orders GROUP BY order_date;

Настройка запросов для работы с большим объемом данных

С увеличением объёма данных требуется масштабировать запросы, учитывая возрастающую нагрузку. Индексы для столбцов, используемых в GROUP BY , позволят ускорить процесс. Сводные таблицы упростят обращение к часто запрашиваемым большим наборам данных.

Материализованные представления хранят результаты агрегированных запросов, обеспечивая быстрый доступ к ним при дальнейших обращениях.

Не пренебрегайте условными агрегатами, например, использованием CASE или IF внутри COUNT() , что позвоит проводить более сложные вычисления.

