Как правильно сгруппировать и посчитать строки в MySQL#MySQL / MariaDB #GROUP BY и агрегации #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Когда вам предстоит обрабатывать данные, сгруппированные в MySQL, испытанная формула, которую стоит использовать, помещает в связку
COUNT(*) и
GROUP BY. Допустим, вы хотите подсчитать количество уникальных категорий в таблице
products — следующий запрос отлично справится с этой задачей:
SELECT category, COUNT(*) AS total
FROM products
GROUP BY category;
Он группирует строки по полю
category и вычисляет их количество в каждой группе, выводя результат в столбце
total.
Фильтрация и группировка для конкретных условий
Для подсчёта уникальных значений внутри групп есть
COUNT(DISTINCT column). Если вам требуется расчитать количество уникальных товаров на складе, соответствующих определённому
condition, прибегните к запросу:
SELECT COUNT(DISTINCT serial_number) AS unique_items_count
FROM inventory
WHERE condition = 'met';
Здесь оператор
WHERE применён для фильтрации товаров по заданному условию, что помогает уточнить результаты подсчёта.
Вместо подзапросов можно использовать следующий запрос, позволяющий подсчитать количество details по заданному фильтру
labref, и при этом не требующий включения подзапросов:
SELECT component, COUNT(*) AS count
FROM parts
WHERE labref = 'X123'
GROUP BY component;
Освоение альтернатив подзапросам и высокоуровневых сценариев
Несмотря на кажущуюся сложность и иногда избыточность подзапросов, давайте рассмотрим следующий пример:
SELECT component,
(SELECT COUNT(*) FROM parts p WHERE p.component = c.component) AS count
FROM components c
WHERE labref = 'X123';
Но вместо подзапросов лучше использовать более простые и эффективные решения.
SQL предлагает мощные возможности, например агрегатную функцию
COUNT() с оператором
OVER(), которая позволит выполнить более сложный подсчёт внутри групп.
PHP-разработчики, работающие с MySQL, могут использовать функцию
mysqli_num_rows для определения числа строк в результате запроса и после этого освободить ресурсы с помощью
$result->close();.
Визуализация
Работа с SQL на многое похожа на приготовление фруктового салата: сперва фрукты группируются по видам, а потом подсчитывается количество каждого вида:
🍏🍏🍎🍏🍎🍎🍎🍌🍌🍌🍌 – корзина с фруктами.
🍏🍏🍏 — группа зелёных яблок.
🍎🍎🍎🍎 — группа красных яблок.
🍌🍌🍌🍌 — группа бананов.
И в конце производится подсчёт для каждого типа:
| Фрукт | Количество |
| -------------|------------|
| 🍏 Зелёные | 3 |
| 🍎 Красные | 4 |
| 🍌 Бананы | 4 |
Так вот, SQL в процессе работы очень похож на процесс сортировки и подсчёта — он прост и нагляден.
Быть в тонусе и не отставать: типичные подводные камни
Столбцы без индексов могут серьёзно замедлить выполнение запросов с ипользованием
GROUP BY. Ставьте индексы — это ускорит обработку данных.
NULL-значения могут оказаться нежданными «гостями» в ваших группировках — они подсчитываются как отдельные категории. Избегайте этого эффекта, используя
COALESCE, или фильтруйте NULL-значения с помощью условия в
WHERE.
Работа с датами может оказаться затруднительной, если не отделить время от даты, поскольку каждый момент времени станет уникальной группой. Чтобы избежать этого, группируйте данные по дате с использованием функции
DATE():
SELECT DATE(created_at) AS order_date, COUNT(*) AS order_count
FROM orders
GROUP BY order_date;
Настройка запросов для работы с большим объемом данных
С увеличением объёма данных требуется масштабировать запросы, учитывая возрастающую нагрузку. Индексы для столбцов, используемых в
GROUP BY, позволят ускорить процесс. Сводные таблицы упростят обращение к часто запрашиваемым большим наборам данных.
Материализованные представления хранят результаты агрегированных запросов, обеспечивая быстрый доступ к ним при дальнейших обращениях.
Не пренебрегайте условными агрегатами, например, использованием
CASE или
IF внутри
COUNT(), что позвоит проводить более сложные вычисления.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик