Как правильно хранить hash-значения в SQL Server: HASHBYTES

Быстрый ответ

Для хэшей SHA-256 наиболее подходящим будет тип данных BINARY(32) , обеспечивающий экономное расходование пространства благодаря его 256-битной длине. Пример стандартного описания столбца в SQL выглядит следующим образом:

SQL Скопировать код CREATE TABLE user_hashes ( hash BINARY(32) NOT NULL );

Решение подобного рода позволяет достичь высокой эффективности хранения и оперативности запросов, работающих с данными в виде хешей.

Соответствие хеша и типа данных

Выбор типа данных для хэша определяется размером его хеш-суммы. Давайте разберём наиболее распространённые алгоритмы хеширования:

для MD5 : используйте BINARY(16) ;

: используйте ; для SHA1 : подойдёт BINARY(20) ;

: подойдёт ; для SHA2_256 : выбирайте BINARY(32) ;

: выбирайте ; для SHA2_512: наиболее оптимальным будет BINARY(64) .

Подбор же типа данных с учётом ожидаемого размера результата алгоритма позволяет обеспечить необходимую целостность данных, а также избежать лишнего расхода пространства для хранения.

Фиксированность против изменчивости: слово предостережения

Использование типов VARCHAR и VARBINARY для хранения хэшей с фиксированной длиной не оправдано, ведь BINARY обеспечивает лучшие показатели производительности. Это связано с фиксированной длиной данных, которую SQL Server способен эффективнее обрабатывать и хранить.

Визуализация

Тип данных в SQL можно символически представить как замок:

Таблица (Склад) Тип данных (Замок) Хэш (Ключ) 🗄️ Простые значения CHAR (Простой замок) Простой ключ ( abc123 ) 🗄️🔒 Защищенные данные BINARY (Укреплённый замок) Сложный ключ ( 2f4b3v4... )

Простой хэш реализуется при помощи CHAR(32) или CHAR(64) , а для обеспечения усиленной защиты используются BINARY(16) для MD5 и BINARY(32) для SHA-256. Подбирайте соответствующий "ключ" для работы с SQL!

Оптимизация по хранению и производительности

При работе с хешами паролей или секретными данными особое внимание стоит уделить безопасности и скорости выполнения запросов. Вот что важно:

Полагаться на хеширование, выполненное встроенными в вашу СУБД функциями, например, HASHBYTES в SQL Server;

в SQL Server; Выбирать двоичные размеры, соответствующие наиболее часто встречающимся хешам;

Учитывать, что большой размер данных может отразиться на объёме резервных копий и скорости работы. Размер важен!

Управление большими хешами

Для приложений, требующих максимальной безопасности, например, при использовании SHA3-512 или Whirlpool, которые формируют длинные хеш-ключи:

Используйте BINARY(64) для SHA3-512 ;

для ; Для Whirlpool, формирующего также 512-битные хеши, подойдет BINARY(64) .

Выбор типа данных делается в зависимости от особенностей хеш-алгоритма, с учетом критериев оптимального хранения и производительности.

Исключение подтверждает правило

В некоторых случаях может быть нужен другой тип данных:

Если хеш-ключ входит в состав бóльшего составного ключа, могут быть иные требования.

Для временного хранения или в промежуточных таблицах может подойти например VARBINARY .

. В системах, где требуется обратная совместимость, придется оставить CHAR или VARCHAR .

