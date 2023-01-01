Как правильно хранить hash-значения в SQL Server: HASHBYTES#Разное
Для хэшей
SHA-256 наиболее подходящим будет тип данных
BINARY(32), обеспечивающий экономное расходование пространства благодаря его 256-битной длине. Пример стандартного описания столбца в SQL выглядит следующим образом:
CREATE TABLE user_hashes (
hash BINARY(32) NOT NULL
);
Решение подобного рода позволяет достичь высокой эффективности хранения и оперативности запросов, работающих с данными в виде хешей.
Соответствие хеша и типа данных
Выбор типа данных для хэша определяется размером его хеш-суммы. Давайте разберём наиболее распространённые алгоритмы хеширования:
- для MD5: используйте
BINARY(16);
- для SHA1: подойдёт
BINARY(20);
- для SHA2_256: выбирайте
BINARY(32);
- для SHA2_512: наиболее оптимальным будет
BINARY(64).
Подбор же типа данных с учётом ожидаемого размера результата алгоритма позволяет обеспечить необходимую целостность данных, а также избежать лишнего расхода пространства для хранения.
Фиксированность против изменчивости: слово предостережения
Использование типов
VARCHAR и
VARBINARY для хранения хэшей с фиксированной длиной не оправдано, ведь
BINARY обеспечивает лучшие показатели производительности. Это связано с фиксированной длиной данных, которую SQL Server способен эффективнее обрабатывать и хранить.
Визуализация
Тип данных в SQL можно символически представить как замок:
|Таблица (Склад)
|Тип данных (Замок)
|Хэш (Ключ)
|🗄️ Простые значения
|
CHAR (Простой замок)
| Простой ключ (
abc123)
|🗄️🔒 Защищенные данные
|
BINARY (Укреплённый замок)
| Сложный ключ (
2f4b3v4...)
Простой хэш реализуется при помощи
CHAR(32) или
CHAR(64), а для обеспечения усиленной защиты используются
BINARY(16) для MD5 и
BINARY(32) для SHA-256. Подбирайте соответствующий "ключ" для работы с SQL!
Оптимизация по хранению и производительности
При работе с хешами паролей или секретными данными особое внимание стоит уделить безопасности и скорости выполнения запросов. Вот что важно:
- Полагаться на хеширование, выполненное встроенными в вашу СУБД функциями, например,
HASHBYTESв SQL Server;
- Выбирать двоичные размеры, соответствующие наиболее часто встречающимся хешам;
- Учитывать, что большой размер данных может отразиться на объёме резервных копий и скорости работы. Размер важен!
Управление большими хешами
Для приложений, требующих максимальной безопасности, например, при использовании SHA3-512 или Whirlpool, которые формируют длинные хеш-ключи:
- Используйте
BINARY(64)для SHA3-512;
- Для Whirlpool, формирующего также 512-битные хеши, подойдет
BINARY(64).
Выбор типа данных делается в зависимости от особенностей хеш-алгоритма, с учетом критериев оптимального хранения и производительности.
Исключение подтверждает правило
В некоторых случаях может быть нужен другой тип данных:
- Если хеш-ключ входит в состав бóльшего составного ключа, могут быть иные требования.
- Для временного хранения или в промежуточных таблицах может подойти например
VARBINARY.
- В системах, где требуется обратная совместимость, придется оставить
CHARили
VARCHAR.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: Типы данных — подробное описание типов данных PostgreSQL.
- Руководство по MySQL 8.0: Требования к хранению данных — требования к хранению данных в MySQL.
- Типы данных (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — информация о типах данных SQL Server для хеширования и хранения.
- Типы данных в Oracle — описание типов данных Oracle, полезное при выборе подходящего для хэша.
- Типы данных в SQLite — разъяснение типов данных в SQLite, включая использование TEXT для хранения хэшей.
- Какой тип данных использовать для поля хешированного пароля и какой длины? – Stack Overflow — обсуждение выбора типа данных для хранения хэшей.
- Хэш-функция – Википедия — общая информация о хэш-функциях, влияющих на хранение данных.
