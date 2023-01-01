Как правильно использовать дефис при переименовании БД в PostgreSQL

#Основы SQL  #PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

В PostgreSQL экранирование дефиса (-) не требуется. Вам не нужно беспокоиться о "-" или подобных ухищрениях. Дефис в строковых литералах так же обычен, как символы a или b. Однако применительно к шаблонам LIKE и регулярным выражениям стоит уделить ему больше внимания. В контексте с LIKE все достаточно просто:

SELECT 'hyphen-test' LIKE 'hyphen-%';  /* Вернет TRUE, с дефисом всё в порядке */

Что касается регулярных выражений, дефис следует располагать на первом или последнем месте в списке символов внутри квадратных скобок для избежания путаницы:

SELECT 'regex-test' ~ '^[a-z-]+$';     /* Вернет TRUE, дефис расположен в конце списка */

Для идентификаторов (подразумеваются названия баз данных, таблиц и колонок), просто оберните дефисы в двойные кавычки при задании или изменении их названий:

ALTER DATABASE old_name RENAME TO "new-name"; /* Дефис уживается в двойных кавычках */

Приготовьтесть, впереди нас ждет увлекательное исследование дефисов.

Использование дефиса в строковых литералах и шаблонах

В PostgreSQL дефис (-) внутри строкового литерала или шаблона обрабатывается буквально. Для поиска с помощью шаблона LIKE возьмите и просто напишите его как обычно:

SELECT 'example-text' LIKE 'example-%';  /* Вернет TRUE, дефис не влияет на результат */

В регулярных выражениях дефис соответствует остальным символам, если вы располагаете его на границе диапазона, и не требует экранирования:

SELECT 'example-text' ~ '^[a-z-]+$';     /* Вернет TRUE, дефис уверенно и преуспевающе занимает свое место */

Дефисы в именах идентификаторов

Когда работа с идентификаторами — названиями колонок, таблиц или баз данных — ведется со знаками дефиса, они могут показаться сложными для понимания, но на самом деле это кажущаяся сложность. Проблему решает применение двойных кавычек для сохранения дефисов без необходимости экранирования:

ALTER DATABASE old_name RENAME TO "new-name"; 
/* Дефисы не создают проблем, если их заключить в двойные кавычки! */

Двойные кавычки защищают дефис, позволяя ему свободно смешиваться с именами сущностей в PostgreSQL, избегая при этом использования стандартных escape sequences.

Неожиданные ловушки дефиса!

Представьте, что дефис (-) играет с вами в игру в прятки. Найти его среди слов можно сравнить с поиском ребенка в костюме в толпе:

"Я нашел!", — воскликните вы, когда увидите дефис среди слов.

Но в PostgreSQL обнаружить дефис среди слов гораздо проще:

SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%-%';   /* Дефис найден. Бинго! 🎯 */

Здесь дефис становится всего лишь одним из множестве символов. Он своеобразно выделяется среди слов, как 🐈 в стаде 🐑.

Комфортное сосуществование дефисов и идентификаторов

Смело включайте дефисы в имена идентификаторов, будь то названия баз данных или колонок, просто заключите их в двойные кавычки:

CREATE TABLE "user-data" (id SERIAL PRIMARY KEY); /* Выглядит стильно и современно! */

Не забудьте впоследствии обрамлять идентификатор двойными кавычками для последовательности операций:

SELECT * FROM "user-data"; /* Всё работает без сбоев, данные на месте и в целости! */

В замысловатом мире обратных и одинарных кавычек система PostgreSQL строго привязана к использованию двойных кавычек.

В каких случаях выбор дефисов оправдан?

Включение дефисов в имена идентификаторов может прошло изначально грамотно, несмотря на возможные трудности. Хоть в PostgreSQL можно обойти эту проблему, используя двойные кавычки, есть некоторые пункты на которые стоит обратить внимание:

  • Усложнение кода: Постоянное обрамление идентификаторов двойными кавычками может стать причиной ошибок, особенно в динамических запросах.
  • Ухудшение читабельности кода: Названия, состоящие из частей с дефисами и окруженные кавычками, могут затруднить чтение кода.
  • Несоответствие конвенции: Традиционно для именования используется подчеркивание (_), в то время как дефисы воспринимаются как нестандартный элемент.

Но если вы все же решили остановить свой выбор на дефисах:

  • Всегда оборачивайте их в заботливые и надежные двойные кавычки.
  • Обязательно документируйте этот стиль именования и следите за его применением.
  • Все-таки стоит предпочесть подчеркивание, чтобы избежать ненужных сложностей. Они менее проблематичны!

Работа с дефисом в PostgreSQL не обладаает особой сложностью. При использовании в строковых литералах и шаблонах поиска дефис оказывается неназойливым и не требует особых действий. Но выступая в роли идентификатора, дефис требует использования двойных кавычек для своего неповторимого исполнения. Следуя этим рекомендациям, дефис больше не причинит вам беспокойства!

Совершенствуйте себя, углубляйтесь в материал и не забывайте поддержать статью "лайком", если она помогла вам освоить нюансы PostgreSQL. Пусть ваш кодинг будет счастливым, и каждый ваш запрос удачным. Вперед и только вперед, Оптимус Прайм! 👩‍💻

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

