Как правильно использовать дефис при переименовании БД в PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В PostgreSQL экранирование дефиса ( - ) не требуется. Вам не нужно беспокоиться о "-" или подобных ухищрениях. Дефис в строковых литералах так же обычен, как символы a или b . Однако применительно к шаблонам LIKE и регулярным выражениям стоит уделить ему больше внимания. В контексте с LIKE все достаточно просто:

SQL Скопировать код SELECT 'hyphen-test' LIKE 'hyphen-%'; /* Вернет TRUE, с дефисом всё в порядке */

Что касается регулярных выражений, дефис следует располагать на первом или последнем месте в списке символов внутри квадратных скобок для избежания путаницы:

SQL Скопировать код SELECT 'regex-test' ~ '^[a-z-]+$'; /* Вернет TRUE, дефис расположен в конце списка */

Для идентификаторов (подразумеваются названия баз данных, таблиц и колонок), просто оберните дефисы в двойные кавычки при задании или изменении их названий:

SQL Скопировать код ALTER DATABASE old_name RENAME TO "new-name"; /* Дефис уживается в двойных кавычках */

Приготовьтесть, впереди нас ждет увлекательное исследование дефисов.

Использование дефиса в строковых литералах и шаблонах

В PostgreSQL дефис ( - ) внутри строкового литерала или шаблона обрабатывается буквально. Для поиска с помощью шаблона LIKE возьмите и просто напишите его как обычно:

SQL Скопировать код SELECT 'example-text' LIKE 'example-%'; /* Вернет TRUE, дефис не влияет на результат */

В регулярных выражениях дефис соответствует остальным символам, если вы располагаете его на границе диапазона, и не требует экранирования:

SQL Скопировать код SELECT 'example-text' ~ '^[a-z-]+$'; /* Вернет TRUE, дефис уверенно и преуспевающе занимает свое место */

Дефисы в именах идентификаторов

Когда работа с идентификаторами — названиями колонок, таблиц или баз данных — ведется со знаками дефиса, они могут показаться сложными для понимания, но на самом деле это кажущаяся сложность. Проблему решает применение двойных кавычек для сохранения дефисов без необходимости экранирования:

SQL Скопировать код ALTER DATABASE old_name RENAME TO "new-name"; /* Дефисы не создают проблем, если их заключить в двойные кавычки! */

Двойные кавычки защищают дефис, позволяя ему свободно смешиваться с именами сущностей в PostgreSQL, избегая при этом использования стандартных escape sequences.

Неожиданные ловушки дефиса!

Представьте, что дефис ( - ) играет с вами в игру в прятки. Найти его среди слов можно сравнить с поиском ребенка в костюме в толпе:

Markdown Скопировать код "Я нашел!", — воскликните вы, когда увидите дефис среди слов.

Но в PostgreSQL обнаружить дефис среди слов гораздо проще:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%-%'; /* Дефис найден. Бинго! 🎯 */

Здесь дефис становится всего лишь одним из множестве символов. Он своеобразно выделяется среди слов, как 🐈 в стаде 🐑.

Комфортное сосуществование дефисов и идентификаторов

Смело включайте дефисы в имена идентификаторов, будь то названия баз данных или колонок, просто заключите их в двойные кавычки:

SQL Скопировать код CREATE TABLE "user-data" (id SERIAL PRIMARY KEY); /* Выглядит стильно и современно! */

Не забудьте впоследствии обрамлять идентификатор двойными кавычками для последовательности операций:

SQL Скопировать код SELECT * FROM "user-data"; /* Всё работает без сбоев, данные на месте и в целости! */

В замысловатом мире обратных и одинарных кавычек система PostgreSQL строго привязана к использованию двойных кавычек.

В каких случаях выбор дефисов оправдан?

Включение дефисов в имена идентификаторов может прошло изначально грамотно, несмотря на возможные трудности. Хоть в PostgreSQL можно обойти эту проблему, используя двойные кавычки, есть некоторые пункты на которые стоит обратить внимание:

Усложнение кода : Постоянное обрамление идентификаторов двойными кавычками может стать причиной ошибок, особенно в динамических запросах.

: Постоянное обрамление идентификаторов двойными кавычками может стать причиной ошибок, особенно в динамических запросах. Ухудшение читабельности кода : Названия, состоящие из частей с дефисами и окруженные кавычками, могут затруднить чтение кода.

: Названия, состоящие из частей с дефисами и окруженные кавычками, могут затруднить чтение кода. Несоответствие конвенции: Традиционно для именования используется подчеркивание ( _ ), в то время как дефисы воспринимаются как нестандартный элемент.

Но если вы все же решили остановить свой выбор на дефисах:

Всегда оборачивайте их в заботливые и надежные двойные кавычки .

. Обязательно документируйте этот стиль именования и следите за его применением.

Все-таки стоит предпочесть подчеркивание, чтобы избежать ненужных сложностей. Они менее проблематичны!

Завершение

Работа с дефисом в PostgreSQL не обладаает особой сложностью. При использовании в строковых литералах и шаблонах поиска дефис оказывается неназойливым и не требует особых действий. Но выступая в роли идентификатора, дефис требует использования двойных кавычек для своего неповторимого исполнения. Следуя этим рекомендациям, дефис больше не причинит вам беспокойства!

Совершенствуйте себя, углубляйтесь в материал.