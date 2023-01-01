Как правильно использовать дефис при переименовании БД в PostgreSQL#Основы SQL #PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
В PostgreSQL экранирование дефиса (
-) не требуется. Вам не нужно беспокоиться о "-" или подобных ухищрениях. Дефис в строковых литералах так же обычен, как символы
a или
b. Однако применительно к шаблонам LIKE и регулярным выражениям стоит уделить ему больше внимания. В контексте с LIKE все достаточно просто:
SELECT 'hyphen-test' LIKE 'hyphen-%'; /* Вернет TRUE, с дефисом всё в порядке */
Что касается регулярных выражений, дефис следует располагать на первом или последнем месте в списке символов внутри квадратных скобок для избежания путаницы:
SELECT 'regex-test' ~ '^[a-z-]+$'; /* Вернет TRUE, дефис расположен в конце списка */
Для идентификаторов (подразумеваются названия баз данных, таблиц и колонок), просто оберните дефисы в двойные кавычки при задании или изменении их названий:
ALTER DATABASE old_name RENAME TO "new-name"; /* Дефис уживается в двойных кавычках */
Приготовьтесть, впереди нас ждет увлекательное исследование дефисов.
Использование дефиса в строковых литералах и шаблонах
В PostgreSQL дефис (
-) внутри строкового литерала или шаблона обрабатывается буквально. Для поиска с помощью шаблона LIKE возьмите и просто напишите его как обычно:
SELECT 'example-text' LIKE 'example-%'; /* Вернет TRUE, дефис не влияет на результат */
В регулярных выражениях дефис соответствует остальным символам, если вы располагаете его на границе диапазона, и не требует экранирования:
SELECT 'example-text' ~ '^[a-z-]+$'; /* Вернет TRUE, дефис уверенно и преуспевающе занимает свое место */
Дефисы в именах идентификаторов
Когда работа с идентификаторами — названиями колонок, таблиц или баз данных — ведется со знаками дефиса, они могут показаться сложными для понимания, но на самом деле это кажущаяся сложность. Проблему решает применение двойных кавычек для сохранения дефисов без необходимости экранирования:
ALTER DATABASE old_name RENAME TO "new-name";
/* Дефисы не создают проблем, если их заключить в двойные кавычки! */
Двойные кавычки защищают дефис, позволяя ему свободно смешиваться с именами сущностей в PostgreSQL, избегая при этом использования стандартных escape sequences.
Неожиданные ловушки дефиса!
Представьте, что дефис (
-) играет с вами в игру в прятки. Найти его среди слов можно сравнить с поиском ребенка в костюме в толпе:
"Я нашел!", — воскликните вы, когда увидите дефис среди слов.
Но в PostgreSQL обнаружить дефис среди слов гораздо проще:
SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%-%'; /* Дефис найден. Бинго! 🎯 */
Здесь дефис становится всего лишь одним из множестве символов. Он своеобразно выделяется среди слов, как 🐈 в стаде 🐑.
Комфортное сосуществование дефисов и идентификаторов
Смело включайте дефисы в имена идентификаторов, будь то названия баз данных или колонок, просто заключите их в двойные кавычки:
CREATE TABLE "user-data" (id SERIAL PRIMARY KEY); /* Выглядит стильно и современно! */
Не забудьте впоследствии обрамлять идентификатор двойными кавычками для последовательности операций:
SELECT * FROM "user-data"; /* Всё работает без сбоев, данные на месте и в целости! */
В замысловатом мире обратных и одинарных кавычек система PostgreSQL строго привязана к использованию двойных кавычек.
В каких случаях выбор дефисов оправдан?
Включение дефисов в имена идентификаторов может прошло изначально грамотно, несмотря на возможные трудности. Хоть в PostgreSQL можно обойти эту проблему, используя двойные кавычки, есть некоторые пункты на которые стоит обратить внимание:
- Усложнение кода: Постоянное обрамление идентификаторов двойными кавычками может стать причиной ошибок, особенно в динамических запросах.
- Ухудшение читабельности кода: Названия, состоящие из частей с дефисами и окруженные кавычками, могут затруднить чтение кода.
- Несоответствие конвенции: Традиционно для именования используется подчеркивание (
_), в то время как дефисы воспринимаются как нестандартный элемент.
Но если вы все же решили остановить свой выбор на дефисах:
- Всегда оборачивайте их в заботливые и надежные двойные кавычки.
- Обязательно документируйте этот стиль именования и следите за его применением.
- Все-таки стоит предпочесть подчеркивание, чтобы избежать ненужных сложностей. Они менее проблематичны!
Завершение
Работа с дефисом в PostgreSQL не обладаает особой сложностью. При использовании в строковых литералах и шаблонах поиска дефис оказывается неназойливым и не требует особых действий. Но выступая в роли идентификатора, дефис требует использования двойных кавычек для своего неповторимого исполнения. Следуя этим рекомендациям, дефис больше не причинит вам беспокойства!
Совершенствуйте себя, углубляйтесь в материал.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик