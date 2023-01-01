Как получить только дату из функции GetDate() в MSSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT CAST(GETDATE() AS DATE)

Используйте функцию CAST вместе с GETDATE() , чтобы получить исключительно дату, не включая время. Так вы без лишних усилий получите ожидаемый результат – дату без указания времени.

Продвинутые методы: эффективные и универсальные подходы к извлечению даты

Рассмотрев различные подходы, можно выбрать наиболее подходящий для решения конкретной задачи:

Отбрасываем время: унифицированная дата

Если потребовалось сравнить даты, можно унифицировать время, переведя его в полночь:

SQL Скопировать код -- Возвращаемся к началу дня SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, GETDATE()), 0)

Функции DATEADD и DATEDIFF с грацией удаляют временной компонент, что идеально подходит для сравнения дат.

Мастерство преобразования: мощь функции SQL CONVERT()

Функция CONVERT поможет преобразовать дату и время в требуемый формат:

SQL Скопировать код -- Детальная настройка формата даты для любителей точности SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 101)

Используя формат 101, даты представляются в удобном для чтения формате 'MM/DD/YYYY'. Обратите внимание на разницу в форматах дат, которую могут использовать пользователи из разных стран.

Новые возможности SQL: использование FORMAT()

В версиях SQL Server 2012 и новее представлена функция FORMAT :

SQL Скопировать код -- Когда дата должна быть представлена в формате 'yyyy-MM-dd' SELECT FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-dd') AS FormattedDate

Такое тщательное форматирование может негативно сказаться на производительности, имейте это в виду, если скорость обработки данных для вас важна.

Все тонкости точного извлечения даты в MSSQL: конец бесконечным дилеммам с datetime

Работа с датами и временем в SQL Server иногда может показаться запутанной. Разберемся, как извлекать даты с точностью:

Конвертация в VARCHAR: изощренность перевода и детализация

Когда нужно возвращать результат в формате VARCHAR, использование CONVERT может быть очень уместным:

SQL Скопировать код -- Элегантный 'YYYY-MM-DD', словно музыкальная партитура SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120)

Учитывайте влияние локализации и стремитесь к точности, чтобы избежать непонимания, следуя стандартам форматирования.

Особенности различных систем и использование встроенных функций

Разные СУБД предлагают свои собственные инструменты для работы с датами. Например, в MySQL часто используется функция DATE() :

SQL Скопировать код -- В стиле MySQL! SELECT DATE(column_name) FROM table_name;

Чтобы найти рекомендации, специфичные для вашей СУБД, изучите документацию.

Через временные зоны: UTC и последовательность

Глобальные приложения часто требуют работы с UTC для корректной конвертации времени и извлечения дат:

SQL Скопировать код -- Учитываем географическое многообразие SELECT CAST(SWITCHOFFSET(CONVERT(datetimeoffset, GETDATE()), '+00:00') AS DATE)

Влияние структуры данных: анализ запросов с датой и временем

Глубокое понимание структуры данных помогает эффективно извлекать даты и время, особенно когда они хранятся в раздельных полях.

