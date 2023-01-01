logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Как получить только дату из функции GetDate() в MSSQL
Перейти

Как получить только дату из функции GetDate() в MSSQL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(GETDATE() AS DATE)

Используйте функцию CAST вместе с GETDATE(), чтобы получить исключительно дату, не включая время. Так вы без лишних усилий получите ожидаемый результат – дату без указания времени.

Продвинутые методы: эффективные и универсальные подходы к извлечению даты

Рассмотрев различные подходы, можно выбрать наиболее подходящий для решения конкретной задачи:

Отбрасываем время: унифицированная дата

Если потребовалось сравнить даты, можно унифицировать время, переведя его в полночь:

SQL
Скопировать код
-- Возвращаемся к началу дня
SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, GETDATE()), 0)

Функции DATEADD и DATEDIFF с грацией удаляют временной компонент, что идеально подходит для сравнения дат.

Мастерство преобразования: мощь функции SQL CONVERT()

Функция CONVERT поможет преобразовать дату и время в требуемый формат:

SQL
Скопировать код
-- Детальная настройка формата даты для любителей точности
SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 101)

Используя формат 101, даты представляются в удобном для чтения формате 'MM/DD/YYYY'. Обратите внимание на разницу в форматах дат, которую могут использовать пользователи из разных стран.

Новые возможности SQL: использование FORMAT()

В версиях SQL Server 2012 и новее представлена функция FORMAT:

SQL
Скопировать код
-- Когда дата должна быть представлена в формате 'yyyy-MM-dd'
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-dd') AS FormattedDate

Такое тщательное форматирование может негативно сказаться на производительности, имейте это в виду, если скорость обработки данных для вас важна.

Визуализация

Иллюстрация процесса устранения времени при использовании GetDate() в MSSQL:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(GETDATE() AS DATE); --  🕒-> (Просто дата, как аромат плода!)

Результат:

Markdown
Скопировать код
До: 🍊🕒 (Спелая дата с временем)
После: 🍊 (Только спелая дата)

Сладко и незабываемо, как даты без времени!

Все тонкости точного извлечения даты в MSSQL: конец бесконечным дилеммам с datetime

Работа с датами и временем в SQL Server иногда может показаться запутанной. Разберемся, как извлекать даты с точностью:

Конвертация в VARCHAR: изощренность перевода и детализация

Когда нужно возвращать результат в формате VARCHAR, использование CONVERT может быть очень уместным:

SQL
Скопировать код
-- Элегантный 'YYYY-MM-DD', словно музыкальная партитура
SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120)

Учитывайте влияние локализации и стремитесь к точности, чтобы избежать непонимания, следуя стандартам форматирования.

Особенности различных систем и использование встроенных функций

Разные СУБД предлагают свои собственные инструменты для работы с датами. Например, в MySQL часто используется функция DATE():

SQL
Скопировать код
-- В стиле MySQL!
SELECT DATE(column_name) FROM table_name;

Чтобы найти рекомендации, специфичные для вашей СУБД, изучите документацию.

Через временные зоны: UTC и последовательность

Глобальные приложения часто требуют работы с UTC для корректной конвертации времени и извлечения дат:

SQL
Скопировать код
-- Учитываем географическое многообразие
SELECT CAST(SWITCHOFFSET(CONVERT(datetimeoffset, GETDATE()), '+00:00') AS DATE)

Влияние структуры данных: анализ запросов с датой и временем

Глубокое понимание структуры данных помогает эффективно извлекать даты и время, особенно когда они хранятся в раздельных полях.

Полезные материалы

  1. CAST and CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробное описание функций CAST и CONVERT в SQL Server.
  2. SQL Server GETDATE() Function — разъяснение использования функции GETDATE() в SQL Server.
  3. Date and Time Conversions Using SQL Server — методы конвертации даты и времени в SQL Server.
  4. SQL Server Functions — список функций SQL Server, включая те, что используются для работы с датами.
  5. DATEPART (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — информация о функции DATEPART, применяемой для извлечения частей даты.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос позволяет получить только дату из функции GETDATE()?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

