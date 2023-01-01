Как получить строки с макс. кол-вом фильмов по актёру в SQL
Быстрый ответ
Для получения максимального числа записей по группам в SQL можно организовать вложенный запрос, который будет считать количество записей, после чего можно применить функцию поиска максимального значения:
-- В подзапросе подсчитываем количество, чтобы найти максимальное значение
SELECT MAX(GroupCount) as MaxCount
FROM (
SELECT COUNT(*) as GroupCount
FROM YourTable
GROUP BY YourColumn
) as SubQuery
Еще один способ – отсортировать результаты в порядке убывания и выбрать первую строку. Это простой и эффективный подход:
-- Распространённый способ сортировки в порядке убывания
SELECT COUNT(*) as GroupCount
FROM YourTable
GROUP BY YourColumn
ORDER BY GroupCount DESC
LIMIT 1
О каждый из таких подходов даст вам возможность узнать самую многочисленную группу в
YourTable, сгруппированную по полю
YourColumn.
Необычный SQL: Продвинутые приёмы
Если простое
MAX(COUNT(*)) не подходит для более сложных задач, вы можете использовать следующие методы:
Оконные функции: Обзор всего перечня
Оконные функции, такие как
RANK(), дают возможность получить всеобъемлющую статистику:
-- Рейтинг самых успешных годов для кино
SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount,
RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) as RankIndex
FROM Movies
GROUP BY Year;
WITH TIES: Одинаковые значения – одинаковые права
Если группы имеют одинаковое количество записей, все они заслуживают признания одинакового значения:
-- USING WITH TIES для учета одинаковых результатов
SELECT TOP 1 WITH TIES Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies
GROUP BY Year
ORDER BY COUNT(*) DESC;
Клауза HAVING: Четкие критерии
HAVING помогает исключить те группы, которые не соответствуют указанным требованиям:
-- Путь только для сильнейших
SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies
GROUP BY Year
HAVING COUNT(*) =
(SELECT MAX(MovieCount) FROM
(SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies
GROUP BY Year) as SubQuery);
DISTINCT ON в PostgreSQL: Важно каждое деталь
Используйте
DISTINCT ON в PostgreSQL, чтобы выделить лидеров по количеству:
-- DISTINCT ON: Важен каждый счётный пункт
SELECT DISTINCT ON (Year) Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies
JOIN Casting ON Movies.ID = Casting.MovieID
JOIN Actors ON Casting.ActorID = Actors.ID
WHERE Actors.Name = 'John Travolta'
GROUP BY Year
ORDER BY Year, MovieCount DESC;
Ловушки и производительность: Как избегать проблем
SQL-запросы с
MAX(COUNT(*)) могут быть ресурсоемкими. Воспользуйтесь следующими рекомендациями для оптимизации:
- Оптимизируйте ваши запросы: чем они короче, тем лучше.
- Создавайте индексы для полей, используемых в
JOIN,
WHEREи
ORDER BY.
- Проанализируйте план выполнения запросов, чтобы выявить "узкие места".
Визуализация SQL: А если бы БД была садом?
Представьте, что дерево – это группа записей, а
COUNT(*) — это количество яблок на нём.
MAX(COUNT(*)) покажет нам дерево с самым обильным урожаем:
🌳(🍎🍎🍎🍎) 🌳(🍎🍎) 🌳(🍎🍎🍎)
🏆🌳(🍎🍎🍎🍎)
А вот такой запрос даст возможность выявления "золотого яблока" среди сортов:
SELECT
Species,
COUNT(*) AS AppleCount
FROM
AppleTrees
GROUP BY
Species
ORDER BY
AppleCount DESC
LIMIT 1;
SQL в действии: Практические примеры
Применяем SQL-запросы на практике.
Сценарий 1: Джон Траволта хочет узнать свой самый продуктивный год в кинематографе. Вот как можно это сделать:
-- Помогаем Джону Траволте вспомнить
SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies
JOIN Casting ON Movies.ID = Casting.MovieID
JOIN Actors ON Casting.ActorID = Actors.ID
WHERE Actors.Name = 'John Travolta'
GROUP BY Year
ORDER BY MovieCount DESC
LIMIT 1;
Сценарий 2: Кинолюбители хотят узнать, в каком году было выпущено наибольшее количество фильмов. Предоставим им ответ:
-- Даем кинолюбителям материал для размышления
WITH YearlyCount AS (
SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies
GROUP BY Year
)
SELECT Year, MovieCount
FROM YearlyCount
WHERE MovieCount = (SELECT MAX(MovieCount) FROM YearlyCount);
Виктор Ермаков
SQL-разработчик