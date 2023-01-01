Как получить строки с макс. кол-вом фильмов по актёру в SQL

Какой SQL-запрос помогает Джону Траволте узнать свой самый продуктивный год в кино? 1 / 5

SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount FROM Movies WHERE Year = '2020' GROUP BY Year; SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount FROM Movies JOIN Casting ON Movies.ID = Casting.MovieID JOIN Actors ON Casting.ActorID = Actors.ID WHERE Actors.Name = 'John Travolta' GROUP BY Year ORDER BY MovieCount DESC LIMIT 1; SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount FROM Movies GROUP BY Year; SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount FROM Movies WHERE Actors.Name = 'John Travolta' GROUP BY Year ORDER BY Year;