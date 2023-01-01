Как получить строки с макс. кол-вом фильмов по актёру в SQL

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #Оконные функции (Window Functions)  
Быстрый ответ

Для получения максимального числа записей по группам в SQL можно организовать вложенный запрос, который будет считать количество записей, после чего можно применить функцию поиска максимального значения:

-- В подзапросе подсчитываем количество, чтобы найти максимальное значение
SELECT MAX(GroupCount) as MaxCount
FROM (
    SELECT COUNT(*) as GroupCount
    FROM YourTable
    GROUP BY YourColumn
) as SubQuery

Еще один способ – отсортировать результаты в порядке убывания и выбрать первую строку. Это простой и эффективный подход:

-- Распространённый способ сортировки в порядке убывания
SELECT COUNT(*) as GroupCount
FROM YourTable
GROUP BY YourColumn
ORDER BY GroupCount DESC
LIMIT 1

О каждый из таких подходов даст вам возможность узнать самую многочисленную группу в YourTable, сгруппированную по полю YourColumn.

Необычный SQL: Продвинутые приёмы

Если простое MAX(COUNT(*)) не подходит для более сложных задач, вы можете использовать следующие методы:

Оконные функции: Обзор всего перечня

Оконные функции, такие как RANK(), дают возможность получить всеобъемлющую статистику:

-- Рейтинг самых успешных годов для кино
SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount,
RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) as RankIndex
FROM Movies
GROUP BY Year;

WITH TIES: Одинаковые значения – одинаковые права

Если группы имеют одинаковое количество записей, все они заслуживают признания одинакового значения:

-- USING WITH TIES для учета одинаковых результатов
SELECT TOP 1 WITH TIES Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies
GROUP BY Year
ORDER BY COUNT(*) DESC;

Клауза HAVING: Четкие критерии

HAVING помогает исключить те группы, которые не соответствуют указанным требованиям:

-- Путь только для сильнейших
SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies
GROUP BY Year
HAVING COUNT(*) = 
  (SELECT MAX(MovieCount) FROM 
     (SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount 
      FROM Movies 
      GROUP BY Year) as SubQuery);

DISTINCT ON в PostgreSQL: Важно каждое деталь

Используйте DISTINCT ON в PostgreSQL, чтобы выделить лидеров по количеству:

-- DISTINCT ON: Важен каждый счётный пункт
SELECT DISTINCT ON (Year) Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies 
JOIN Casting ON Movies.ID = Casting.MovieID
JOIN Actors ON Casting.ActorID = Actors.ID
WHERE Actors.Name = 'John Travolta'
GROUP BY Year
ORDER BY Year, MovieCount DESC;

Ловушки и производительность: Как избегать проблем

SQL-запросы с MAX(COUNT(*)) могут быть ресурсоемкими. Воспользуйтесь следующими рекомендациями для оптимизации:

  • Оптимизируйте ваши запросы: чем они короче, тем лучше.
  • Создавайте индексы для полей, используемых в JOIN, WHERE и ORDER BY.
  • Проанализируйте план выполнения запросов, чтобы выявить "узкие места".

Визуализация SQL: А если бы БД была садом?

Представьте, что дерево – это группа записей, а COUNT(*) — это количество яблок на нём. MAX(COUNT(*)) покажет нам дерево с самым обильным урожаем:

🌳(🍎🍎🍎🍎) 🌳(🍎🍎) 🌳(🍎🍎🍎) 

🏆🌳(🍎🍎🍎🍎)

А вот такой запрос даст возможность выявления "золотого яблока" среди сортов:

SELECT 
  Species, 
  COUNT(*) AS AppleCount
FROM 
  AppleTrees
GROUP BY 
  Species
ORDER BY 
  AppleCount DESC
LIMIT 1;

SQL в действии: Практические примеры

Применяем SQL-запросы на практике.

Сценарий 1: Джон Траволта хочет узнать свой самый продуктивный год в кинематографе. Вот как можно это сделать:

-- Помогаем Джону Траволте вспомнить
SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount
FROM Movies 
JOIN Casting ON Movies.ID = Casting.MovieID
JOIN Actors ON Casting.ActorID = Actors.ID
WHERE Actors.Name = 'John Travolta'
GROUP BY Year
ORDER BY MovieCount DESC
LIMIT 1;

Сценарий 2: Кинолюбители хотят узнать, в каком году было выпущено наибольшее количество фильмов. Предоставим им ответ:

-- Даем кинолюбителям материал для размышления
WITH YearlyCount AS (
  SELECT Year, COUNT(*) as MovieCount
  FROM Movies
  GROUP BY Year
)
SELECT Year, MovieCount
FROM YearlyCount
WHERE MovieCount = (SELECT MAX(MovieCount) FROM YearlyCount);

